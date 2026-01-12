खुशखबरी! Snake गेम, दमदार बैटरी और कैमरा के साथ लौटा Nokia का बिंदास 4G फोन, ₹4139 कीमत

संक्षेप: नोकिया ने बिलकुल नए अवतार में Nokia 3210 4G को लॉन्च कर दिया है। इस फोन में Snake गेम, लंबी बैटरी, USB-C चार्जिंग, और 4G सपोर्ट के साथ वापसी कर चुका है।

Jan 12, 2026 08:45 pm IST

अगर आपने 2000 के दशक में मोबाइल फोन इस्तेमाल किया है, तो Nokia 3210 का नाम सुनते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मजबूत बॉडी, शानदार बैटरी और वो आइकॉनिक Snake गेम इस फोन ने एक पूरी पीढ़ी को मोबाइल से जोड़ा था। अब उसी क्लासिक फोन की मॉडर्न वापसी हो चुकी है। Nokia 3210 4G को आज के दौर के हिसाब से नए फीचर्स और कनेक्टिविटी के साथ पेश किया गया है। HMD Global ने Nokia 3210 4G को उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया है जो स्मार्टफोन की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन कॉलिंग और बेसिक फीचर्स में कोई समझौता नहीं करना चाहते। यह फोन nostalgia और modern जरूरतों का शानदार कॉम्बिनेशन पेश करता है। 4G सपोर्ट, लंबी बैटरी लाइफ और USB Type-C चार्जिंग है।

आज जब ज्यादातर लोग बड़े डिस्प्ले और भारी फीचर्स वाले स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं Nokia 3210 4G simplicity, durability और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की याद दिलाता है। यह फोन खासतौर पर second phone, senior citizens और digital detox चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है।

Nokia 3210 4G की कीमत और उपलब्धता नोकिया का यह नया फीचर फोन HMD.com से 4139 रुपए में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इस फोन को तीन कलर वैरिएंट येलो, स्काईब्लू और ग्रे कलर में ख़रीदा जा सकता है। फोन 64MB रैम और 128MB स्टोरेज के साथ आता है।

Nokia 3210 4G के फीचर्स डिजाइन और डिस्प्ले Nokia 3210 4G अपने क्लासिक डिजाइन को बरकरार रखते हुए एक नया और फ्रेश लुक लेकर आया है। फोन में कॉम्पैक्ट बॉडी और फिजिकल कीपैड दिया गया है, जो आज भी कई यूजर्स को पसंद आता है। इसका डिजाइन मजबूत है और रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसानी से झेल सकता है। डिस्प्ले सिंपल और क्लियर है, जो कॉलिंग, मैसेजिंग और बेसिक नेविगेशन के लिए पर्याप्त है।

4G कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस Nokia 3210 4G की सबसे बड़ी खासियत इसका 4G सपोर्ट है। इससे यूज़र्स को बेहतर कॉल क्वालिटी और फास्ट नेटवर्क एक्सपीरियंस मिलता है। यह फोन उन लोगों के लिए आदर्श है जो अभी भी फीचर फोन पसंद करते हैं लेकिन 2G नेटवर्क से आगे बढ़ना चाहते हैं। फोन बेसिक टास्क जैसे कॉल, SMS और म्यूजिक प्लेबैक को स्मूद तरीके से संभालता है।

लंबी बैटरी लाइफ और USB-C चार्जिंग Nokia के फोन हमेशा से अपनी बैटरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं और Nokia 3210 4G भी इस परंपरा को आगे बढ़ाता है। इसमें long-lasting battery दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल सकती है। खास बात यह है कि अब इसमें USB Type-C पोर्ट दिया गया है, जो चार्जिंग को आसान और फास्ट बनाता है।