Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़get these 32 inch qled smart tv under 10k via flipkart buy buy 2025 sale
टूट पड़े ग्राहक, ₹10000 से कम में मिल रहे इतने सारे QLED Smart TV, देखें बेस्ट लिस्ट

टूट पड़े ग्राहक, ₹10000 से कम में मिल रहे इतने सारे QLED Smart TV, देखें बेस्ट लिस्ट

संक्षेप:

आज हम आपको 32 इंच के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो Flipkart Buy Buy 2025 Sale में बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हमने ऐसे स्मार्ट टीवी की लिस्ट तैयार की है, जो 10 हजार रुपये से कम में मिल रहे हैं। लिस्ट में हमने QLED पैनल वाली टीवी को ही शामिल किया है।

Dec 07, 2025 07:01 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Smart TV खरीदने का प्लान है, तो Flipkart Buy Buy 2025 Sale में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में कई पॉपुलर ब्रांड्स के टीवी सस्ते मिल रहे हैं। यहां हमने ऐसे स्मार्ट टीवी की लिस्ट तैयार की है, जो 10 हजार रुपये से कम में मिल रहे हैं। लिस्ट में हमने QLED पैनल वाली टीवी को ही शामिल किया है, जिसमें इमर्सिव व्यूईंग एक्सपीरियंस मिलेगा। देखें लिस्ट...

1. BESTON 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition (BS32HGTV)

22,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 56 फीसदी छूट के साथ फ्लिपकार्ट पर 9,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में QLED एचडी रेडी पैनल मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें 30W का साउंड मिलता है।

2. realme TechLife 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition (32HDGQRDDAQ)

23,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 60 फीसदी छूट के साथ फ्लिपकार्ट पर 9,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में QLED एचडी रेडी पैनल मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें 26W का साउंड मिलता है।

ये भी पढ़ें:₹20,000 से कम में लें 55 इंच TV, 1 लाख वाले मॉडल पर 74% छूट, धूम मचा रही ये डील

3. MOTOROLA 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition (32HDGQMDDAQ)

26,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 62 फीसदी छूट के साथ फ्लिपकार्ट पर 9,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में QLED एचडी रेडी पैनल मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें 40W का साउंड मिलता है।

4. Blaupunkt Quantum Dot 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Android TV 2025 Edition (32QD7080)

22,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 58 फीसदी छूट के साथ फ्लिपकार्ट पर 9,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में QLED एचडी रेडी पैनल मिलता है। यह टीवी एंड्रॉयड टीवी ओएस पर चलता है और इसमें 48W का साउंड मिलता है।

5. realme TechLife CineSonic Q 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition (32HDGQRVS2Q)

23,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 62 फीसदी छूट के साथ फ्लिपकार्ट पर 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में QLED एचडी रेडी पैनल मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें 40W का साउंड मिलता है।

6. Infinix 32GH3Q 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition (32GH3Q)

16,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 47 फीसदी छूट के साथ फ्लिपकार्ट पर 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में QLED एचडी रेडी पैनल मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें 20W का साउंड मिलता है।

7. Coocaa 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition (32Q74)

16,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 44 फीसदी छूट के साथ फ्लिपकार्ट पर 9,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 32 इंच के इस टीवी में QLED एचडी रेडी पैनल मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें 20W का साउंड मिलता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
