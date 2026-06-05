Netflix देखने वालों के लिए खुशखबरी, Flipkart दे रहा FREE सब्सक्रिप्शन, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा

Flipkart Plus यूजर्स अब मुफ्त में Netflix सब्सक्रिप्शन का फायदा उठा सकते हैं। जानिए कौन इस ऑफर का उठा सकता है फायदा और कितने SuperCoins की होगी जरूरत और Netflix फ्री में क्लेम करने का पूरा तरीका क्या है:

Netflix नई फिल्में, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और इंटरनेशनल कंटेंट देखने के लिए लाखों लोग हर महीने Netflix का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। हालांकि, कई यूजर्स इसके बढ़ते सब्सक्रिप्शन चार्ज की वजह से इसे खरीदने से बचते हैं। ऐसे लोगों के लिए Flipkart एक शानदार ऑफर लेकर आया है, जिसके तहत कुछ यूजर्स मुफ्त में Netflix का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप Flipkart से लगातार शॉपिंग करते हैं और Flipkart Plus सदस्य हैं, तो आपके लिए यह ऑफर काफी काम का साबित हो सकता है। कंपनी अपने लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत यूजर्स को SuperCoins देती है, जिन्हें अलग-अलग रिवॉर्ड्स में रिडीम किया जा सकता है। अब इन्हीं SuperCoins की मदद से Netflix सब्सक्रिप्शन भी हासिल किया जा सकता है।

यह ऑफर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो OTT कंटेंट देखना पसंद करते हैं लेकिन हर महीने अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करना चाहते। जितनी ज्यादा खरीदारी, उतने ज्यादा SuperCoins। यही SuperCoins अब Netflix जैसे लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म तक पहुंच का रास्ता बन रहे हैं। Flipkart का यह ऑफर क्या है, कौन इसका फायदा उठा सकता है और Netflix सब्सक्रिप्शन क्लेम करने का पूरा तरीका क्या है।

Flipkart Plus यूजर्स को कैसे मिलेगा Netflix कंपनी समय-समय पर SuperCoins के बदले Netflix और अन्य OTT बेनिफिट्स उपलब्ध कराती है। यूजर्स अपने Flipkart ऐप में जाकर Rewards सेक्शन में उपलब्ध ऑफर्स चेक कर सकते हैं। Flipkart पर खरीदारी करने पर ग्राहकों को इनाम के तौर पर SuperCoins दिए जाते हैं। यह एक तरह का डिजिटल रिवॉर्ड सिस्टम है। इन Coins को फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, डिस्काउंट कूपन, शॉपिंग ऑफर्स और अब Netflix जैसे OTT सब्सक्रिप्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

Netflix फ्री में क्लेम करने का तरीका Netflix ऑफर का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले Flipkart ऐप खोलें और अपने Plus अकाउंट में लॉगिन करें। इसके बाद Rewards या SuperCoins सेक्शन में जाएं। यहां उपलब्ध ऑफर्स की लिस्ट दिखाई देगी। अगर आपके अकाउंट के लिए Netflix ऑफर उपलब्ध है, तो वह आपको वहीं नजर आएगा। ऑफर पर क्लिक करके आवश्यक SuperCoins रिडीम करें और आगे दिए गए नियमों का पालन करें। रिडेम्प्शन पूरा होने के बाद आपको Netflix एक्टिवेशन से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी।

Netflix सब्सक्रिप्शन की कीमत कितनी होती भारत में Netflix फिलहाल चार अलग-अलग प्लान्स ऑफर करता है, ताकि यूजर्स अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से प्लान चुन सकें। सबसे सस्ता Mobile Plan है, जिसकी कीमत 149 रुपए प्रति माह है। इसमें Netflix को केवल मोबाइल और टैबलेट पर देखा जा सकता है। इसके बाद Basic Plan आता है, जिसकी कीमत 199 रुपए प्रति माह है। इस प्लान में यूजर्स मोबाइल, लैपटॉप और टीवी पर कंटेंट देख सकते हैं।