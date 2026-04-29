Samsung का नया ऑफर: ₹33 रोज देकर घर लाएं Smart AC, गर्मी से राहत का सबसे आसान तरीका, जानें पूरी डिटेल
सैमसंग अपने यूजर्स को खुश करने के एक नया ऑफर्स लाया है। Samsung अपने Bespoke AC को सिर्फ 33 रुपए प्रतिदिन की EMI पर सेल कर रहा है। साथ ही आपको 1000 रुपए तक कैशबैक और 5 मिनट में लोन अप्रूवल जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है ऐसे में एयर कंडीशनर (AC) की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। लेकिन कई लोग बजट की वजह से नया एसी नहीं खरीद रहे हैं। इसी परेशानी को देखते हुए Samsung ने एक नया और बेहद आकर्षक ऑफर लॉन्च किया है, जो लोगों के लिए AC खरीदना काफी आसान बना सकता है। कंपनी ने Bespoke AI AC के लिए Samsung Finance+ नाम का प्रोग्राम पेश किया है। इस स्कीम के तहत ग्राहक अब सिर्फ 33 रुपए प्रतिदिन की EMI देकर भी AC खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें लोन अप्रूवल भी बहुत आसान और तेज है, जिसे सिर्फ 5 मिनट में पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी इस ऑफर के साथ 1,000 रुपए का कैशबैक भी दे रही है, जिससे कुल कीमत और कम हो जाती है।
सम्बंधित सुझाव
54% OFF
Samsung 1.5 Ton 3 Star,New Star rated, Bespoke AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving,Voice Control,Powerful Cooling,Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, AR50H18D13HNNA)
- Samsung 1.5 Ton 3 Star
- New Star rated
- Bespoke AI Inverter Smart Split AC (WiFi
₹36300₹78990
खरीदिये
52% OFF
Samsung 1 Ton 3 Star,New Star rated Bespoke AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, AR50H12D1LHNNA)
- Samsung 1 Ton 3 Star
- New Star rated Bespoke AI Inverter Smart Split AC (WiFi
- Energy Saving
₹32449₹67990
खरीदिये
51% OFF
Samsung 1 Ton 5 Star,New Star rated Bespoke AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing,5 Step Convertible,AR50H12D1ZHNNA)
- Samsung 1 Ton 5 Star
- New Star rated Bespoke AI Inverter Smart Split AC (WiFi
- Energy Saving
₹37490₹75990
खरीदिये
52% OFF
Samsung 1.5Ton 3Star,New Star rated, Bespoke AI WindFree Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Digital Inverter,4 Way swing, 5 Step Convertible,AR60H18D1LWNNA)
- Samsung 1.5Ton 3Star
- New Star rated
- Bespoke AI WindFree Inverter Smart Split AC (WiFi
₹39990₹82990
खरीदिये
51% OFF
Samsung 1.5 Ton 4 Star Bespoke AI WindFree Inverter Smart Split AC (2026 Model, WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, AR60H19D1AWNNA)
- Samsung 1.5 Ton 4 Star Bespoke AI WindFree Inverter Smart Split AC (2026 Model
- WiFi
- Energy Saving
₹42490₹86990
खरीदिये
33 रुपए रोज में AC, क्या है ये पूरा ऑफर
Samsung का यह नया ऑफर Samsung Finance+ प्लेटफॉर्म के तहत पेश किया गया है। इसके जरिए ग्राहक AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव जैसे प्रोडक्ट्स आसान EMI पर खरीद सकते हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि EMI सिर्फ 33 रुपए प्रति दिन से शुरू होती है, जिससे महंगे प्रोडक्ट भी सस्ते लगने लगते हैं।
कंपनी का कहना है कि इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स पहुंचाना है, ताकि हर कोई स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सके। इस स्कीम की सबसे खास बात इसका डिजिटल और पेपरलेस प्रोसेस है। ग्राहक को सिर्फ आधार और PAN कार्ड देना होता है और पूरी प्रक्रिया 5 मिनट के अंदर पूरी हो जाती है।
कहां मिलेगा यह ऑफर
यह स्कीम पूरे भारत में 8,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है। ग्राहक अपने नजदीकी स्टोर पर जाकर इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के ऑफिशियल चैनल्स के जरिए भी इस स्कीम की जानकारी ली जा सकती है।
Samsung Bespoke AI AC की खासियतें
