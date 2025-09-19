वाह! केवल 10 मिनट में मिलेगी iPhone 17 की डिलिवरी, Flipkart BBD के डिस्काउंट भी

ग्राहकों को केवल 10 मिनट में लेटेस्ट iPhone 17 की डिलिवरी लेने का विकल्प Flipkart Minutes के साथ दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर Flipkart Big Billion Days Sale के ऑफर भी मिलने वाले हैं।

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर अगले सप्ताह साल की सबसे बड़ी सेल Big Billion Days शुरू हो रही है। इसका फायदा Flipkart Minutes पर भी मिलेगा और 19 शहरों के 3000 पिन कोड्स में इस सेवा के साथ 10 मिनट में डिलिवरी की जाएगी। खास बात यह है कि जिस iPhone 17 को खरीदने के लिए आज ग्राहक ऐपल स्टोर्स के सामने घंटों लाइन में लगे रहे, वह भी केवल 10 मिनट में डिलीवर कर दिया जाएगा।

फ्लिपकार्ट मिनट्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की क्विक-डिलिवरी सेवा है जो फटाफट प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है। बिग बिलयन डेज सेल के दौरान मिलने वाले ऑफर्स और बेनिफिट्स इसके साथ भी दिए जाएंगे और चुनिंदा शहरों में ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना होगा। टियर-1 शहरों के अलावा अंबाला, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, कानपुर और पटना जैसे टियर-2 शहरों में भी इसका फायदा लाखों ग्राहकों को दिया जा रहा है।

चंद मिनटों में की जाएगी इन फोन्स की डिलिवरी फ्लिपकार्ट मिनट्स सेवा के साथ जिन स्मार्टफोन्स की केवल 10 मिनट में डिलिवरी की जाएगी, उनकी लिस्ट में लेटेस्ट Apple iPhone 17 के अलावा Apple iPhone 16, Samsung Galaxy S24 5G, Motorola Edge 60 Fusion 5G, Apple iPhone 16 Pro, Samsung Galaxy S24 FE 5G, Oppo K13X, Realme P4 5G, Poco F7, Nothing CMF Phone 2 Pro और Vivo T4x 5G शामिल हैं।

साथ ही ग्राहकों को रियल-टाइम स्मार्टफोन एक्सचेंज का फायदा भी मिलेगा। यह भारत का ऐसा पहला हायपर लोकर प्लेटफॉर्म होगा, जहां ग्राहक सेल के दौरान इंस्टेंटली अपने पुराने डिवाइस ट्रेड-इन और एक्सचेंज कर नए फोन खरीद पाएंगे।