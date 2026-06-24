₹22000 रुपये तक सस्ते मिल रहे ये पांच महंगे Pixel फोन, बजट में आई कीमत; तुरंत लपक लो डील

Flipkart पर Google Pixel स्मार्टफोन बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। लेटेस्ट Pixel 10 बैंक औ एक्सचेंज ऑफर के बाद अपनी ओरिजनल लॉन्च प्राइस से सीधे 22,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। लिस्ट में Pixel 10a, 10 Pro, 10 Pro XL और 10 Pro Fold भी शामिल हैं।

Google Pixel खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पिक्सेल फोन इस समय Flipkart पर भारी छूट के साथ खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। यहां हमने आपकी सुविधा के लिए एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें सभी बेस्ट डील्स के बारे में बताया गया है। लिस्ट में गूगल का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन Google Pixel 10 भी शामिल है, जो अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 22,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। इतने बड़े डिस्काउंट के साथ यह पिक्सेल फोन चाहने वालों के लिए परफेक्ट ऑप्शन बन गया है, क्योंकि इसकी कीमत कई लोगों के बजट में आ गई है। चलिए डिटेल में जानते हैं पिक्सेल फोन्स पर मिल रहे डील्स के बारे में सबकुछ…

Google Pixel 10 पर 22,000 रुपये की छूट भारत में जब Google Pixel 10 5G को लॉन्च किया गया था, उस समय इसकी कीमत 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 79,999 रुपये थी। इसे फोन को इंडिगो, फ्रॉस्ट, लेमनग्रास और ऑब्सीडियन जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में यह फोन सभी ऑफर्स के बाद 57,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यानी अपनी ओरिजनल लॉन्च प्राइस से सीधे 22,000 रुपये कम में। हालांकि, इस कीमत में खरीदने के लिए आपको बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेना पड़ेगा।

Google Pixel 10 की खासियत गूगल पिक्सेल 10 में 6.3 इंच का OLED सुपर एक्टुआ डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन मिलता है। फोन टेंसर G5 चिपसेट और टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप से लैस है। यह फोन Gemini को सपोर्ट करता है और मटीरियल यू एक्सप्रेसिव डिजाइन सिस्टम प्रदान करता है। पिक्सेल 10 के रियर में 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 5x जूम सपोर्ट वाला 10.8-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा और 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी के लिए 10.5-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। पिक्सेल 10 में 4970mAh की बैटरी दी है जो 30W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें 15W तक Qi2 वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है।

Google Pixel 10a 5G पर 3,000 रुपये की छूट सेल में 49,999 रुपये का गूगल पिक्सेल 10a स्मार्टफोन सभी ऑफर्स के बाद 46,999 रुपये में मिल रहा है। यानी अपनी ओरिजनल प्राइस से सीधे 3,000 रुपये कम में। फोन में 6.3 इंच का डिस्प्ले है और इसमें 5100mAh बैटरी है। फोन में 48 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। सेल्फी के लिए, फोन में 13 मेगापिक्सेल कैमरा है।

Google Pixel 10 Pro 5G पर 15,000 रुपये की छूट सेल में 1,09,999 रुपये का गूगल पिक्सेल 10 प्रो स्मार्टफोन सभी ऑफर्स के बाद 94,999 रुपये में मिल रहा है। यानी अपनी ओरिजनल प्राइस से सीधे 15,000 रुपये कम में। फोन में 6.3 इंच का OLED सुपर एक्टुआ डिस्प्ले है और इसमें 4870mAh बैटरी है। फोन में 48 मेगापिक्सेल के तीन रियर कैमरे हैं। सेल्फी के लिए, फोन में 42 मेगापिक्सेल कैमरा है।

Google Pixel 10 Pro XL 5G पर 15,000 रुपये की छूट सेल में 1,24,999 रुपये का गूगल पिक्सेल 10 प्रो XL स्मार्टफोन सभी ऑफर्स के बाद 1,09,999 रुपये में मिल रहा है। यानी अपनी ओरिजनल प्राइस से सीधे 15,000 रुपये कम में। फोन में 6.8 इंच LTPO OLED सुपर एक्टुआ डिस्प्ले है और इसमें 5200mAh बैटरी है। फोन में तीन दमदार रियर (50MP+48MP+48MP) हैं और सेल्फी के लिए 42 मेगापिक्सेल कैमरा है।