आधी कीमत में Sony, Samsung के 55 इंच टीवी, अमेजन ने दिया छप्परफाड़ डिस्काउंट

Mar 07, 2026 05:38 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Amazon Electronics Premier League शुरू हो चुकी है और इस सेल में ब्रांडेड टीवी बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हम आपको 55 इंच टीवी पर मिल रही डील्स के बारे में बता रहे हैं। सेल में Sony और Samsung के 55 इंच टीवी मॉडल भी एमआरपी से आधी कीमत में मिल रहे हैं।

घर में सिनेमा हॉल का मजा लेने के लिए बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Amazon Electronics Premier League शुरू हो चुकी है और इस सेल में ब्रांडेड टीवी बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हम आपको 55 इंच टीवी पर मिल रही डील्स के बारे में बता रहे हैं। सेल में Sony और Samsung के 55 इंच टीवी मॉडल भी एमआरपी से आधी कीमत में मिल रहा है। देखें लिस्ट और तुरंत ऑर्डर करें...

आधी कीमत में Sony, Samsung के 55 इंच टीवी, अमेजन ने दिया छप्परफाड़ डिस्काउंट

Sony

99,900 रुपये एमआरपी वाला सोनी का यह 55 इंच टीवी अमेजन पर इस समय केवल 55,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी पर 2,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है। अमेजन टीवी पर बड़ा बैंक और एक्सचेंज ऑफर की पेशकश भी कर रहा है, जिसके लाभ लेकर इसे 48,480 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है, यानी एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी एलईडी पैनल है। इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें गूगल असिस्टेंट, गूगल कास्ट समेत ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में एचडीएमआई, ब्लूटूथ, वाई-फाई और यूएसबी समेत कई ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जिसमें कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे पहुंचने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं।

TCL

1,19,900 रुपये एमआरपी वाला टीसीएल का यह 55 इंच टीवी अमेजन पर इस समय केवल 45,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी पर 2,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है। अमेजन टीवी पर बड़ा बैंक और एक्सचेंज ऑफर की पेशकश भी कर रहा है, जिसके लाभ लेकर इसे 41,490 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है, यानी एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी एलईडी पैनल है। इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 40 वॉट का साउंड आउटपुट मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग समेत ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में एचडीएमआई, ब्लूटूथ, वाई-फाई और यूएसबी समेत कई ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जिसमें कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे पहुंचने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं।

LG

66,290 रुपये एमआरपी वाला एलजी का यह 55 इंच टीवी अमेजन पर इस समय केवल 39,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी पर 1,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है। अमेजन टीवी पर बड़ा बैंक और एक्सचेंज ऑफर की पेशकश भी कर रहा है, जिसके लाभ लेकर इसे 35,740 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है, यानी एमआरपी से लगभग आधी कीमत में। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी एलईडी पैनल है। इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट मिलता है। यह टीवी वेब ओएस पर चलता है और इसमें गूगल असिस्टेंट समेत ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में एचडीएमआई, ब्लूटूथ, वाई-फाई और यूएसबी समेत कई ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जिसमें कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे पहुंचने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं।

Samsung

81,900 रुपये एमआरपी वाला सैमसंग का यह 55 इंच टीवी अमेजन पर इस समय केवल 43,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी पर 2,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है। अमेजन टीवी पर बड़ा बैंक और एक्सचेंज ऑफर की पेशकश भी कर रहा है, जिसके लाभ लेकर इसे 38,190 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है, यानी एमआरपी से लगभग आधी कीमत में। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल है। इसमें 20 वॉट का साउंड आउटपुट मिलता है। यह टीवी सैमसंग टीवी प्लस के साथ कम करता है और इसमें गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग, साउंड मिररिंग समेत ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। सैमसंग टीवी प्लस के साथ 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स का फ्री एक्सेस भी मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में एचडीएमआई, ब्लूटूथ, वाई-फाई और यूएसबी समेत कई ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जिसमें कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे पहुंचने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं।

Hisense

53,999 रुपये एमआरपी वाला सैमसंग का यह 55 इंच टीवी अमेजन पर इस समय केवल 30,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। अमेजन टीवी पर बड़ा बैंक और एक्सचेंज ऑफर की पेशकश भी कर रहा है, जिसके लाभ लेकर इसे 27,249 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है, यानी एमआरपी से लगभग आधी कीमत में। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी एलईडी पैनल है। इसमें डोल्बी एटमॉस के साथ 24 वॉट का साउंड आउटपुट मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी प्लस के साथ कम करता है और इसमें गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग, क्रोमकास्ट समेत ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में एचडीएमआई, ब्लूटूथ, वाई-फाई और यूएसबी समेत कई ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जिसमें कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे पहुंचने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

