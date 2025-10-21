Flipkart Sale: सीधे 4000 रुपये सस्ते में Realme का 50MP सेल्फी कैमरा फोन, बड़ा मौका

संक्षेप: ग्राहकों को 50MP सेल्फी कैमरा और 50MP ट्रिपल कैमरा वाला Realme फोन Flipkart से सस्ते में खरीदने का मौका दिया गया है। यह छूट Realme 15 Pro 5G पर दी गई है।

फ्लिपकार्ट पर इन दिनों फेस्टिव सेल चल रही है और इस बार मिड-रेंज स्मार्टफोन्स पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप इस दिवाली एक स्टाइलिश, पावरफुल और 5G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो Realme 15 Pro 5G आपके लिए शानदार डील साबित हो सकता है। दमदार बैटरी, 50MP कैमरा और स्मूद परफॉर्मेंस के साथ यह फोन अब पहले से 4 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है।

Realme 15 Pro 5G का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट Flipkart पर 31,999 रुपये की कीमत पर लिस्टेड है। हालांकि, अगर आप चुनिंदा बैंक्स के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 4,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरह इसका इफेक्टिव प्राइस केवल 27,999 रुपये रह जाएगा।

इसके अलावा, एक्सचेंज ऑफर के चलते आप अपने पुराने फोन को देकर 26,950 रुपये तक की एक्सट्रा बचत भी कर सकते हैं। अगर आपका पुराना डिवाइस अच्छी कंडीशन में है, तो यह डील और भी फायदेमंद हो सकती है क्योंकि एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ऐसे हैं Realme 15 Pro 5G के स्पेसिफिकेशंस रियलमी डिवाइस में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है। धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए यह Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है और इसके बैक पैनल पर 50MP Sony IMX890 सेंसर के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए डिवाइस में 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।