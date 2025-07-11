भारतीयों की मौज, FREE मिल रहा 22,000 रुपये का Nothing Headphone 1, बस करना होगा यह काम
Nothing अपने भारतीय ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है। ऑफर के तहत 22,000 रुपये कीमत का Nothing Headphone 1 एकदम मुफ्त में दिया जा रहा है। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, डिटेल में जानिए…
Nothing अपने भारतीय ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है। ऑफर के तहत 22,000 रुपये कीमत का Nothing Headphone 1 एकदम मुफ्त में दिया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में कंपनी ने फ्लैगशिप Nothing Phone 3 स्मार्टफोन और Nothing Headphone 1 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। दोनों की पहली सेल 15 जुलाई से शुरू होने वाली है। लेकिन अगर आप बेंगलुरु में हैं, तो आप 12 जुलाई को एक स्पेशल ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। दरअसल, इस दिन नथिंग यूबी सिटी मॉल में अपना इंडिया स्टोर खोल रहा है। इस दौरान नथिंग फोन 3 खरीदने वाले पहले 100 खरीदारों को नया नथिंग हेडफोन 1 बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। है ना कमाल का ऑफर? चलिए डिटेल में जानते हैं...
इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस ऑफर का लाभ लेने के लिए फोन का कौन सा वेरिएंट खरीदना होगा। बता दें कि स्टोर शाम 7 बजे खुलेगा और इसका पता है 24, विट्टल माल्या रोड, केजी हल्ली, डिसूजा लेआउट, यूबी सिटी, अशोक नगर। अगर आप भी नथिंग का नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं और अगर आप बेंगलुरु में हैं, तो आपको भी किस्मत आजमा लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको 22 हजार का फ्लैगशिप हेडफोन मुफ्त में मिल जाए। हालांकि, अभी तक यह भी तय नहीं हुआ है कि खरीदारों को कतार में खड़ा होना होगा या पहले से स्लॉट बुक करना होगा, इसलिए यह पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होने की संभावना है। अगर आप वाकई इस डील का फायदा उठाना चाहते हैं, तो शाम 7 बजे से पहले पहुंचना बेहतर होगा।
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Nothing Phone 3 की कीमत और खासियत
रैम और स्टोरेज के हिसाब से फोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। भारत में इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 89,999 रुपये है। इसे व्हाइट और ब्लैक रकलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।
फोन डुअल सिम (nano+eSIM) सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड नथिंग ओएस 3.5 पर चलता है। यह फोन पांच साल के एंड्रॉयड ओएस अपडेट और सात साल के सिक्योरिटी अपडेट पाने के लिए एलिजिबल है। फोन में 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 प्रोसेसर से लैस है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा, OIS और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 50 मेगापिक्सेल टेलीफोटो कैमरा और 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। सेल्फी के लिए भी फोन में 50 मेगापिक्सेल कैमरा है। फोन में 65W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5500 एमएएच बैटरी है। फोन 54 मिनट में जीरो से 100 फीसदी चार्ज हो जाता है। इसमें 7.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और 5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। फोन IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। फोन के बैक पैनल पर नया ग्लिफ इंटरफेस मिलता है।
Nothing Headphone 1 की कीमत और खासियत
भारत में नथिंग हेडफोन 1 की कीमत 21,990 रुपये है। हालांकि पहली सेल यानी 15 जुलाई को इसे 19,999 रुपये में बेचा जाएगा। यह ओवर-ईयर हेडफोन है और नथिंग के सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आता है। इसमें KEF के साथ साझेदारी में ट्यून किए गए 40 एमएम ड्राइवर, हेड ट्रैकिंग के साथ स्पैटियल ऑडियो, हाइब्रिड एएनसी, कंफर्टेबल मेमोरी फोम बिल्ड और 80 घंटे तक का प्लेबैक टाइम (ANC ऑन रहने पर 35 घंटे) मिलता है। इसमें 1040 एमएएच बैटरी है। यह नथिंग एक्स ऐप कस्टम EQ और बटन मैपिंग की सुविधा देता है। चार्जिंग के लिए इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। फुल चार्ज होने में इसे 120 मिनट का समय लगता है।
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