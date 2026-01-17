सेल में 73% तक सस्ती मिल रही Apple, Samsung, OnePlus की स्मार्टवॉच, बजट में आई कीमत
Amazon Great Republic Day Sale में ब्रांडेड प्रीमियम स्मार्टवॉच भी बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रही हैं। यहां हमने आपकी सुविधा के लिए कुछ बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में Samsung, OnePlus और Apple जैसे ब्रांड्स की वॉच शामिल हैं, जो सेल में ऑफर्स के बाद बेहद कम कीमत में मिल रही है। लिस्ट में देखें आपको कौन सा वॉच पसंद आ रही है और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...
Samsung Galaxy Watch6 Classic
1. Samsung Galaxy Watch6 Classic (Black, 47mm) | Rotating Bezel | LTE | Monitor BP and ECG | Track Sleep | Track Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68 Rating
50,999 एमआरपी वाला यह वॉच अमेजन सेल में 73 फीसदी छूट के साथ मात्र 13,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। वॉच में ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिल जाते हैं। यह IP68 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आती है। इसमें 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। वॉच में 47 एमएम काम गोल डायल है।
Apple Watch SE 3
2. Apple Watch SE 3 GPS 40mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band - M/L
25,900 एमआरपी वाला यह वॉच अमेजन सेल में 11 फीसदी छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। वॉच में ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिल जाते हैं। यह IP68 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आती है। इसमें 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। वॉच में 40 एमएम का चौकोर डायल है और इसमें GPS सपोर्ट भी है।
OnePlus Watch 2
3. OnePlus Watch 2 with Wear OS 4,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs battery life,1.43’’ AMOLED Display,Stainless Steel & Sapphire Crystal build,Dual Frequency GPS,5 ATM, IP68 & BT Calling (Radiant Steel)
27,999 एमआरपी वाला यह वॉच अमेजन सेल में 43 फीसदी छूट के साथ मात्र 15,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। वॉच में GPS के साथ ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिल जाते हैं। यह IP68 और 5 ATM वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आती है। इसमें 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। वॉच में 1.43 इंच का एमोलेंड डिस्प्ले है।
Amazfit T-Rex 3
4. Amazfit T-Rex 3 Outdoor Rugged Military 48mm Smart Watch, Built in GPS, 27 Days Battery Life, Offline Maps, 2000 Nits Brightness, 10 ATM Water Resistance, AI Coach, for iOS & Android (Onyx)
29,999 एमआरपी वाला यह वॉच अमेजन सेल में 37 फीसदी छूट के साथ मात्र 18,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। यह रग्ड वॉच है जिसे मुश्किल कंडीशन में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। वॉच में GPS के साथ ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिल जाते हैं। यह 10 ATM वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आती है। इसमें 27 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलती है। वॉच में 48 एमएम का गोल डायल है।
Garmin Instinct 2X Solar
5. Garmin Instinct 2X Solar, Large Rugged GPS Smartwatch, Built-in Sports Apps and Health Monitoring, Solar Charging and Ultratough Design Features, Graphite
52,999 एमआरपी वाला यह वॉच अमेजन सेल में 43 फीसदी छूट के साथ मात्र 29,990 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। यह एक रग्ड स्मार्टवॉच है, जिसमें GPS के साथ ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिल जाते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है इसमें सोलर चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है। इसे कठीन परिस्थितियों में बिंदास यूज किया जा सकता है।
