अगर 3 घंटे से ज्यादा लेट हुई ट्रेन तो वापस मिल जाएगा टिकट का पैसा, बस इतना करें

संक्षेप:

अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो जाती है और आप सफर नहीं करते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही समय पर TDR फाइल करके आप अपने टिकट का पूरा पैसा वापस पा सकते हैं।

Jan 28, 2026 08:28 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
रेल यात्रा के दौरान ट्रेन का लेट होना आम बात है। कई बार यात्री स्टेशन पर घंटों इंतजार करते रहते हैं लेकिन उन्हें यह तक पता नहीं होता कि ऐसी स्थिति में टिकट का पैसा वापस भी मिल सकता है। IRCTC के नियमों के मुताबिक, अगर ट्रेन अपने तय समय से काफी देर से चल रही है, तो यात्री पूरे रिफंड के लिए TDR फाइल कर सकते हैं। आइए आपको इस नियम और रिफंड पाने के तरीके के बारे में बताते हैं।

IRCTC की रिफंड पॉलिसी के अनुसार, अगर कोई ट्रेन अपने तय डिपार्चर टाइम से 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होती है और यात्री उस ट्रेन से सफर नहीं करता है, तो वह TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करके टिकट का पूरा पैसा वापस पा सकता है। यह नियम कन्फर्म टिकट, RAC और वेटिंग लिस्ट, तीनों तरह के टिकट पर लागू होता है।

आखिर क्या होता है TDR?

TDR एक ऑनलाइन प्रोसेस है, जिसके जरिए यात्री IRCTC को यह जानकारी देता है कि उसने यात्रा क्यों नहीं की। ट्रेन लेट होने की स्थिति में TDR फाइल करना सबसे बड़ा और जरूरी कदम होता है, क्योंकि बिना TDR फाइल किए रिफंड नहीं मिलता। हालांकि, TDR फाइल करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। ट्रेन का कम से कम 3 घंटे लेट होना जरूरी है। इसके अलावा यात्री को उस ट्रेन में सफर नहीं करना चाहिए।

सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन के तय डिपार्चर टाइम से कम से कम 30 मिनट पहले TDR फाइल करना अनिवार्य होता है। इस तय समय के बाद डाला गया TDR स्वीकार नहीं किया जाता।

ऐसे फाइल करना होता है TDR

TDR फाइल करने का प्रोसेस भी काफी आसान है। यात्री IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करके My Bookings सेक्शन में जाएं। वहां टिकट सेलेक्ट करने के बाद File TDR ऑप्शन चुनें और वजह में Train Late More Than 3 Hours सेलेक्ट करके सबमिट कर दें।कुछ मामलों में TDR फाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ट्रेन पूरी तरह से कैंसिल हो जाती है, तो IRCTC अपने आप टिकट का पूरा पैसा रिफंड कर देता है। इसी तरह, अगर वेटिंग लिस्ट टिकट चार्ट बनने के बाद भी कन्फर्म नहीं होता है, तो रिफंड ऑटोमैटिक हो जाता है।

वहीं, अगर ट्रेन 3 घंटे से कम लेट है, यात्री ट्रेन पकड़ लेता है या तय समय के बाद TDR फाइल करता है, तो ऐसे मामलों में रिफंड नहीं मिलता। गलत वजह चुनने पर भी TDR रिजेक्ट हो सकता है। TDR एक्सेप्ट होने के बाद आमतौर पर 7 से 10 वर्किंग डेज के अंदर टिकट का पैसा उसी अकाउंट में वापस आ जाता है, जिससे टिकट बुक किया गया था।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
