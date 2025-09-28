सबसे सस्ता फोल्डेबल फोन, इन मॉडल पर Amazon ने दिया छप्परफाड़ डिस्काउंट, देखें डील get infinix zero flip under 40k check these amazon sale flip phone deals, Gadgets Hindi News - Hindustan
सबसे सस्ता फोल्डेबल फोन, इन मॉडल पर Amazon ने दिया छप्परफाड़ डिस्काउंट, देखें डील

Amazon Great Indian Festival Sale में स्मार्टफोन्स बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप फोल्डेबल फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए कई धांसू डील्स हैं। सेल में एक फोल्डेबल फोन 40 हजार से कम कीमत में मिल रहा है। देखें डील

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 07:13 PM
Amazon Great Indian Festival Sale में स्मार्टफोन्स बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप फोल्डेबल फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए कई धांसू डील्स हैं। आज हम आपको एक ऐसे फोल्डेबल फोन के बारे में बता रहे हैं, जो सेल में 40 हजार से कम कीमत के साथ लिस्टेड है और बैंक-एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं Infinix Zero Flip 5G की।

अमेजन सेल में इतना सस्ता मिल रहा फोन

बता दें कि भारतीय बाजार में लॉन्च के समय इसके 8GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में 49,999 रुपये थी। वर्तमान में यह अमेजन सेल में कीमत में बड़ी कटौती के साथ मिल रहा है। अमेजन सेल में यह फोन 39,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है, यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 10,000 रुपये सस्ता। फोन पर 37,450 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर भी इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। ऑफर्स की डिटेल अमेजन पर जाकर चेक की जा सकती है।

चलिए अब एक नजर डालते हैं फोन की खासियत पर

फोन डुअल सिम (नैनो+नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 14 पर चलता है, जिसके ऊपर कंपनी की XOS 14.5 स्किन है। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ 6.9-इंच की फुल-एचडी प्लस LTPO एमोलेड इनर स्क्रीन है। बाहर की तरफ, 3.64-इंच का एमोलेड कवर डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन मिलता है। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8200 चिपसेट से लैस किया है, जिसे 8GB LPDDR4X रैम के साथ जोड़ा गया है। इसमें 512GB UFS 3.1 स्टोरेज है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है।

एक्सटर्नल स्क्रीन पर डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 114-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू के साथ 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। यह 4K/30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। अंदर की तरफ, 50-मेगापिक्सेल का कैमरा है, जो 4K/60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।

इंफिनिक्स जीरो फ्लिप पर मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G LTE, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसमें डुअल JBL-ट्यून्ड स्पीकर हैं, और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए पावर बटन पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। फोन में 4720mAh की बैटरी है, जो 70W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

इन फ्लिप फोन पर भी कर सकते हैं विचार

