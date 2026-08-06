कल से ₹8000 सस्ता मिलेगा OnePlus का 7400mAh बैटरी, 32MP सेल्फी कैमरे वाला 'किलर' AI फोन, बारिश से भी नहीं होगा खराब

Amazon Great Freedom Sale में OnePlus 15R को ₹8,000 तक के डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका मिलेगा। 7400mAh बैटरी, 32MP सेल्फी कैमरा, दमदार AI फीचर्स और धूल-पानी से बेहतर सुरक्षा के साथ आने वाला यह फोन अब सिर्फ 51,999 रुपए की कीमत पर उपलब्ध होगा।

OnePlus 15R खरीदने का यही सही मौका, Amazon Sale में मिलेगा ₹51,999 में

Amazon Great Freedom Sale में वनप्लस का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन बम्पर डिस्काउंट पर मिलने वाला है। सेल में OnePlus 15R पर 8000 रुपए तक की छूट मिलने वाली है जिसका खुलासा अमेजन के सेल पोस्टर से हो गया है। फोन में फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर, दमदार कैमरा, स्मूद AMOLED डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग और प्रीमियम डिजाइन जैसे फीचर्स मिलते हैं। अगर आप इस सेल में नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो OnePlus 15R सबसे आकर्षक डील्स में से एक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि यह ऑफर कैसे मिलेगा और फोन में क्या-क्या खास फीचर्स दिए गए हैं।

Amazon Freedom Sale में 51,999 रुपए में मिलेगा OnePlus 15R Amazon Great Freedom Sale के दौरान OnePlus 15R पर बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन की मौजूदा कीमत 59,999 रुपए है, लेकिन सेल में मिलने वाली सीधी छूट और बैंक ऑफर का फायदा उठाने के बाद आप इस फोन को 51,999 रुपए में खरीद पाएंगे। यानी ग्राहक इस डील में कुल 8,000 रुपए तक की बचत कर सकेंगे। यह ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगा, इसलिए जो ग्राहक नया OnePlus फोन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका हो सकता है।

OnePlus 15R की कीमत में हाल ही में बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद इसकी कीमत 59,999 रुपए हो गई। ऐसे में Amazon Freedom Sale इस फोन पर पहली बड़ी राहत लेकर आई है। OnePlus 15R हाल ही में कीमत बढ़ने के बाद 59,999 रुपए तक पहुंच गया था। ऐसे में Amazon की यह डील उन ग्राहकों के लिए राहत लेकर आई है, जो लंबे समय से इस फोन के सस्ता होने का इंतजार कर रहे थे।

OnePlus 15R के फीचर्स OnePlus 15R को प्रीमियम सेगमेंट के यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। फोन में 6.78-इंच का 1.5K AMOLED ProXDR डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR सपोर्ट के साथ आता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 12GB/16GB LPDDR5X RAM और 256GB/512GB UFS 4.0 स्टोरेज का विकल्प मिलता है। यह फोन Android 16 आधारित OxygenOS पर चलता है और AI आधारित कई स्मार्ट फीचर्स भी ऑफर करता है।

फोटोग्राफी की बात करें तो OnePlus 15R में 50MP Sony OIS प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2MP मैक्रो कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP फ्रंट कैमरा मिलता है। कैमरा में AI Portrait, Night Mode, 4K Video Recording और कई एडवांस फोटोग्राफी फीचर्स दिए गए हैं।