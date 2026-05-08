₹2000 से कम में रिमोट वाले प्रीमियम पंखे, 5 साल तक वारंटी, अमेजन सेल की पैसा वसूल डील
इस समय रिमोट वाले पंखे काफी ट्रेंड में है। महंगा होने की वजह से कई लोग इस नहीं खरीद पाते। लेकिन Amazon Great Summer Sale में रिमोट वाले पंखे भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हम 2000 रुपये से कम में मिल रहे रिमोट वाले पंखों की लिस्ट तैयार की है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
चिलचिलाती गर्मी ने सबकी हालत खराब कर दी है और दिनोंदिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है। भले ही कमरे में AC लगा हो, लेकिन हवा सभी जगह अच्छी तरह से फ्लो हो इसके लिए पंखे की जरूर पड़ती ही है। अगर आप अपना पुराना पंखा देख देखकर बोर हो गए हैं और अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं या फिर नए घर के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले पंखे तलाश रहे हैं और रिमोट वाला पंखा लेना चाह रहे हैं, जो इस समय काफी ट्रेंड में है, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको ऐसे रिमोट वाले पंखे बता रहे हैं, जिन्हें आप कम बजट में अपना बना सकते हैं। यहां हम 2000 रुपये से कम में मिल रहे रिमोट वाले पंखों की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...
LONGWAY Creta P1 1200 mm
1. LONGWAY Creta P1 1200 mm/48 inch Remote Controlled 3 Blade Anti-Dust Decorative Star Rated Ceiling Fan 2 Years Warranty (Golden, Pack of 1)
3,781 रुपये एमआरपी वाला यह पंखा अमेजन पर 1709 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। यह पंखा भी दिखने में बढ़िया है। इसमें 48 इंच के तीन ब्लेड लगे हैं। यह एंटी-डस्ट है यानी इस पर धूल लगाने का झंझट भी नहीं है। कंपनी इस पर दो साल की वारंटी दे रही है। इस आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 5 स्पीड सेटिंग्स मिलती है।
LONGWAY Aero 1200 mm BLDC
2. LONGWAY Aero 1200 mm BLDC Ceiling Fan with Remote Control | BEE 5 Star Rated Energy Efficient | Ultra High Speed 3 Blade Anti-Dust Decorative Ceiling Fan (1, Smoked Brown)
4,118 रुपये एमआरपी वाला यह पंखा अमेजन पर 1888 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। यह पंखा BLDC टेक्नोलॉजी और BEE 5 Star रेटिंग के साथ आता है और बिजली की कम खपत करता है। इसमें तीन ब्लेड लगे हैं। यह एंटी-डस्ट है यानी इस पर धूल लगाने का झंझट भी नहीं है। कंपनी इस पर तीन साल की वारंटी दे रही है। इस आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 5 स्पीड सेटिंग्स मिलती है।
RR Signature NEOAIR MINI Motor 1200mm
3. RR Signature NEOAIR MINI Motor 1200mm BLDC Ceiling Fan | Remote Control | 5-Star BEE Rated | High Air Delivery | Low Noise | Energy Efficient Design | 2-Year Warranty [OXFORD BLUE]
3,590 रुपये एमआरपी वाला यह पंखा अमेजन पर 1998 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। यह पंखा BLDC टेक्नोलॉजी और BEE 5 Star रेटिंग के साथ आता है और बिजली की कम खपत करता है। इसमें तीन ब्लेड लगे हैं। कंपनी इस पर दो साल की वारंटी दे रही है। इस आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 5 स्पीड सेटिंग्स मिलती है।
RR Signature MORPHEUS 1200 MM
4. RR Signature MORPHEUS 1200 MM BLDC Ceiling Fan With Remote | 60% Energy Savings | BEE 5 Star Rated Energy Efficiency| 2 Year Warranty [Oxford Blue]
4,190 रुपये एमआरपी वाला यह पंखा अमेजन पर 2049 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। यह पंखा BLDC टेक्नोलॉजी और BEE 5 Star रेटिंग के साथ आता है और बिजली की कम खपत करता है। दावा है कि यह 60 फीसदी बिजली की बचत करता है। इसमें तीन ब्लेड लगे हैं। कंपनी इस पर दो साल की वारंटी दे रही है। इस आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 5 स्पीड सेटिंग्स मिलती है।
DIGISMART
5. DIGISMART Storm 1200 MM BLDC Ceiling Fan with Remote, 28W Energy Efficient, 225 CMM Air Delivery, 65% Power Saving, Low Noise, Reverse Mode, Smart Memory, 3 Blade, 5 Year Warranty, Smoke Brown
4,990 रुपये एमआरपी वाला यह पंखा अमेजन पर 2099 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। यह पंखा सिंपल लुक के साथ आता है। इसमें तीन ब्लेड लगे हैं और यह BLDC मोटर के साथ आता है। दावा है कि यह 65 फीसदी तक बिजली की बचत करता है। कंपनी इस पर पांच साल वारंटी दे रही है। इस आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 5 स्पीड सेटिंग्स मिलती है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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