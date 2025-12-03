Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Get motorola razr 60 ultra foldable phones at lowest price via amazon with 30k off

सच हुआ सपना, सबसे कम कीमत में Moto का नया फोल्डेबल फोन, पूरे ₹30,000 की छूट

संक्षेप:

अब आपका फोल्डेबल फोन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। Amazon पर Motorola Razr 60 Ultra अपनी अब तक की सबसे कम कीमत में मिल रहा है। ऑफर का लाभ लेकर इसे लॉन्च प्राइस से पूरे 30,000 रुपये कम में खरीदा जा सकता है। देखें डील और तुरंत ऑर्डर करें

Wed, 3 Dec 2025 09:17 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
फोल्डेबल फोन खरीदना आपका भी सपना है लेकिन महंगा होने की वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं, तो खबर आपके काम की हो सकती है। Amazon पर मोटोरोला का एक धांसू और लेटेस्ट फ्लिप फोल्ड फोन अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। हालांकि, सबसे कम कीमत में खरीदने के लिए आपको फोन पर मिल रहे बैंक ऑफर का लाभ लेना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं Motorola razr 60 Ultra की, जो अमेजन पर लॉन्च प्राइस से पूरे 30,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। चलिए डिटेल में बताते हैं कितना सस्ता मिल रहा है यह पॉपुलर फोन...

सच हुआ सपना, सबसे कम कीमत में Moto का नया फोल्डेबल फोन, पूरे ₹30,000 की छूट

सबसे कम कीमत में Motorola razr 60 Ultra

भारत में इस फोन को मई 2025 में लॉन्च किया था। लॉन्च के समय, इसके एकमात्र 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 99,999 रुपये थी। Amazon पर इस समय फोन 79,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसे 69,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। यानी फोन अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 30,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। इस कीमत में PANTONE Scarab और PANTONE Rio Red कलर वेरिएंट को खरीदा जा सकता है। अमेजन लिस्टिंग के अनुसार, स्टॉक में PANTONE Scarab वेरिएंट का केवल 1 यूनिट बाकी है। इससे पहले की स्टॉक खत्म हो जाए, तुरंत इस डील का फायदा उठा लीजिए।

यहां से तुरंत ऑर्डर करें

Motorola razr 60 Ultra की खासियत

मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा में 7-इंच 1.5K (1224x2992 पिक्सेल) pOLED LTPO फोल्डेबल मेन डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज है, यह 4000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस लेवल, HDR10+ और डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है। फोन में 4-इंच pOLED LTPO कवर स्क्रीन भी है, जो 1272x1080 पिक्सेल रिजॉल्यूशन और 3,000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस लेवल देती है। इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक प्रोटेक्शन है और यह 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर है, जिसे 16GB तक LPDDR5X रैम और 512GB UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह एंड्रॉयड 15-बेस्ड हैलो UI के साथ आया था और कंपनी ने कहा था कि फोन तीन बड़े ओएस अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है।

कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो, Motorola Razr 60 Ultra में f/1.8 अपर्चर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर सेंसर और f/2.0 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में f/2.0 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का इनर सेल्फी कैमरा है। फोन में 4700mAh की बैटरी है, जिसमें 68W वायर्ड टर्बोपावर, 30W वायरलेस और 5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट है। अनफोल्ड होने पर फोन का साइज 73.99x171.48x7.19 एमएम हो जाता है और इसका वजन 199 ग्राम है। सिक्योरिटी के लिए, फोन फेस अनलॉक फीचर को सपोर्ट करता है और इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। यह डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP48 रेटिंग के साथ आता है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप-C पोर्ट शामिल हैं।

आप Motorola के इन फोल्डेबल फोन्स पर भी विचार कर सकते हैं

