Google का क्रिसमस गिफ्ट, आधी कीमत में लें सालभर चलने वाले AI प्लान्स, डिटेल

Google ने अपने यूजर्स को क्रिसमस के मौके पर एक शानदारा गिफ्ट दिया है। दरअसल, कंपनी ने अपनी AI प्लान्स की कीमतों में सीधे 50 फीसदी की कटौती कर दी है। यह कटौती ऑफर के तहत केवल कुछ समय के लिए की गई है। गूगल ने बुधवार को एलिजिबल यूजर्स के लिए एक नए ऑफर की घोषणा की है, जिसके तहत Google AI Pro का सालाना प्लान 50 प्रतिशत छूट के साथ आधी कीमत में मिल रहा है। यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, और इसमें कुछ शर्तें हैं कि कौन इसका फायदा उठा सकता है और कौन नहीं, लेकिन नई कीमत के साथ, कंपनी लोगों को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स के पूरे सूट को ज्यादा रेट लिमिट के साथ एक्सेस करने दे रहा है, वो भी बिना जेब पर ज्यादा बोझ डाले। इसके अलावा, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Google One के सालाना प्लान पर भी इसी तरह का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

आधी कीमत में मिल रहे गूगल वन, गूगल AI प्रो प्लान गैजेट्स 360 की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक्स पर एक पोस्ट में, जेमिनी के ऑफिशियल हैंडल ने सालाना Google AI Pro प्लान पर 50 प्रतिशत फ्लैट डिस्काउंट की घोषणा की। यह ऑफर सिर्फ नए सब्सक्राइबर्स के लिए है, जिसका मतलब है कि यह ऑफर केवल ऐसे यूजर्स के लिए ही है, जिन्होंने पहले अपने गूगल अकाउंट से यह प्लान नहीं खरीदा हो। इसके अलावा, यह डिस्काउंट सिर्फ कुछ खास इलाकों में ही उपलब्ध है। यह यूएस में उपलब्ध है। साथ ही, यह ऑफर सिर्फ 15 जनवरी तक ही वैलिड है।

तो, यूएस में नए सब्सक्राइबर के लिए, 12 महीने का गूगल AI प्रो प्लान, जिसकी कीमत आमतौर पर पहले साल के लिए 199.99 डॉलर (लगभग 17,950 रुपये) होती है, वह 99.99 डॉलर (लगभग 9,000 रुपये) में मिल रहा है। ऑफर की अवधि खत्म होने के बाद, अगले साल 239.88 डॉलर (लगभग 21,540 रुपये) चार्ज किया जाएगा। ध्यान दें कि ऑफर की अवधि के बाद सब्सक्रिप्शन अपने आप रिन्यू हो जाएगा, इसलिए जो यूजर्स इसे जारी नहीं रखना चाहते हैं, उन्हें या तो ऑटो-पे बंद कर देना चाहिए या मैंडेट डिसेबल कर देना चाहिए।

सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे इतने सारे फायदे गूगल AI प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ, यूजर्स को Gemini 3 Pro AI मॉडल, Nano Banana Pro, Deep Research, वीडियो बनाने के लिए Veo 3.1 Fast, साथ ही कंपनी के Workspace प्रोडक्ट्स में Gemini चैटबॉट का ज्यादा एक्सेस मिलेगा। यूजर्स को ड्राइव, फोटोज और जीमेल पर 2TB क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा।