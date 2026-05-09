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गर्मी छूमंतर, ₹2500 से कम में लें Mini AC, बैग में रखकर ऑफिस ले जाएं, Cool रहकर करें काम

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Amazon Great Summer Sale सभी ग्राहकों के लिए शुरू हो चुकी है और सेल में Mini AC Air Cooler बेहद सस्ते दाम में मिल रहे हैं। पोर्टेबल होने के चलते आप जहां मर्जी इन्हें ले जा सकता है। चाहे ऑफिस हो या घर का वर्किंग स्टेशन आप लगभग हर जगह इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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चिलचिलाती गर्मी से अब आपको छुटकारा मिल सकता है, वो भी महंगे कूलर और AC पर मोटी रकम खर्च किए बिना। अब आप सोच रहे होंगे आखिर कैसे? दरअसल, Amazon Great Summer Sale सभी ग्राहकों के लिए शुरू हो चुकी है और सेल में Mini AC Air Cooler बेहद सस्ते दाम में मिल रहे हैं। पोर्टेबल होने के चलते आप जहां मर्जी इन्हें ले जा सकता है। चाहे ऑफिस हो या घर का वर्किंग स्टेशन आप लगभग हर जगह इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यह दिखने में हूबहू एसी जैसा लगता है, लेकिन साइज में बेहद छोटा है। आप इसे दीवार पर टांग सकते हैं और टेबल पर रखकर भी ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। इसमें 3 स्पीड मिलती है। इनका वजन 500 ग्राम से भी कम है। कई मॉडल्स के साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जिससे आप आराम से काम करते-करते दूर बैठकर भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यह USB के जरिए चल सकते हैं यानी आप इसे पावरबैंक और लैपटॉप से कनेक्ट करके भी चला सकते हैं। अमेजन सेल में कई अलग-अलग ब्रांड के मिनी एसी एयर कूलर 3000 रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं।

गर्मी छूमंतर, ₹2500 से कम में लें Mini AC, बैग में रखकर ऑफिस ले जाएं, Cool रहकर करें काम
portable mini ac under rs 3000
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यह Mini AC Air Cooler कई खूबियों के साथ आता है, चलिए एक नजर डालते हैं:

3-in-1 कूलिंग फंक्शन: यह एक ही कॉम्पैक्ट डिवाइस में एयर कूलिंग, पंखा और ह्यूमिडिफायर की खूबियों को जोड़ता है, जिससे हवा को ठंडा करके और सूखी हवा में नमी मिलाकर ज्यादा आरामदायक माहौल बनाने में मदद मिलती है।

पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट डिजाइन: इसका हल्का और कम जगह घेरने वाला डिजाइन इसे डेस्क, बेडसाइड टेबल या ऑफिस की काम करने की जगहों पर ले जाना और रखना आसान बनाता है। यह पर्सनल कूलिंग के लिए बढ़िया है। आप इसे दीवार पर भी टांग सकते हैं। यह प्रोडक्ट दिखने में काफी यूनिक लगता है।

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USB से चलने की सुविधा: यह USB कनेक्शन के जरिए चलता है, जिससे इसे पावर बैंक, लैपटॉप, एडाप्टर या कार चार्जर के साथ आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे घर, ऑफिस या सफर के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं और जहां जरूरत लगे बिंदास यूज कर सकते हैं।

शांत और एनर्जी बचाने वाला: इसे कम शोर के साथ चलने और कम से कम बिजली खर्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आपके आस-पास के माहौल को बिना परेशान किए काम करने, सोने या पढ़ाई करने के लिए एकदम परफेक्ट है। यानी आप शांति से बैठकर ठंडी हवा के साथ काम कर सकते हैं।

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Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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