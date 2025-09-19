फोल्डेबल फोन का सपना सच, फ्लिपकार्ट सेल में इतने सस्ते मिलेंगे मुड़ने वाले फोन, देखें डील्स get motorola and infinix flip fold phone at massive discount during flipkart big billion days sale, Gadgets Hindi News - Hindustan
फोल्डेबल फोन का सपना सच, फ्लिपकार्ट सेल में इतने सस्ते मिलेंगे मुड़ने वाले फोन, देखें डील्स

23 सितंबर से शुरू हो रही Flipkart Big Billion Days Sale में अलग-अलग ब्रांड्स के स्मार्टफोन भारी डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। अगर आप फ्लिप फोल्ड फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट ने फ्लिप फोल्ड फोन्स पर मिलने वाली डील्स का खुलासा कर दिया है। देखें आपके बजट में कौन सा बेस्ट रहेगा....

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 03:35 PM
23 सितंबर से शुरू हो रही Flipkart Big Billion Days Sale में अलग-अलग ब्रांड्स के स्मार्टफोन भारी डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। अगर आप फ्लिप फोल्ड फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। फ्लिपकार्ट ने फ्लिप फोल्ड फोन्स पर मिलने वाली डील्स का खुलासा कर दिया है। देखें आपके बजट में कौन सा बेस्ट रहेगा.…

flipkart big billion days sale deals

Infinix Zero Flip 5G

फ्लिपकार्ट ने खुलासा कर दिया है कि सेल में इंफिनिक्स का यह फ्लिप फोल्ड फोन 37,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसके एकमात्र 8+512GB वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपये थी। इस फोन में 6.9 इंच का मेन एमोलेड डिस्प्ले और 3.64 इंच का कवर डिस्प्ले है। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8020 चिपसेट से लैस है। फोन के रियर में 50 मेगापिक्सेल के दो रियर कैमरे हैं। सेल्फी के लिए भी 50 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। फोन में 70W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4720mAh बैटरी है।

ये भी पढ़ें:65 inch Smart TV पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, सबसे सस्ता ₹34,999 में, देखें लिस्ट

Motorola Razr 60

फ्लिपकार्ट ने खुलासा कर दिया है कि सेल में मोटोरोला का यह फ्लिप फोल्ड फोन 39,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसके एकमात्र 8+256GB वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपये थी। इस फोन में 6.9 इंच का मेन pOLED डिस्प्ले और 3.63 इंच का कवर pOLED डिस्प्ले है। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400X चिपसेट से लैस है। फोन के रियर में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। सेल्फी के लिए, फोन में 32 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। फोन में 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4500mAh बैटरी है।

ये भी पढ़ें:Flipkart ने खोला राज, सबसे कम कीमत में मिलेंगे इतने सारे Vivo फोन, डील्स लाइव
flipkart big billion days sale deals

Motorola Razr 60 Swarovski

सेल में मोटोरोला का यह क्रिस्टल जड़ा फ्लिप फोल्ड फोन 49,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। बता दें कि फ्लिपकार्ट पर फोन का 8+256GB वेरिएंट इस समय 54,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स स्टैंडर्ड मोटोरोला रेजर 60 के समान ही हैं।

