10 हजार से कम में लें ये 10 Smart TV, मिल रहा 65% तक डिस्काउंट, लिस्ट में सबसे सस्ता ₹5,999 का

10 हजार रुपये से कम का बजट है और Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 10,000 रुपये से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। दरअसल, Amazon पर चल रही सेल में कुछ पॉपुलर टीवी सस्ते दाम में मिल रहे हैं। लिस्ट में 24 इंच और 32 इंच के मॉडल शामिल हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता टीवी 5,999 रुपये का है। देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है।

1. VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S

16,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर इस समय 58 फीसदी की छूट के साथ मात्र 7,199 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 32 इंच का एचडी रेडी LED पैनल है। टीवी में 20W का साउंड मिलता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।

2. VW 80 cm (32 inches) Pro Series HD Ready Smart QLED Google TV VW32GQ1

22,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर इस समय 57 फीसदी की छूट के साथ मात्र 9,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 32 इंच का एचडी रेडी QLED पैनल है। टीवी में 30W का साउंड मिलता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

3. VW (Visio World 60 cm (24 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 (Black) | with 18 Months Warranty

16,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर इस समय 65 फीसदी की छूट के साथ मात्र 5,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 24 इंच का एचडी रेडी LED पैनल है। टीवी में 24W का साउंड मिलता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जिस पर ढेर सारे शॉर्टकट बटन दिए गए हैं।

4. BLACK+DECKER 80 cm (32 inches) A1 Series HD Ready LED Smart Google TV BXTVGU32HD2841ATIN (Black)

22,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर इस समय 61 फीसदी की छूट के साथ मात्र 8,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 32 इंच का एचडी रेडी LED पैनल है। टीवी में 30W का साउंड मिलता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

5. VW 80 cm (32 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW32C3

18,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर इस समय 58 फीसदी की छूट के साथ मात्र 7,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 32 इंच का एचडी रेडी LED पैनल है। टीवी में 24W का साउंड मिलता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है।

6. VW (Visio World 80 cm (32 inches) Playwall Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW3251 (Black)

15,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर इस समय 50 फीसदी की छूट के साथ मात्र 7,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 32 इंच का एचडी रेडी LED पैनल है। टीवी में 24W का साउंड मिलता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है।

7. acer 80 cm (32 inches) Ultra I Series HD Smart LED Google TV AR32HDJGU2841BD (Black)

23,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर इस समय 58 फीसदी की छूट के साथ मात्र 9,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 32 इंच का एचडी रेडी LED पैनल है। टीवी में 30W का साउंड मिलता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

8. Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)

17,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर इस समय 54 फीसदी की छूट के साथ मात्र 8,299 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 32 इंच का एचडी रेडी QLED पैनल है। टीवी में 36W का साउंड मिलता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल मिलता है।

9. Westinghouse 80 cm (32 inches) W2 Series HD Ready Certified Android LED TV WH32HX41 (Black)

17,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर इस समय 47 फीसदी की छूट के साथ मात्र 9,499 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 32 इंच का एचडी रेडी LED पैनल है। टीवी में 36W का साउंड मिलता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

10. Skywall 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV 32SW-VS (Black)