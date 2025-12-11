गिर गए दाम, अब ₹399 में लें 60Mbps ब्रॉडबैंड प्लान, 1 महीने FREE, 3300GB डेटा
Broadband लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। BSNL ने अपने 60Mbps ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत में कटौती कर दी है, हम बात कर रहे हैं BSNL Fibre Basic की, जो अब 399 रुपये में मिल रहा है। चलिए जानते हैं इसमें क्या-क्या मिलेगा
वर्क फ्रॉम होम या फिर बच्चों की ऑनलाइन स्टडी के लिए घर पर Broadband लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। BSNL ने अपने एक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत में कटौती कर दी है, जिससे यह अब पहले से ज्यादा किफायती हो गया है और ज्यादा लोगों के बजट में आ गया है। हम बात कर रहे हैं BSNL Fibre Basic की, जिसकी वास्तविक कीमत 499 रुपये है। अच्छी खबर यह है कि अब आप इसे 399 रुपये में ले सकते हैं। कंपनी ने हाल ही में इस ऑफर की जानकारी अपने एक्स अकाउंट के जरिए दी है। इस प्लान में 60Mbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड मिलेगी। चलिए डिटेल में जानते हैं इस प्लान में और क्या-क्या मिलेगा और ऑफर के बारे में सबकुछ...
3300GB तक 60Mbps की तेजतर्रार स्पीड
BSNL Fibre Basic की वास्तविक कीमत 499 रुपये प्रति माह है। कंपनी ने एक्स पर बताया कि ग्राहक इसे 399 रुपये प्रति माह में ले सकते हैं। ऑफर के तहत, बीएसएनएल पहले महीने फ्री सर्विस भी दे रही है। ग्राहकों को 3 महीने तक बिल 100 रुपये का OFF भी मिलेगा।
इस प्लान में ग्राहकों को 3300GB तक 60Mbps स्पीड मिलती है और इतना डेटा समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 4Mbps रह जाती है। अनलिमिटेड कॉलिंग करने के लिए इस प्लान में ग्राहकों को एक फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है। बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा। इसे 6 महीने और 12 महीने के लिए भी खरीदा जा सकता है।
कंपनी का ट्वीट
कहां से खरीदें?
अगर आप इस प्लान को खरीदने के इच्छुक हैं, तो अपने नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस में जाकर इस प्लान की जानकारी ले सकते हैं। ग्राहक बीएसएनएल की वेबसाइट, 1800-4444 पर वॉट्सऐप के जरिए या फिर बीएसएनएल सेल्फकेयर ऐप से भी जानकारी ले सकते हैं। इससे पहले की ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए।
