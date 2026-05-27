काम की बात: सीधे ₹65000 सस्ता मिल रहा Samsung का महंगा फोल्डेबल फोन, तेजी से खत्म हो रहा Stock; लपक लो डील
Samsung Galaxy Z Fold 4 5G स्मार्टफोन इस समय कीमत में भारी कटौती के साथ मिल रहा है। आप इसे लॉन्च प्राइस से सीधे 65,000 रुपये कम में मिल रहा है। स्टॉक में केवल इक्का-दुक्का यूनिट बाकी हैं। इससे पहले की स्टॉक खत्म हो जाए, तुरंत जानिए इस डील के बारे में सबकुछ...
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फोल्डेबल फोन का एक अलग ही जलवा है। अगर हाथ में हो तो हर कोई मुड़ के देखता है कि यह कौन सा फोन है। अगर आप भी किताब की तरह खुलने वाला फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन महंगा होने की वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सैमसंग का एक पॉपुलर फोल्ड फोन इस समय अपनी लॉन्च प्राइस से हजारों रुपये कम में मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy Z Fold 4 5G की। हालांकि, यह फोन थोड़ा पुराना जरूर है लेकिन फीचर्स और लुक के मामले में अभी भी अच्छे-अच्छे फोन्स को टक्कर देने की दमखम रखता है। इस डील का फायदा आपको तुरंत उठा लेना चाहिए क्योंकि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग के अनुसार, स्टॉक में केवल इक्का-दुक्का यूनिट बाकी हैं। इससे पहले की स्टॉक खत्म हो जाए, तुरंत जानिए इस डील के बारे में सबकुछ...
लॉन्च प्राइस से सीधे 65,000 रुपये सस्ता मिल रहा फोन
Amazon पर 1,77,999 रुपये की एमआरपी वाला यह फोन 49 फीसदी छूट के साथ 89,999 रुपये में मिल रहा है। हालांकि, जब इस फोन को भारत में लॉन्च किया गया था, तब इसके बेस 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,54,999 रुपये थी। इसे इसे ग्रे ग्रीन, बेज और फैंटम ब्लैक जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया था। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था, यानी काफी पुराना है।
अगर लॉन्च प्राइस के हिसाब से देखा जाए, तो यह वर्तमान में 65,000 रुपये (₹1,54,999 - ₹89,999) सस्ता मिल रहा है। अमेजन लिस्टिंग के अनुसार, Stock में Graygreen कलर के दो यूनिट और Phantom Black कलर का केवल 1 यूनिट बाकी है। अगर यह फोन आपके बजट में आ रहा है, तो तुरंत इस डील का फायदा उठा लीजिए, इससे पहले की स्टॉक साफ हो जाए।
अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना फोन है, तो इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। दरअसल, अमेजन इस फोन पर 41,050 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस ऑफर कर रहा है। लेकिन यह ध्यान रहें कि एक्सचेंज बोनस की वैल्यू पुराने फोन की कंडीशन, मॉडल और ब्रांड पर निर्भर करेगी।
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चलिए एक नजर डालते हैं Samsung Galaxy Z Fold 4 5G की खासियत पर
सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 4 फोन में 6.2 इंच का आउटर डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज एडाप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ एचडी प्लस (2316x904 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन है। फोन में 7.6 इंच का मेन फोल्डेबल डिस्प्ले है, जो QXGA+ डायनामिक एमोलेड 2X पैनल के साथ आता है, जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट के साथ 2176x1812 पिक्सेल रिजॉल्यूशन का सपोर्ट मिलता है। फोन स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 चिपसेट से लैस है, जिसे 12GB रैम के साथ जोड़ा गया है। फोन में 25W फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4400mAh की बैटरी है। कनेक्टिविटी के लिए, फोन में 5G, 4G एलटीई, वाई-फाई 6E, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, डुअल सिम और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे ऑप्शन मिलते हैं। फोन में तीन रियर कैमरे (50 मेगापिक्सेल + 12 मेगापिक्सेल + 10 मेगापिक्सेल) मिलते हैं। सेल्फी के लिए, फोन में 10 मेगापिक्सेल का कैमरा मिलता है।
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लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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