ऑफर में ₹30,000 सस्ता मिल रहा Moto का धांसू लैपटॉप, SALE में मची लूट, 70 हजार में हुआ था लॉन्च

Fri, 17 Oct 2025 03:38 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
कम बजट में दमदार लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो Flipkart Big Bang Diwali Sale में आपकी तलाश खत्म हो सकती है। सेल में मोटोरोला का पावरफुल लैपटॉप बड़े डिस्काउंट के साथ किफायती कीमत पर मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं Moto Book 60 की। लॉन्च के समय, इसकी शुरुआती कीमत 70 हजार रुपये है। यह मोटोरोला का देश में पहला लैपटॉप है। इसमें 14-इंच 2.8K OLED डिस्प्ले और 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 60Wh बैटरी शामिल है। फ्लिपकार्ट सेल में यह लैपटॉप ऑफर में 40 हजार रुपये से कम कीमत में मिल रहा है। चलिए डिटेल में बताते हैं डील के बारे में सबकुछ...

इतनी है Moto Book 60 की कीमत

मोटोरोला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीज किया है कि फ्लिपकार्ट बिग बैंग दिवाली सेल में लैपटॉप 39,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। वर्तमान में फ्लिपकार्ट पर इसका i5 14th Gen प्रोसेसर वाला 16GB+512GB वेरिएंट 49,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। सेल में इसका i7 14th Gen प्रोसेसर वाला 16GB+512GB वेरिएंट 57,990 रुपये और i7 14th Gen प्रोसेसर वाला 16GB+1TB वेरिएंट 61,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंकम और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। ऑफर की डिटेल आर फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

बता दें कि लॉन्च के समय, i5 प्रोसेसर वाले 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपये थी। जबकि, i7 प्रोसेसर वाले 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 74,990 रुपये और 16GB+1TB वेरिएंट की कीमत 78,990 रुपये थी। इसे दो कलर्स - ब्रॉन्ज ग्रीन और वेज वुड में लॉन्च किया गया था।

Moto Book 60 की खासियत

मोटो बुक 60 विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और इसमें 14-इंच 2.8K (1,800x2,880 पिक्सेल) OLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 500 निट्स है। डिस्प्ले में डॉल्बी विजन, HDR सपोर्ट है और यह TÜV रीनलैंड लो ब्लू लाइट और फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इसमें बटनलेस मायलर टचपैड है। यह इंटेल कोर 7 240H और इंटेल कोर 5 210H प्रोसेसर ऑप्शन्स में इंटीग्रेटेड इंटेल ग्राफिक्स के साथ उपलब्ध है। इसमें 32GB तक DDR5 रैम और अधिकतम 1TB PCIe 4.0 SSD स्टोरेज है।

मोटो बुक 60 में यूजर्स को प्राइवेसी शटर वाला 1080p वेबकैम और विंडोज हैलो फेस रिकग्निशन के लिए एक IR कैमरा मिलता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी मिलिट्री-ग्रेड (MIL-STD-810H) है। लैपटॉप में डॉल्बी एटमॉस और 2W ऑडियो आउटपुट वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.4 और वाई-फाई 7 दिया गया है।

मोटो बुक 60 में दो यूएसबी टाइप-ए 3.2 जेनरेशन 1 पोर्ट, दो यूएसबी टाइप-सी 3.2 जेनरेशन 1 पोर्ट, एक डिस्प्लेपोर्ट 1.4, एक एचडीएमआई पोर्ट, एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट और एक 3.5 मिमी ऑडियो जैक है। लैपटॉप कई एआई-बेस्ड फीचर्स भी प्रदान करता है। यह स्मार्ट कनेक्ट, स्मार्ट क्लिपबोर्ड और फाइल ट्रांसफर के साथ आता है ताकि पीसी, फोन, टैबलेट और टीवी पर आसानी से डेटा पेयर और ट्रांसफर किया जा सके। यह फर्मवेयर टीपीएम 2.0 सिक्योरिटी चिप के साथ आता है। मोटो बुक 60 में 65W चार्जिंग सपोर्ट वाली 60Wh की बैटरी है। इसका डाइमेंशन 313.4x221x16.9 एमएम और वजन 1.39 किलोग्राम है।

