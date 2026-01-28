स्मार्टफोन से भी कम कीमत में मिल रहे 32 इंच के ये पांच Smart TV, सबसे सस्ता ₹6,999 का, देखें लिस्ट

संक्षेप: Smart TV खरीदने का प्लान है तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको 32 inch के पांच ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो किसी पॉपुलर ब्रांड के बजट स्मार्टफोन से भी सस्ते मिल रहे हैं। देखें लिस्ट और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

Smart TV खरीदने का प्लान है तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको ऐसे स्मार्ट टीवी बता रहे हैं, जो किसी पॉपुलर ब्रांड के बजट स्मार्टफोन से भी सस्ते मिल रहे हैं। अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का किफायती फोन भी खरीदने जाएंगे, तो आपको 10 से 12 हजार तक खर्च करने पड़ सकते हैं। यहां हम आपको ऐसे TV बता रहे हैं, जो 10 हजार से भी कम कीमत में Amazon पर मिल रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने पांच ऐसे 32 inch Smart TV की लिस्ट तैयार की है, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर एमआरपी से 65 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता मॉडल 6,999 रुपये का है। देखें लिस्ट और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

12,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 46 फीसदी छूट के साथ मात्र 6,999 रुपये में मिल रहा है। इस टीवी में 32 इंच का एचडी रेडी LED डिस्प्ले, 20W साउंड और ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट मिलते हैं। इस टीवी में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, जो 320 निट्स तक की ब्राइटनेस प्रदान करता है। पतले बेजल्स होने से इसमें फ्रेमलेस डिजाइन जैसा एक्सपीरियंस मिलता है।

16,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 56 फीसदी छूट के साथ मात्र 7,499 रुपये में मिल रहा है। इस टीवी में 32 इंच का फ्रेमलेस एचडी रेडी LED डिस्प्ले, 20W साउंड, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स भी मिल जाते हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है।

18,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 59 फीसदी छूट के साथ मात्र 7,799 रुपये में मिल रहा है। इस टीवी में 32 इंच का एचडी रेडी LED डिस्प्ले, 24W साउंड, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स भी मिल जाते हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

17,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 53 फीसदी छूट के साथ मात्र 8,499 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस टीवी में 32 इंच का एचडी रेडी LED डिस्प्ले, 30W साउंड, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स भी मिल जाते हैं। इस टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।