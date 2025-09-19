वाह! केवल 10 मिनट में मिलेगी iPhone 17 की डिलिवरी, Flipkart BBD के डिस्काउंट भी get iphone 17 delivery in just 10 minutes with flipkart minutes get big billion days sale offers too, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़get iphone 17 delivery in just 10 minutes with flipkart minutes get big billion days sale offers too

वाह! केवल 10 मिनट में मिलेगी iPhone 17 की डिलिवरी, Flipkart BBD के डिस्काउंट भी

ग्राहकों को केवल 10 मिनट में लेटेस्ट iPhone 17 की डिलिवरी लेने का विकल्प Flipkart Minutes के साथ दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर Flipkart Big Billion Days Sale के ऑफर भी मिलने वाले हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 02:03 PM
share Share
Follow Us on
वाह! केवल 10 मिनट में मिलेगी iPhone 17 की डिलिवरी, Flipkart BBD के डिस्काउंट भी

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर अगले सप्ताह साल की सबसे बड़ी सेल Big Billion Days शुरू हो रही है। इसका फायदा Flipkart Minutes पर भी मिलेगा और 19 शहरों के 3000 पिन कोड्स में इस सेवा के साथ 10 मिनट में डिलिवरी की जाएगी। खास बात यह है कि जिस iPhone 17 को खरीदने के लिए आज ग्राहक ऐपल स्टोर्स के सामने घंटों लाइन में लगे रहे, वह भी केवल 10 मिनट में डिलीवर कर दिया जाएगा।

फ्लिपकार्ट मिनट्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की क्विक-डिलिवरी सेवा है जो फटाफट प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है। बिग बिलयन डेज सेल के दौरान मिलने वाले ऑफर्स और बेनिफिट्स इसके साथ भी दिए जाएंगे और चुनिंदा शहरों में ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना होगा। टियर-1 शहरों के अलावा अंबाला, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, कानपुर और पटना जैसे टियर-2 शहरों में भी इसका फायदा लाखों ग्राहकों को दिया जा रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹134999

और जाने

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹149900

और जाने

discount

13% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹69900

₹79900

खरीदिये

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

discount

12% OFF

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹78999

₹89900

खरीदिये

discount

42% OFF

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34899

₹59999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

discount

7% OFF

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion

  • check8 GB
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹25999

₹27999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

18% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹27999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo

OPPO K13 Turbo

  • checkFirst Purple
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹27999

और जाने

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:Flipkart Big Billion Days Sale से पहले कर लो ये काम, तभी मिलेगा बंपर डिस्काउंट

चंद मिनटों में की जाएगी इन फोन्स की डिलिवरी

फ्लिपकार्ट मिनट्स सेवा के साथ जिन स्मार्टफोन्स की केवल 10 मिनट में डिलिवरी की जाएगी, उनकी लिस्ट में लेटेस्ट Apple iPhone 17 के अलावा Apple iPhone 16, Samsung Galaxy S24 5G, Motorola Edge 60 Fusion 5G, Apple iPhone 16 Pro, Samsung Galaxy S24 FE 5G, Oppo K13X, Realme P4 5G, Poco F7, Nothing CMF Phone 2 Pro और Vivo T4x 5G शामिल हैं।

साथ ही ग्राहकों को रियल-टाइम स्मार्टफोन एक्सचेंज का फायदा भी मिलेगा। यह भारत का ऐसा पहला हायपर लोकर प्लेटफॉर्म होगा, जहां ग्राहक सेल के दौरान इंस्टेंटली अपने पुराने डिवाइस ट्रेड-इन और एक्सचेंज कर नए फोन खरीद पाएंगे।

ये भी पढ़ें:आधी रात से लाइन में लगकर खरीदे iPhone 17; इतना क्रेजी क्यों हैं भारतीय ग्राहक?

ये इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स भी फटाफट मिलेंगे

सेल के दौरान ग्राहकों को अन्य कई गैजेट्स की डिलिवरी भी 10 मिनट में की जाएगी। इनकी लिस्ट में Apple AirPods Pro (2nd Gen), boAt Aavante Bar 480, Samsung Fit 3, Redmi Move, Philips Multigroomer Trimmer, Samsung Galaxy Book 4, Fujifilm Instax Mini Film Rolls, Logitech Wireless Mouse, Ambrane MagSafe, Apple chargers, Philips Hair Straightener और Apple iPad A16 शामिल हैं।

Flipkart Flipkart Sale Apple Iphone अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.