पूरे ₹64,000 सस्ता हुआ Samsung फोल्डेबल फोन, SALE खत्म होने से पहले लपक लो डील

Amazon Great Indian Festival 2025 में सैमसंग का पॉपुलर फोल्डेबल फोन amsung Galaxy Z Fold 6 5G सबसे बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इस फोन पर पूरे 64,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। लॉन्च के समय इसकी कीमत 1,64,999 रुपये थी।

Amazon पर चल रही Great Indian Festival 2025 में सैमसंग का एक फोल्डेबल फोन सबसे बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। बता दें कि यह सेल 5 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। अगर आप भी फोल्डेबल फोन खरीदने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो अमेजन की यह डील आपके लिए है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेजन पर सैमसंग का फोल्डेबल फोन फ्लैट डिस्काउंट और बैंक ऑफर के बाद पूरे 64,000 रुपये कम में मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं Samsung Galaxy Z Fold 6 5G फोन, जिसे भारत में 1,64,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया था। इससे पहले की सेल समाप्त हो जाए, तुरंत इस डील का फायदा उठा लीजिए। चलिए डिटेल में बताते हैं इस पैसा वसूल डील के बारे में सबकुछ...

64 हजार सस्ता मिल रहा Samsung Galaxy Z Fold 6 सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 6 इस समय अमेजन सेल में 1,03,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस कीमत में फोन का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल रहा है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इस वेरिएंट की कीमत 1,64,999 रुपये थी। यानी सेल में फोन सीधे 61,000 रुपये कम कीमत के साथ लिस्टेड है। इस कीमत में सिल्वर शैडो और नेवी ब्लू कलर वेरिएंट मिल रहे हैं। लेकिन ऑफर यहीं खत्म नहीं होता है।

यदि आप आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं, तो आपको अमेजन पे के माध्यम से 3,119 रुपये का अतिरिक्त कैशबैक मिलेगा, जिससे फोन की प्रभावी कीमत घटकर 1,00,880 रुपये रह जाएगी। अमेजन फोन पर 47,000 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस की भी पेशकश कर रहा है, जिसका लाभ लेकर आप फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं।

Samsung Galaxy Z Fold 6 के स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 6 में 7.6-इंच डायनामिक एमोलेड 2X मेन डिस्प्ले और 6.3-इंच कवर डिस्प्ले है, दोनों में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। यह स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर से लैस है, जिसमें स्टैंडर्ड 12GB रैम और 256GB/512GB/1TB तक स्टोरेज ऑप्शन्स मिलते हैं। फोटोग्राफी के लिए, फोन के रियर कैमरा सेटअप में OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 10 मेगापिक्सेल टेलीफोटो लेंस है। सेल्फी के लिए फोन में 10 मेगापिक्सेल का कवर स्क्रीन कैमरा और 4 मेगापिक्सेल का अंडर डिस्प्ले कैमरा है। इसमें 25W फास्ट चार्जिंग के साथ 4400mAh बैटरी है। फोन IP48 वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। फोन का वजन 239 ग्राम है और गैलेक्सी AI फीचर्स के साथ आता है। दावा है कि इसमें 77 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम और 23 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है।