Samsung के Bespoke AI AC सिर्फ ठंडी हवा देने वाले आम AC नहीं हैं, बल्कि ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले एडवांस्ड कूलिंग डिवाइस हैं। इन AC में AI का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके इस्तेमाल के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। यानी जैसे-जैसे आप AC चलाते हैं, यह आपकी आदतों को समझकर कूलिंग, टेम्परेचर और एयरफ्लो को अपने आप सेट करने लगता है, जिससे आपको बार-बार सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।
सम्बंधित सुझाव
47% OFF
Samsung 2Ton 3Star,New Star rated,Bespoke AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, AR50H24D1XHNNA)
- Samsung 2Ton 3Star
- New Star rated
- Bespoke AI Inverter Smart Split AC (WiFi
₹50990₹95990
खरीदिये
38% OFF
Acerpure Chill Neo 1.0 Ton 3 star, New star rated, AC5IPG61TN3W 7 in 1 Convertible, Ice Blast Mode, 4 way swing, Cooling @ 58 degree
- Acerpure Chill Neo 1.0 Ton 3 star
- New star rated
- AC5IPG61TN3W 7 in 1 Convertible
₹29990₹47990
खरीदिये
35% OFF
Godrej 1.5 Ton 3 Star, Hot & Cold, 5 Years Comprehensive Warranty, Inverter Split AC (Copper, Anti-Freeze Thermostat, Twin-Rotary Compressor, AC 1.5T SIH 18ITC3-WWR, White)
- Godrej 1.5 Ton 3 Star
- Hot & Cold
- 5 Years Comprehensive Warranty
₹36190₹55990
खरीदिये
42% OFF
Cruise 1.5 Ton 3 Star,New Star rated, Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (Copper, Convertible 4-in-1, Fast Cooling, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Tech, New BEE Rated, CWCVBM-VQ3D173, White)
- Cruise 1.5 Ton 3 Star
- New Star rated
- Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (Copper
₹27990₹47900
खरीदिये
45% OFF
Cruise 2 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper, Convertible 4-in-1, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Technology, CWCVBM-VQ1W243, White)
- Cruise 2 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper
- Convertible 4-in-1
- PM 2.5 Filter
₹35990₹65900
खरीदिये
56% OFF
Drumstone 𝟏𝟓 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐖𝐀𝐑𝐑𝐀𝐍𝐓𝐘 Portable Air Conditioner USB Mini AC with Misting Fan 3 Speed Cooling 1 2 3 Hour Timer 360 Degree Adjustable Airflow Personal Cooler for Home Office Desk
- Drumstone 𝟏𝟓 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐖𝐀𝐑𝐑𝐀𝐍𝐓𝐘 Portable Air Conditioner USB Mini AC with Misting Fan 3 Speed Cooling 1 2 3 Hour Timer 360 Degree Adjustable Airflow Personal Cooler for Home Office Desk
₹1329₹2999
खरीदिये
40% OFF
Carrier 2 T 5Star,New Star rated,Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC(Copper,Convertible6-in-1withWi-Fi with Geo-Fencing,Smart EnergyDisplay,New star Rating,ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI24EE5R36W1,White)
- Carrier 2 T 5Star
- New Star rated
- Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC(Copper
₹54990₹91690
खरीदिये
33% OFF
Panasonic 1.5 Ton 3 Star, New Star rated, Premium WiFi Inverter Smart Split AC (DustBuster Tech, Matter Enabled, AI, Higher Airflow, Copper Cond., 8in1 Convertible, 2-Way,PM0.1 Filter,CS/CU-SU18BKY3W,White)
- Panasonic 1.5 Ton 3 Star
- New Star rated
- Premium WiFi Inverter Smart Split AC (DustBuster Tech
₹35990₹54000
खरीदिये
इसके अलावा Bixby वॉइस कंट्रोल की मदद से आप सिर्फ बोलकर भी AC को ऑन-ऑफ या टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। AI Energy Mode की मदद से यह बिजली की खपत को कम करता है, जिससे आपका बिजली बिल ज्यादा नहीं बढ़ता। साथ ही, Fast Cooling और Wide Airflow जैसे फीचर्स कमरे को जल्दी और हर कोने तक ठंडा करने में मदद करते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।