₹13,299 में दो स्क्रीन वाला फोन, नया मॉडल आने से पहले गिरे दाम, सिर्फ यहां मिल रहा ऑफर

संक्षेप:

नया Lava Blaze Duo 3 5G फोन आने से पहले मौजूदा डुअल स्क्रीन फोन Lava Blaze Duo 5G फोन इस समय Amazon पर बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। कितनी रह गई फोन की कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं...

Dec 21, 2025 05:43 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया है कि लावा भारत में इसी महीने (दिसंबर 2025) में Lava Blaze Duo 3 5G फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अगर आप भी डुअल स्क्रीन वाला किफायती फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो लावा का मौजूदा Lava Blaze Duo 5G फोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। नया मॉडल आने से पहले यह फोन बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। लावा ने Blaze Duo को दिसंबर 2024 में लॉन्च किया था। इसमें पीछे की तरफ एक छोटी सी सेकेंडरी स्क्रीन मिलती है। यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7025 प्रोसेसर से लैस है, जिसमें 8GB तक रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज है। इसमें 6.67-इंच की मेन AMOLED स्क्रीन है। ऑफर में कितना सस्ता मिल रहा है यह फोन, चलिए डिटेल में बताते हैं...

₹13,299 में दो स्क्रीन वाला फोन, नया मॉडल आने से पहले गिरे दाम, सिर्फ यहां मिल रहा ऑफर

लॉन्च के समय इतनी थी कीमत

लॉन्च के समय, भारत में Lava Blaze Duo 5G की कीमत बेस मॉडल (6GB+128GB) के लिए 16,999 रुपये और 8GB रैम वाले वेरिएंट के लिए 17,999 रुपये थी। यह फोन आर्कटिक व्हाइट और सेलेस्टियल ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

इस समय, Amazon पर फोन का रैम वाला सेलेस्टियल ब्लू कलर वेरिएंट 14,299 रुपये में मिल रहा है, यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 2,700 रुपये सस्ता। बैंक ऑफर का लाभ लेकर 1,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का लाभ लिया जा सकता है, जिससे प्रभावी कीमत 13,299 रुपये रह जाएगी, यानी इसे लॉन्च प्राइस से सीधे 3,700 रुपये कम में खरीदा जा सकता है। ऑफर की डिटेल्स आप अमेजन पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Lava Blaze Duo 5G की खासियत

फोन डुअल-सिम (नैनो+नैनो) सपोर्ट के साथ आता है। इसे एंड्रॉयड 14 के साथ लॉन्च किया गया था और कंपनी ने कहा था कि इसे एंड्रॉयड 15 का अपडेट भी मिलेगा। फोन में 6.67-इंच की फुल एचडी प्लस 3D कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन है जो 120 हर्ट्ज पर रिफ्रेश होती है और इसकी पिक्सेल डेन्सिटी 394 पीपीआई है, साथ ही रियर पैनल पर 1.58-इंच (228x460 पिक्सेल) की AMOLED स्क्रीन भी है, जिसकी पिक्सेल डेन्सिटी 336 पीपीआई है। लावा ने इस हैंडसेट में 6nm ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7025 प्रोसेसर दिया है, जिसके साथ 8GB तक LPDDR5 रैम मिलती है। फोन में 128GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है, जिसे मेमोरी कार्ड से बढ़ाया नहीं जा सकता।

ये भी पढ़ें:पहली सेल: भारत में धूम मचाएंगे OnePlus, Moto और Realme के ये फोन, देखें कीमत

फोटोग्राफी के लिए, इसमें एक 64-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा है जिसमें एक अनस्पेसिफाइड सोनी सेंसर है, साथ ही रियल में एक 2-मेगापिक्सेल का सेकेंडरी कैमरा भी है जिसका इस्तेमाल डेप्थ इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए किया जा सकता है। सामने की तरफ, फोन में 16-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है।

लावा ब्लेज डुओ 5G में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5G, 4G एलटीऊ, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसमें एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप, ई-कंपास और एम्बिएंट लाइट सेंसर भी हैं।

लावा ब्लेज डुओ 5G में 5,000mAh की बैटरी है, जिसे 33W पर चार्ज किया जा सकता है। इस फोन में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और इसमें धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग भी है। इसके अलावा, इसका साइज 162.4x73.85x8.45 एमएम है और इसका वजन 186 ग्राम है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
