Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़get these 32 inch smart tv under rs 9000 via amazon great republic day sale 2026

तुरंत करें ऑर्डर, ₹7500 से कम में 32 इंच Smart TV, इन पांच मॉडल पर 65 फीसदी तक छूट; लिस्ट

संक्षेप:

Amazon Great Republic Day Sale में Smart TV सस्ते मिल रहे हैं। यहां हमने 32 इंच के ऐसे टीवी मॉडल्स की लिस्ट तैयार की है, जो 9,000 रुपये से कम में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें। देखें लिस्ट...

Jan 17, 2026 12:36 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Amazon Great Republic Day Sale में ऑफर्स की बारिश हो रही है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्टॉनिक्स अप्लायंसेस पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिसका ग्राहक जमके फायदा उठा रहे हैं। अगर आप स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन बजट कम है, तो भी सेल में कई बेहतरीन डील्स आपका इंतजार कर रही हैं। यहां हमने 32 इंच के ऐसे टीवी मॉडल्स की लिस्ट तैयार की है, जो 9,000 रुपये से कम में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें। देखें लिस्ट...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
तुरंत करें ऑर्डर, ₹7500 से कम में 32 इंच Smart TV, इन पांच मॉडल पर 65 फीसदी तक छूट; लिस्ट

Acer 80 cm(32 inches) Advanced N Series Standard LED TV AR32NSV53HDFL (Black)

14,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 7,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में एचडी LED डिस्प्ले पैनल, 24W साउंड और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1

18,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 7,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में एचडी रेडी QLED डिस्प्ले पैनल, 24W साउंड और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

ये भी पढ़ें:900W स्पीकर घर में देगा थिएटर जैसा मजा, सेल में 87 फीसदी की छूट; 75 हजार है MRP
ये भी पढ़ें:₹12,500 से भी कम में 43 inch Smart TV, सेल में सबसे सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल
ये भी पढ़ें:टूट पड़े ग्राहक, ₹93,000 सस्ता मिल रहा 65 inch Smat TV, इन पांच मॉडल पर भी छूट

Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)

18,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 8,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में एचडी रेडी QLED डिस्प्ले पैनल, 36W साउंड और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

BLACK+DECKER 80 cm (32 inches) A1 Series HD Ready LED Smart Google TV BXTVGU32HD2841ATIN (Black)

22,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में एचडी रेडी LED डिस्प्ले पैनल, 30W साउंड और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

Foxsky 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV 32FS-VS (Black)

25,499 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में एचडी रेडी LED डिस्प्ले पैनल, 30W साउंड और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

आप 10 हजार रुपये से कम के इन 32 इंच स्मार्ट टीवी पर भी विचार कर सकते हैं:

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Amazon Amazon Sale अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।