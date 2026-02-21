13 रुपये रोज में 50Mbps इंटरनेट स्पीड, पूरे 12 महीने मिलेगा ऑफर, फ्री कॉल्स और 3300GB डेटा भी

Broadband लगवाने का प्लान कर रहे हैं लेकिन कम खर्च में तेजतर्रार स्पीड चाहिए, तो बीएसएनएल के पास आपके लिए एक धांसू प्रीपेड प्लान है। कंपनी इस प्लान पर फिलहाल तगड़ा डिस्काउंट दे रही है। इस प्लान की लागत 13 रुपये रोज है।

Broadband लगवाने का प्लान कर रहे हैं लेकिन कम खर्च में तेजतर्रार स्पीड चाहिए, तो बीएसएनएल के पास आपके लिए एक धांसू प्रीपेड प्लान है। कंपनी इस प्लान पर फिलहाल तगड़ा डिस्काउंट दे रही है, जिससे यह पहले से ज्यादा किफायती हो गया है। हम बात कर रहे हैं BSNL Spark Plan की। इस प्लान पर कंपनी पहले 12 महीनों के लिए डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट के बाद, यह 400 रुपये से भी कम कीमत में मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यह सस्ता है, तो इसमें स्लो इंटरनेट स्पीड मिलेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नही है। सस्ता होने के बावजूद इस प्लान तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड और ढेर सारा डेटा ऑफर कर रहा है। इस प्लान में रोज का खर्च 13 रुपये के लगभग आएगा। चलिए डिटेल में जानते हैं इस प्लान की कीमत और खासियत के बारे में …

BSNL Spark Plan की कीमत और बेनिफिट्स वैसे तो बीएसएनएल की वेबसाइट पर यह प्लान 449 रुपये प्रति माह कीमत के साथ लिस्टेड है, लेकिन फिलहाल कंपनी इस पर ऑफर दे रही है। फिलहाल यह प्लान केवल 399 रुपये प्रति माह कीमत में मिल रहा है। लेकिन ध्यान रहें कि यह कीमत केवल पहले 12 महीनों के लिए रहेगी। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से प्लान में रोज का खर्च 13 रुपये के लगभग आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को 3300GB डेटा तक 50Mbps की तेजतर्रार स्पीड मिलती है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 4Mbps रह जाती है। अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए, इस प्लान के साथ ग्राहकों को एक फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलेगा, बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा।.

13वें महीने से बढ़ेगी कीमत कंपनी के वेबसाइट के अनुसार, यह प्लान 6 महीने और 12 महीने के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपनी के अनुसार, केवल पहले 12 महीनों के लिए इस प्लान की कीमत 399 रुपए प्रति माह रहेगा। 13वे महीने से इसकी कीमत 449 रुपये प्रति माह हो जाएगी। इससे पहले की ऑफर्स समाप्त हो जाए, तुरंत फायदा उठा लीजिए। ध्यान रहें कि बिल में जीएसटी भी जुड़ कर आएगा।

कैसे उठाएं फायदा ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप के जरिए इस प्लान की डिटेल्स ले सकते हैं। एक्स पर कंपनी ने बताया कि ग्राहक 18004444 पर वॉट्सऐप करके के भी इस प्लान को बुक कर सकते हैं।

Jio, Airtel के पास भी नहीं इतना सस्ता 50Mbps प्लान बता दें कि Airtel का सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान 499 रुपये प्रति माह कीमत का है। इस प्लान में अनलिमिटेड डेटा के साथ 40Mbps स्पीड मिलती है। प्लान में 22+ OTTs का फ्री एक्सेस भी शामिल है। प्लान के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है।