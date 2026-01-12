Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Get legendary Nokia 3210 4G launched with 4G connectivity Snake game powerful battery and camera at just 4139
खुशखबरी! Snake गेम, दमदार बैटरी और कैमरा के साथ लौटा Nokia का बिंदास 4G फोन, ₹4139 कीमत

खुशखबरी! Snake गेम, दमदार बैटरी और कैमरा के साथ लौटा Nokia का बिंदास 4G फोन, ₹4139 कीमत

संक्षेप:

नोकिया ने बिलकुल नए अवतार में Nokia 3210 4G को लॉन्च कर दिया है। इस फोन में Snake गेम, लंबी बैटरी, USB-C चार्जिंग, और 4G सपोर्ट के साथ वापसी कर चुका है।

Jan 12, 2026 08:45 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO A58 4G

OPPO A58 4G

  • checkGlowing Black
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹12999

और जाने

discount

6% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹15499

₹16499

खरीदिये

discount

14% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹14499

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

discount

32% OFF

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

  • checkCrimson Red (Crimson Art)
  • check6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹13499

₹19999

खरीदिये

अगर आपने 2000 के दशक में मोबाइल फोन इस्तेमाल किया है, तो Nokia 3210 का नाम सुनते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मजबूत बॉडी, शानदार बैटरी और वो आइकॉनिक Snake गेम इस फोन ने एक पूरी पीढ़ी को मोबाइल से जोड़ा था। अब उसी क्लासिक फोन की मॉडर्न वापसी हो चुकी है। Nokia 3210 4G को आज के दौर के हिसाब से नए फीचर्स और कनेक्टिविटी के साथ पेश किया गया है। HMD Global ने Nokia 3210 4G को उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया है जो स्मार्टफोन की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन कॉलिंग और बेसिक फीचर्स में कोई समझौता नहीं करना चाहते। यह फोन nostalgia और modern जरूरतों का शानदार कॉम्बिनेशन पेश करता है। 4G सपोर्ट, लंबी बैटरी लाइफ और USB Type-C चार्जिंग है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO A58 4G

OPPO A58 4G

  • checkGlowing Black
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹12999

और जाने

discount

6% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹15499

₹16499

खरीदिये

discount

14% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹14499

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

discount

32% OFF

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

  • checkCrimson Red (Crimson Art)
  • check6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹13499

₹19999

खरीदिये

आज जब ज्यादातर लोग बड़े डिस्प्ले और भारी फीचर्स वाले स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं Nokia 3210 4G simplicity, durability और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की याद दिलाता है। यह फोन खासतौर पर second phone, senior citizens और digital detox चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है।

Nokia 3210 4G की कीमत और उपलब्धता

नोकिया का यह नया फीचर फोन HMD.com से 4139 रुपए में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इस फोन को तीन कलर वैरिएंट येलो, स्काईब्लू और ग्रे कलर में ख़रीदा जा सकता है। फोन 64MB रैम और 128MB स्टोरेज के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:बड़ी लॉटरी! Republic Day Sale में पहली बार ₹8000 सस्ता मिलेगा iPhone 17

Nokia 3210 4G के फीचर्स

डिजाइन और डिस्प्ले

Nokia 3210 4G अपने क्लासिक डिजाइन को बरकरार रखते हुए एक नया और फ्रेश लुक लेकर आया है। फोन में कॉम्पैक्ट बॉडी और फिजिकल कीपैड दिया गया है, जो आज भी कई यूजर्स को पसंद आता है। इसका डिजाइन मजबूत है और रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसानी से झेल सकता है। डिस्प्ले सिंपल और क्लियर है, जो कॉलिंग, मैसेजिंग और बेसिक नेविगेशन के लिए पर्याप्त है।

4G कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस

Nokia 3210 4G की सबसे बड़ी खासियत इसका 4G सपोर्ट है। इससे यूज़र्स को बेहतर कॉल क्वालिटी और फास्ट नेटवर्क एक्सपीरियंस मिलता है। यह फोन उन लोगों के लिए आदर्श है जो अभी भी फीचर फोन पसंद करते हैं लेकिन 2G नेटवर्क से आगे बढ़ना चाहते हैं। फोन बेसिक टास्क जैसे कॉल, SMS और म्यूजिक प्लेबैक को स्मूद तरीके से संभालता है।

लंबी बैटरी लाइफ और USB-C चार्जिंग

Nokia के फोन हमेशा से अपनी बैटरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं और Nokia 3210 4G भी इस परंपरा को आगे बढ़ाता है। इसमें long-lasting battery दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल सकती है। खास बात यह है कि अब इसमें USB Type-C पोर्ट दिया गया है, जो चार्जिंग को आसान और फास्ट बनाता है।

Snake गेम और एंटरटेनमेंट

Nokia 3210 4G में वही क्लासिक Snake गेम दिया गया है, जिसने कभी लाखों लोगों का दिल जीता था। यह गेम आज भी उतना ही मजेदार है और यूजर्स को पुराने दिनों की याद दिला देता है। इसके अलावा फोन में बेसिक एंटरटेनमेंट फीचर्स भी मिलते हैं, जिससे खाली समय में हल्का-फुल्का मनोरंजन किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:मौका! ₹12000 तक सस्ते हुए OnePlus के 7300mAh बैटरी, DSLR जैसे कैमरा वाले फोन्स
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
HMD Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।