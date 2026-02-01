Hindustan Hindi News
iPhone फैन्स खुशखबरी, लॉन्च से सीधे ₹25000 सस्ता हुआ यह स्लिम मॉडल, यहां से खरीदें

संक्षेप:

iPhone लवर्स के लिए अच्छी खबर है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला iPhone Air मॉडल बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यह लॉन्च प्राइस से 25,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। कहां मिल रही डील, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…

Feb 01, 2026 03:39 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
iPhone लवर्स के लिए अच्छी खबर है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐप्पल का अब तक का सबसे पतला आईफोन मॉडल बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं iPhone Air की, जिसे पिछले साल कंपनी ने अपने सबसे स्लिम आईफोन के तौर पर आईफोन 17 सीरीज के साथ लॉन्च किया था। अब आप इसे 25 हजार रुपए तक कम में खरीद सकते हैं। चलिए डिटेल में बताते हैं कहां और कितना सस्ता मिल रहा है यह फोन...

iPhone फैन्स खुशखबरी, लॉन्च से सीधे ₹25000 सस्ता हुआ यह स्लिम मॉडल, यहां से खरीदें

लॉन्च से 25,000 रुपये तक सस्ता मिल रहा फोन

बता दें कि लॉन्च के समय iPhone Air की कीमत बेस 256GB स्टोरेज मॉडल के लिए 1,19,900 रुपये, 5126GB स्टोरेज मॉडल के लिए 1,39,900 रुपये और 1TB स्टोरेज वाले टॉप मॉडल के लिए 1,59,900 रुपये थी। ऐप्पल की ऑफिशियल साइट पर यह अभी भी इसी कीमत में मिल रहे हैं।

Amazon फोन पर बड़ा डिस्काउंट दे रहा है। फ्लैट डिस्काउंट के बाद, अमेजन पर फोन का 256GB मॉडल 99,000 रुपये (लॉन्च से 20,900 रुपये सस्ता), 512GB मॉडल 1,19,000 रुपये (लॉन्च से 20,900 रुपये सस्ता) और 1TB मॉडल 1,38,890 रुपये (लॉन्च से 21,010 रुपये सस्ता) में मिल रहा है

बैंक ऑफर का लाभ लेकर आप इसकी कीमत को 4,000 रुपये तक और कम कर सकते हैं, जिसके बाद 256GB मॉडल की प्रभावी कीमत 95,000 रुपये रह जाएगी, यानी इसे लॉन्च प्राइस से पूरे 24,000 रुपये कम में खरीद सकते हैं। बैंक ऑफर के बाद टॉप वेरिएंट की कीमत 1,34,890 रुपये रह जाएगी, जो लॉन्च प्राइस से 25,010 रुपये कम है।

iPhone Air की खासियत

आईफोन एयर क्लाउड व्हाइट, लाइट गोल्ड, स्काई ब्लू और स्पेस ब्लैक फिनिश में आता है। यह अब तक का सबसे पतला iPhone मॉडल है, जिसका प्रोफाइल 5.6 एमएम है और इसका वजन 165 ग्राम है। Apple ने डिवाइस के आगे और पीछे दोनों तरफ सिरेमिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया है। यह एक eSIM-ओनली डिवाइस है जो iOS 26 पर चलता है और इसमें 6.5-इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस और प्रोमोशन है। यह एक बिन्ड A19 प्रो चिप से लैस है, जिसमें छह-कोर सीपीयू, पांच-कोर जीपीयू और 16-कोर न्यूरल इंजन है, साथ ही दूसरी पीढ़ी की डायनामिक कैशिंग और ऐप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स के लिए सपोर्ट है। ऐप्पल का सबसे पतला स्मार्टफोन 48-मेगापिक्सेल फ्यूजन मेन कैमरा से लैस है जिसमें सेंसर-शिफ्ट OIS और 2X टेलीफोटो सपोर्ट है। सामने की तरफ, इसमें 18-मेगापिक्सेल का सेंटर स्टेज कैमरा है। ऐप्पल का दावा है कि इसमें पूरे दिन की बैटरी लाइफ मिलती है, यह 27 घंटे तक वीडियो प्लेबैक और 30 मिनट में 50 प्रतिशत चार्ज हो सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
