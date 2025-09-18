iPhone 17 पर ₹6000 कैशबैक, LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर ₹50000 तक डिस्काउंट; गजब बैंक ऑफर get 6000 rupees cashback on iPhone 17 and upto 50000 discount on electronics with ICICI Bank offers, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

iPhone 17 पर ₹6000 कैशबैक, LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर ₹50000 तक डिस्काउंट; गजब बैंक ऑफर

ग्राहकों को इस फेस्टिव सीजन में ICICI बैंक की ओर से खास ऑफर्स का फायदा दिया जाएगा। एनुअल फेस्टिव बोनांजा ऑफर्स में iPhone 17 और बाकी डिवाइसेज पर मिलने वाली छूट भी शामिल है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 02:18 PM
iPhone 17 पर ₹6000 कैशबैक, LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर ₹50000 तक डिस्काउंट; गजब बैंक ऑफर

फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही अलग-अलग ब्रैंड्स के डिवाइसेज पर खास डिस्काउंट्स मिलने और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेल्स का दौर शुरू हो रहा है। ICICI बैंक ने भी अपने एनुअल फेस्टिव बोनांजा ऑफर्स की घोषणा कर दी है और इस साल स्मार्टफोन्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ट्रैवल और ग्रोसरी जैसी ढेरों कैटेगरीज में 50 हजार रुपये तक के डिस्काउंट और कैशबैक का फायदा मिलेगा। ये ऑफर्स ICICI बैंक के क्रेडिट-डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैकिंग, EMI और कंज्यूमर फाइनेंस के जरिए दिए जाएंगे।

इन स्मार्टफोन्स पर सबसे बड़ी छूट

ICICI बैंक ने Flipkart के साथ कोलैबरेशन किया है और Big Billion Days Sale के दौरान 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ग्राहकों को 4,500 रुपये तक का 10 प्रतिशत एक्सट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। ग्राहकों को iPhone 17 पर अन्य ऐपल प्रोडक्ट्स पर 6000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा OnePlus फोन्स पर 5000 रुपये तक की छूट मिलने वाली है। कंपनी Nothing स्मार्टफोन्स पर भी 15,000 रुपये तक छूट मिलेगी।

ये भी पढ़ें:पुराने iPhone मॉडल्स पर हजारों का डिस्काउंट, पर अभी खरीदने की गलती मत करना

ग्राहकों को iPhone for Life प्रोग्राम के साथ केवल 75 प्रतिशत कीमत देकर 24 महीने तक नो-कॉस्ट EMI पर iPhone 17 खरीदने का मौका मिल रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स पर बड़ा डिस्काउंट

ग्राहकों को क्रोमा और रिलायंस डिजिटल पर भी बंपर छूट का फायदा मिलने वाला है और अट्रैक्टिव ऑफर्स मिलेंगे। साथ ही LG, Haier, Panasonic, Bluestar और JBL जैसे कई ब्रैंड्स के होम अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स पर पूरे 50 हजार रुपये तक का कैशबैक या डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। अन्य कैटेगरीज में भी ग्राहकों को ICIC बैंक की ओर से खास डिस्काउंट और डील्स मिलने वाली हैं।

ये भी पढ़ें:वाटरप्रूफ AI फोन पर ₹12000 की छूट! 50MP सेल्फी कैमरा फोन ₹30 हजार से कम में

बाकी ऑफर्स के साथ ही ICICI बैंक होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज पर भी खास ऑफर्स देने वाला है। स्पेशल प्रोसेसिंग फीस के अलावा खास इंटरेस्ट रेट्स का फायदा चुनिंदा कॉर्पोरेट्स को दिया जा सकता है।

