लपक लो डील, ₹20 हजार से कम में 55 inch TV, पूरे 74 फीसदी सस्ता मिल रहा 1 लाख का टीवी
Flipkart Buy Buy 2025 Sale Live है और सेल में Smart TVs भी भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हम ऐसे पांच 55 inch Smart TV बता रहे हैं, तो बेहद सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में BESTON का 55 इंच QLED टीवी भी है, जो बैंक ऑफर के बाद 20,000 रुपये से कम में मिल जाएगा।
1. Coocaa Y74 Plus 138 cm (55 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Google TV 2025 Edition (55Y74 Plus)
54,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 59 फीसदी छूट के बाद 22,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 55 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। टीवी में डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 20W साउंड आउटपुट मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।
2. BESTON 140 cm (55 inch) QLED Ultra HD (4K) Smart Google TV 2025 Edition (BS55UGTV)
59,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 65 फीसदी छूट के बाद 20,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 55 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल है। टीवी में डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 30W साउंड आउटपुट मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।
3. iFFALCON by TCL U65 138 cm (55 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Google TV 2025 Edition (55U65)
66,599 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 63 फीसदी छूट के बाद 23,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 55 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। टीवी में डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 24W साउंड आउटपुट मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।
4. Foxsky 139 cm (55 inch) QLED Ultra HD (4K) Smart Google TV with Dolby Audio (55FS-GOOGLE LED TV)
98,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 74 फीसदी छूट के बाद 24,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 55 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल है। टीवी में डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 30W साउंड आउटपुट मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।
5. Bush 138 cm (55 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Android Based TV 2025 Edition (BU550150S4K-TZ LEDTV)
55,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 55 फीसदी छूट के बाद 24,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 55 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 24W साउंड आउटपुट मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
