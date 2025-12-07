टूट पड़े ग्राहक, ₹10000 से कम में मिल रहे इतने सारे QLED Smart TV, देखें बेस्ट लिस्ट
आज हम आपको 32 इंच के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो Flipkart Buy Buy 2025 Sale में बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हमने ऐसे स्मार्ट टीवी की लिस्ट तैयार की है, जो 10 हजार रुपये से कम में मिल रहे हैं। लिस्ट में हमने QLED पैनल वाली टीवी को ही शामिल किया है।
सम्बंधित सुझाव
65% OFF
acer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD
- acer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD
₹13499₹38999
खरीदिये
35% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
₹38490₹58900
खरीदिये
42% OFF
Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
- Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
₹57990₹99900
खरीदिये
28% OFF
Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
- Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
₹151990₹209900
खरीदिये
Smart TV खरीदने का प्लान है, तो Flipkart Buy Buy 2025 Sale में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में कई पॉपुलर ब्रांड्स के टीवी सस्ते मिल रहे हैं। यहां हमने ऐसे स्मार्ट टीवी की लिस्ट तैयार की है, जो 10 हजार रुपये से कम में मिल रहे हैं। लिस्ट में हमने QLED पैनल वाली टीवी को ही शामिल किया है, जिसमें इमर्सिव व्यूईंग एक्सपीरियंस मिलेगा। देखें लिस्ट...
सम्बंधित सुझाव
65% OFF
acer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD
- acer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD
₹13499₹38999
खरीदिये
35% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
₹38490₹58900
खरीदिये
42% OFF
Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
- Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
₹57990₹99900
खरीदिये
28% OFF
Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
- Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
₹151990₹209900
खरीदिये
1. BESTON 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition (BS32HGTV)
22,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 56 फीसदी छूट के साथ फ्लिपकार्ट पर 9,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में QLED एचडी रेडी पैनल मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें 30W का साउंड मिलता है।
2. realme TechLife 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition (32HDGQRDDAQ)
23,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 60 फीसदी छूट के साथ फ्लिपकार्ट पर 9,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में QLED एचडी रेडी पैनल मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें 26W का साउंड मिलता है।
3. MOTOROLA 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition (32HDGQMDDAQ)
26,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 62 फीसदी छूट के साथ फ्लिपकार्ट पर 9,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में QLED एचडी रेडी पैनल मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें 40W का साउंड मिलता है।
4. Blaupunkt Quantum Dot 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Android TV 2025 Edition (32QD7080)
22,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 58 फीसदी छूट के साथ फ्लिपकार्ट पर 9,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में QLED एचडी रेडी पैनल मिलता है। यह टीवी एंड्रॉयड टीवी ओएस पर चलता है और इसमें 48W का साउंड मिलता है।
5. realme TechLife CineSonic Q 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition (32HDGQRVS2Q)
23,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 62 फीसदी छूट के साथ फ्लिपकार्ट पर 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में QLED एचडी रेडी पैनल मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें 40W का साउंड मिलता है।
सम्बंधित सुझाव
48% OFF
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
- VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
₹12999₹24999
खरीदिये
48% OFF
VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)
- VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)
₹10999₹20999
खरीदिये
31% OFF
Samsung 163 cm (65 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA65UE86AFULXL
- Samsung 163 cm (65 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA65UE86AFULXL
₹58990₹85600
खरीदिये
26% OFF
Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
- Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
₹13989₹18900
खरीदिये
6. Infinix 32GH3Q 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition (32GH3Q)
16,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 47 फीसदी छूट के साथ फ्लिपकार्ट पर 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में QLED एचडी रेडी पैनल मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें 20W का साउंड मिलता है।
7. Coocaa 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition (32Q74)
16,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 44 फीसदी छूट के साथ फ्लिपकार्ट पर 9,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में QLED एचडी रेडी पैनल मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें 20W का साउंड मिलता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।