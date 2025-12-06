Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़get 55 inch smart tv under rs 20000 check these five deals at flipkart buy buy 2025 sale
लपक लो डील, ₹20 हजार से कम में 55 inch TV, पूरे 74 फीसदी सस्ता मिल रहा 1 लाख का टीवी

लपक लो डील, ₹20 हजार से कम में 55 inch TV, पूरे 74 फीसदी सस्ता मिल रहा 1 लाख का टीवी

संक्षेप:

Flipkart Buy Buy 2025 Sale Live है और सेल में Smart TVs भी भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हम ऐसे पांच 55 inch Smart TV बता रहे हैं, तो बेहद सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में BESTON का 55 इंच QLED टीवी भी है, जो बैंक ऑफर के बाद 20,000 रुपये से कम में मिल जाएगा।

Dec 06, 2025 12:13 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Flipkart Buy Buy 2025 Sale Live है और सेल में Smart TVs भी भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप भी अपने घर के लिए बड़ा टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खरीदारी करने का बिल्कुल सही समय हो सकता है। यहां हम आपको ऐसे पांच 55 inch Smart TV बता रहे हैं, तो सेल में बेहद सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में BESTON का 55 इंच का QLED टीवी भी है, जो बैंक ऑफर के बाद 20,000 रुपये से कम में मिल जाएगा। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा...

1. Coocaa Y74 Plus 138 cm (55 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Google TV 2025 Edition (55Y74 Plus)

54,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 59 फीसदी छूट के बाद 22,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 55 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। टीवी में डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 20W साउंड आउटपुट मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

2. BESTON 140 cm (55 inch) QLED Ultra HD (4K) Smart Google TV 2025 Edition (BS55UGTV)

59,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 65 फीसदी छूट के बाद 20,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 55 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल है। टीवी में डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 30W साउंड आउटपुट मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

ये भी पढ़ें:आधी से कम कीमत में 65 inch Smart TV, खत्म हो रहा Stock, लिस्ट में Sony भी

3. iFFALCON by TCL U65 138 cm (55 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Google TV 2025 Edition (55U65)

66,599 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 63 फीसदी छूट के बाद 23,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 55 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। टीवी में डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 24W साउंड आउटपुट मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

4. Foxsky 139 cm (55 inch) QLED Ultra HD (4K) Smart Google TV with Dolby Audio (55FS-GOOGLE LED TV)

98,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 74 फीसदी छूट के बाद 24,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 55 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल है। टीवी में डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 30W साउंड आउटपुट मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

5. Bush 138 cm (55 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Android Based TV 2025 Edition (BU550150S4K-TZ LEDTV)

55,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 55 फीसदी छूट के बाद 24,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। 55 इंच के इस टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। टीवी में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 24W साउंड आउटपुट मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
