Amazon Sale में मचेगी लूट, इतने सस्ते मिलेंगे ऐप्पल और सैमसंग के टैबलेट, देखें डील्स

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 अब बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। सेल में अलग-अलग ब्रांड्स के फ्लैगशिप टैबलेट मॉडल भारी छूट के साथ मिलेंगे। चलिए एक नजर डालते हैं टैबलेट डील्स पर...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 03:36 PM
Amazon Great Indian Festival Sale 2025 अब बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने टीज कर दिया है कि सेल में मोबाइल एंड एक्सेसरीज पर 40 फीसदी तक की छूट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेसरीज पर 80 फीसदी तक की छूट और टैबलेट 60 फीसदी तक सस्ते मिलेंगे। अभी तक अमेजन ने सटीक डील प्राइस का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने टैबलेट पर मिलने वाली डील्स का हिंट जरूर दे दिया है। सेल में अलग-अलग ब्रांड्स के फ्लैगशिप टैबलेट मॉडल भारी छूट के साथ मिलेंगे। चलिए एक नजर डालते हैं टैबलेट डील्स पर...

Amazon Sale में मचेगी लूट, इतने सस्ते मिलेंगे ऐप्पल और सैमसंग के टैबलेट, देखें डील्स

Apple iPad Air M3

amazon great indian festival sale tablet deals

अमेजन ने टीज किया है कि सेल में ऐप्पल का यह पॉपुलर टैबलेट मॉडल 4_,999 रुपये में मिलेगा, यानी अमेजन ने हिंट दिया है कि सेल में यह टैब 50 हजार से कम में मिलेगा। बता दें कि वर्तमान में अमेजन पर टैब का 128GB स्टोरेज WiFi मॉडल 57,549 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इसमें 11 इंच का डिस्प्ले, M3 चिप, ऐप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट, 12 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 12 मेगापिक्सेल का ही रियर कैमरा है।

Samsung Galaxy Tab S9 FE

amazon great indian festival sale tablet deals

अमेजन ने टीज किया है कि सेल में सैमसंग का यह पॉपुलर टैबलेट मॉडल 1_,999 रुपये में मिलेगा, यानी अमेजन ने हिंट दिया है कि सेल में यह टैब 20 हजार से कम में मिलेगा। बता दें कि वर्तमान में अमेजन पर टैब का 128GB स्टोरेज WiFi मॉडल 34,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इसमें 10.9 इंच का डिस्प्ले, एक्सीनॉस 1380 चिप, AI फीचर्स का सपोर्ट, 12 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 8 मेगापिक्सेल रियर कैमरा और 8000 एमएएच बैटरी है। टैब IP68 रेटिंग और S-पेन सपोर्ट के साथ आता है।

Samsung Galaxy Tab S9

amazon great indian festival sale tablet deals

अमेजन ने टीज किया है कि सेल में सैमसंग का यह पॉपुलर टैबलेट मॉडल 3_,999 रुपये में मिलेगा, यानी अमेजन ने हिंट दिया है कि सेल में यह टैब 40 हजार से कम में मिलेगा। बता दें कि वर्तमान में अमेजन पर टैब का 128GB स्टोरेज WiFi मॉडल 72,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इसमें 11 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिप, AI फीचर्स का सपोर्ट, 12 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 13 मेगापिक्सेल रियर कैमरा और 8400 एमएएच बैटरी है। टैब IP68 रेटिंग और S-पेन सपोर्ट के साथ आता है।

