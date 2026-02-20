बजट में आया Motorola का पॉपुलर फोन, सबसे कम कीमत में खरीदने का मौका, देखें डील

Motorola Edge 70 Fusion के आने से पहले मौजूदा मॉडल इस समय बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Motorola Edge 60 Fusion की। ऑफर में यह फोन 18,999 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल रहा है। डिटेल में जानिए कहां मिल रही है यह डील

मोटोरोला 2026 में अपना पहला Edge-सीरीज स्मार्टफोन, Motorola Edge 70 Fusion लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन नया मॉडल आने से पहले मौजूदा मॉडल इस समय बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Motorola Edge 60 Fusion की। हाल ही में आया फोन का नया वेरिएंट भी इस समय अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। ऑफर में यह फोन 18,999 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल रहा है। फोन वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है और इसमें दमदार डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी भी है। देखें कीमत और खासियत...

नए वेरिएंट की कीमत Flipkart पर इस समय का नया 8GB+128GB वेरिएंट 19,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट 21,999 रुपये में और 8GB+256GB वेरिएंट 23,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इनकी कीमत को 1,000 रुपये तक कम किया जा सकता है। ऑफर के बाद फोन का बेस 8GB+128GB वेरिएंट 18,999 रुपये की अपनी सबसे कम कीमत में मिलेगा। यह चार कलर्स - पैनटोन अमेजोनाइट, स्लिपस्ट्रीम, जेफ्री और मायकोनोस में उपलब्ध है।

चलिए एक नजर डालते हैं Motorola Edge 60 Fusion में क्या-क्या खास है बड़ा डिस्प्ले और मजबूत बॉडी मोटोरोला एज 60 फ्यूजन में 6.7 इंच का ऑल-कर्व्ड pOLED डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 300 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट, 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, वॉटर टच 3.0 और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है। इसे SGS लो ब्लू लाइट और लो मोशन ब्लर सर्टिफिकेशन के साथ-साथ पैनटोन वैलिडेटेड ट्रू कलर सर्टिफिकेशन भी मिला है। यह फोन मजबूत बॉडी के साथ आता है। इसमें MIL-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी बिल्ड है, जिससे यह अचानक गिरने पर टूटता नहीं है। फोन को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए इसे IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है। 180 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 8.2 एमएम है। फोन एंट्री फिंगरप्रिंट कोटिंग के साथ आता है।

हैवी रैम और तेजतर्रार प्रोसेसर फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर से लैस है, जो 12GB तक LPDDR4X रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक स्टोरेज बढ़ाया जा सकता है। लॉन्च के समय यह एंड्रॉयड 15 के साथ आया था। फोन तीन साल के एंड्रॉयड अपग्रेड के साथ-साथ चार साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट के लिए एलिजिबल है।

दमदार कैमरा, फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी फोन में OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT700C प्राइमरी सेंसर, 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड सेंसर और एक डेडिकेटेड 3-इन-1 लाइट सेंसर है। सेल्फी के लिए, फ्रंट में 32-मेगापिक्सेल कैमरा है। यह 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है। फोन में टाइप-सी पोर्ट के साथ 5500mAh की बैटरी है, जो 68W वायर्ड टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

AI फीचर्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट फोन मोटो एआई फीचर्स को सपोर्ट करता है, जिसमें इमेजिंग और प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे फोटो एन्हांसमेंट, एडाप्टिव स्टेबिलाइजेशन, मैजिक इरेजर और बहुत कुछ शामिल हैं। यह स्मार्टफोन गूगल के सर्किल टू सर्च और मोटो सिक्योर 3.0, स्मार्ट कनेक्ट 2.0, फैमिली स्पेस 3.0 और मोटो जेस्चर जैसे अन्य फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। इसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स लगे हैं। इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, एजीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, एनएफसी शामिल हैं। सेफ्टी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है।

