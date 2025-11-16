मात्र ₹24,499 में 1 लाख का 55 inch TV, घर में थिएटर का मजा देंगे यह 5 मॉडल, देखें लिस्ट
संक्षेप: सबसे कम दाम में बड़ा Smart TV तलाश रहे हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है। यहां हम आपको 55 inch के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो बिना सेल के ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सबसे कम कीमत में मिल रहा हैं। लिस्ट में सबसे सस्ता टीवी 24,499 रुपये का है। देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है...
सम्बंधित सुझाव
48% OFF
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
- VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
₹12999₹24999
खरीदिये
39% OFF
LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
- LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
₹40590₹66290
खरीदिये
46% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
₹43990₹81900
खरीदिये
47% OFF
Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
- Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
₹31990₹60000
खरीदिये
सबसे कम दाम में बड़ा Smart TV तलाश रहे हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है। यहां हम आपको 55 inch के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो बिना सेल के ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सबसे कम कीमत में मिल रहा हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में सबसे सस्ता टीवी 24,499 रुपये का है। देखें आपको कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है...
सम्बंधित सुझाव
48% OFF
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
- VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
₹12999₹24999
खरीदिये
39% OFF
LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
- LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
₹40590₹66290
खरीदिये
46% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
₹43990₹81900
खरीदिये
47% OFF
Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
- Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
₹31990₹60000
खरीदिये
1. Foxsky 139.7 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55FS-VS (Black)
97,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 75 फीसदी की छूट के साथ मात्र 24,499 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर कीमत को और कम किया जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। इसमें 30W साउंड, ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है। यह वेब ओएस पर काम करता है।
2. VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1
59,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 58 फीसदी की छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर कीमत को और कम किया जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। इसमें 30W साउंड, ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है।
3. VW 140 cm (55 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW55JQ1 (Black)
64,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 62 फीसदी की छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर कीमत को और कम किया जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। इसमें 40W साउंड, ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है। यह जियो टीवी ओएस पर काम करता है।
4. BLACK+DECKER 139 cm (55 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU55UD2875ATIN (Black)
74,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 64 फीसदी की छूट के साथ मात्र 26,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर कीमत को और कम किया जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। इसमें 36W साउंड, ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है। यह गूगल ओएस पर काम करता है।
5. Hisense 139 cm (55 inches) E6N Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55E6N (Black)
53,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 44 फीसदी की छूट के साथ मात्र 29,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ लेकर कीमत को और कम किया जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। इसमें 24W साउंड, ढेर सारे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है। यह गूगल ओएस पर काम करता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।