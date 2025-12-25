डेटा ही डेटा, अब 225 रुपये के प्लान में मिलेगा कुल 90GB, इस कंपनी ने कराई मौज

संक्षेप: BSNL ने अपने 225 रुपये के प्लान में मिलने वाले डेटा बेनिफिट को बढ़ा दिया है। कंपनी ने एक्स पर बताया कि बीएसएनएल 225 प्लान अब डेली 3GB डेटा के साथ मिलेगा। यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। ऑफर 24 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक वैलिड रहेगा।

BSNL अपने ग्राहकों को सबसे कम कीमत में रिचार्ज प्लान्स की पेशकश करने के लिए पॉपुलर है। अब, कंपनी क्रिसमस के मौके पर अपने कई प्लान्स में एक्स्ट्रा डेटा बेनिफिट देकर ग्राहकों को और भी ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। हाल ही में कंपनी ने 2GB डेली डेटा वाले तीन पॉपुलर प्लान्स जिनकी कीमत 347 रुपये, 485 रुपये और 2399 रुपये के डेटा बेनिफिट को बढ़ाकर डेली 2.5GB कर दिया है। अब कंपनी ने अपने एक और पॉपुलर प्लान के साथ एक्स्ट्रा डेटा देने की घोषणा कर दी है।

225 के प्लान में अब मिलेगा कुल 90GB डेटा दरअसल, कंपनी ने अपने 225 रुपये के प्लान में मिलने वाले डेटा बेनिफिट को बढ़ा दिया है। कंपनी ने एक्स पर बताया कि बीएसएनएल 225 प्लान अब डेली 3GB डेटा के साथ - लिमिटेड टाइम ऑफर। बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ज्यादा डेटा के साथ अपने इंटरनेट एक्सपीरियंस को अपग्रेड करें। ऑफर अवधि: 24 दिसंबर 2025 – 31 जनवरी 2026 तक। चलिए डिटेल में जानते हैं अब 225 रुपये के प्लान में ग्राहकों को कुल कितना डेटा मिलेगा...

बीएसएनएल का 225 रुपये का प्लान यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। ऑफर के तहत, अब इस प्लान में ग्राहकों को कुल 3GB डेटा मिलेगा यानी पूरे वैलिडिटी पीरियड में कुल 90GB डेटा। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद, इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। बता दें कि यह प्लान पहले 2.5GB डेटा (कुल 75GB) ऑफर कर रहा था। लेकिन ध्यान रहें कि यह एक्स्ट्रा डेटा बेनिफिट ऑफर केवल 24 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक ही चलेगा यानी ऑफर समाप्त होने के बाद डेटा बेनिफिट पहले जितना हो जाएगा। इससे पहले की ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका लाभ उठा लीजिए।

कंपनी का ट्वीट