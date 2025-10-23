आखिरी मौका, 88 हजार तक सस्ते मिल रहे Google Pixel फोन, कल खत्म हो रही SALE

संक्षेप: Flipkart Big Band Diwali Sale अब समाप्त होने वाली है। सेल में Pixel फोन भारी छूट के साथ मिल रहे हैं। सेल में पिक्सेल फोन लॉन्च प्राइस से 88,000 रुपये तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा

Google Pixel स्मार्टफोन खरीदना है वो भी सबसे कम कीमत में, तो यह खबर आपके लिए है। Flipkart Big Band Diwali Sale में पिक्सेल फोन भारी छूट के साथ मिल रहे हैं। लेकिन यह सेल कल समाप्त हो रही है। अगर आप सबसे कम कीमत में पिक्सेल फोन खरीदना चाहते हैं, तो आपको तुरंत सेल में मिल रही डील्स का फायदा उठाना पड़ेगा। सेल मेमं लगभग सभी पिक्सेल फोन भारी छूट के साथ मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा.…

Google Pixel 9a सेल में 49,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 9a स्मार्टफोन मॉडल ऑफर्स के बाद 37,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 12,000 रुपये सस्ता।

Google Pixel 9 Pro Fold सेल में 1,72,999 रुपये में लॉन्च हुआ फोल्डेबल फोन पिक्सेल 9 प्रो फोल्ड ऑफर्स के बाद 84,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 88,000 रुपये तक सस्ता।

Google Pixel 9 सेल में 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 9 स्मार्टफोन ऑफर्स के बाद 53,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 26,250 रुपये तक सस्ता।

Google Pixel 8a सेल में 52,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 8a फोन ऑफर्स के बाद 32,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 20,000 रुपये सस्ता।

Google Pixel 10 सेल में 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 10 स्मार्टफोन ऑफर्स के बाद 67,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 12,000 रुपये सस्ता।

Google Pixel 10 Pro XL सेल में 1,24,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 10 प्रो एक्सएल मॉडल ऑफर्स के बाद 1,09,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, , यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 15,000 रुपये सस्ता।

Google Pixel 9 Pro XL 1,24,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 9 प्रो एक्सएल मॉडल ऑफर्स के बाद 86,249 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 38,750 रुपये सस्ता।

Google Pixel 7 सेल में 59,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ पिक्सेल 7 स्मार्टफोन मॉडल ऑफर्स के बाद 29,249 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, , यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 30,750 रुपये सस्ता।