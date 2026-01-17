तुरंत करें ऑर्डर, ₹7500 से कम में 32 इंच Smart TV, इन पांच मॉडल पर 65 फीसदी तक छूट; लिस्ट

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale में Smart TV सस्ते मिल रहे हैं। यहां हमने 32 इंच के ऐसे टीवी मॉडल्स की लिस्ट तैयार की है, जो 9,000 रुपये से कम में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें। देखें लिस्ट...

Jan 17, 2026 12:36 pm IST

Amazon Great Republic Day Sale में ऑफर्स की बारिश हो रही है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्टॉनिक्स अप्लायंसेस पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिसका ग्राहक जमके फायदा उठा रहे हैं। अगर आप स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन बजट कम है, तो भी सेल में कई बेहतरीन डील्स आपका इंतजार कर रही हैं। यहां हमने 32 इंच के ऐसे टीवी मॉडल्स की लिस्ट तैयार की है, जो 9,000 रुपये से कम में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें। देखें लिस्ट...

Acer 80 cm(32 inches) Advanced N Series Standard LED TV AR32NSV53HDFL (Black)

14,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 7,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में एचडी LED डिस्प्ले पैनल, 24W साउंड और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1

18,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 7,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में एचडी रेडी QLED डिस्प्ले पैनल, 24W साउंड और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)

18,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 8,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में एचडी रेडी QLED डिस्प्ले पैनल, 36W साउंड और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

BLACK+DECKER 80 cm (32 inches) A1 Series HD Ready LED Smart Google TV BXTVGU32HD2841ATIN (Black)

22,999 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में एचडी रेडी LED डिस्प्ले पैनल, 30W साउंड और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

Foxsky 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV 32FS-VS (Black)

25,499 एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन रिपब्लिक डे सेल में 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में एचडी रेडी LED डिस्प्ले पैनल, 30W साउंड और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं।

आप 10 हजार रुपये से कम के इन 32 इंच स्मार्ट टीवी पर भी विचार कर सकते हैं: