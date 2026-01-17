सेल में 73% तक सस्ती मिल रही Apple, Samsung, OnePlus की स्मार्टवॉच, बजट में आई कीमत

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale में ब्रांडेड प्रीमियम स्मार्टवॉच भी बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रही हैं। यहां हमने आपकी सुविधा के लिए कुछ बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में Samsung, OnePlus और Apple जैसे ब्रांड्स की वॉच शामिल हैं।

Amazon Great Republic Day Sale में ब्रांडेड प्रीमियम स्मार्टवॉच भी बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रही हैं। यहां हमने आपकी सुविधा के लिए कुछ बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में Samsung, OnePlus और Apple जैसे ब्रांड्स की वॉच शामिल हैं, जो सेल में ऑफर्स के बाद बेहद कम कीमत में मिल रही है। लिस्ट में देखें आपको कौन सा वॉच पसंद आ रही है और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

Samsung Galaxy Watch6 Classic

50,999 एमआरपी वाला यह वॉच अमेजन सेल में 73 फीसदी छूट के साथ मात्र 13,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। वॉच में ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिल जाते हैं। यह IP68 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आती है। इसमें 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। वॉच में 47 एमएम काम गोल डायल है।

Apple Watch SE 3

25,900 एमआरपी वाला यह वॉच अमेजन सेल में 11 फीसदी छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। वॉच में ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिल जाते हैं। यह IP68 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आती है। इसमें 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। वॉच में 40 एमएम का चौकोर डायल है और इसमें GPS सपोर्ट भी है।

OnePlus Watch 2

27,999 एमआरपी वाला यह वॉच अमेजन सेल में 43 फीसदी छूट के साथ मात्र 15,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। वॉच में GPS के साथ ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिल जाते हैं। यह IP68 और 5 ATM वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आती है। इसमें 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। वॉच में 1.43 इंच का एमोलेंड डिस्प्ले है।

Amazfit T-Rex 3

29,999 एमआरपी वाला यह वॉच अमेजन सेल में 37 फीसदी छूट के साथ मात्र 18,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। यह रग्ड वॉच है जिसे मुश्किल कंडीशन में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। वॉच में GPS के साथ ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिल जाते हैं। यह 10 ATM वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आती है। इसमें 27 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलती है। वॉच में 48 एमएम का गोल डायल है।

Garmin Instinct 2X Solar