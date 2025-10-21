Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़get 50MP selfie camera realme phone on 4000 rupees discount in Flipkart Sale
Flipkart Sale: सीधे 4000 रुपये सस्ते में Realme का 50MP सेल्फी कैमरा फोन, बड़ा मौका

Flipkart Sale: सीधे 4000 रुपये सस्ते में Realme का 50MP सेल्फी कैमरा फोन, बड़ा मौका

संक्षेप: ग्राहकों को 50MP सेल्फी कैमरा और 50MP ट्रिपल कैमरा वाला Realme फोन Flipkart से सस्ते में खरीदने का मौका दिया गया है। यह छूट Realme 15 Pro 5G पर दी गई है। 

Tue, 21 Oct 2025 10:43 AMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फ्लिपकार्ट पर इन दिनों फेस्टिव सेल चल रही है और इस बार मिड-रेंज स्मार्टफोन्स पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप इस दिवाली एक स्टाइलिश, पावरफुल और 5G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो Realme 15 Pro 5G आपके लिए शानदार डील साबित हो सकता है। दमदार बैटरी, 50MP कैमरा और स्मूद परफॉर्मेंस के साथ यह फोन अब पहले से 4 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है।

Realme 15 Pro 5G का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट Flipkart पर 31,999 रुपये की कीमत पर लिस्टेड है। हालांकि, अगर आप चुनिंदा बैंक्स के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 4,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरह इसका इफेक्टिव प्राइस केवल 27,999 रुपये रह जाएगा।

ये भी पढ़ें:Google पर Diwali सर्च करो और देखो 'जादू', होगा लक्ष्मी पूजन और फूटेंगे पटाखे

इसके अलावा, एक्सचेंज ऑफर के चलते आप अपने पुराने फोन को देकर 26,950 रुपये तक की एक्सट्रा बचत भी कर सकते हैं। अगर आपका पुराना डिवाइस अच्छी कंडीशन में है, तो यह डील और भी फायदेमंद हो सकती है क्योंकि एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ऐसे हैं Realme 15 Pro 5G के स्पेसिफिकेशंस

रियलमी डिवाइस में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है। धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए यह Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है और इसके बैक पैनल पर 50MP Sony IMX890 सेंसर के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए डिवाइस में 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।

ये भी पढ़ें:अक्टूबर में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में ये रहीं बेस्ट डील्स

लंबे पावर बैकअप और गेमिंग सेशंस के लिए इसमें 7000mAh मिलती है, जो 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ऑफर करती है। इसमें Android पर बेस्ड Realme UI 6.0 आउट-ऑफ-द-बॉक्स दिया जा रहा है। फोन डुअल 5G कनेक्टिविटी और दमदार बिल्ड-क्वॉलिटी के साथ आता है। IP69 रेटेड होने के चलते यह फोन वाटरप्रूफ भी है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Flipkart Realme Realme Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।