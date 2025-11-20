50 इंच के सबसे सस्ते QLED TV, कीमत ₹22000 से कम, जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे ये 5 मॉडल

संक्षेप: आज हम आपको 50 inch के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो अपनी एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में 50 इंच के दो ऐसे टीवी हैं, जो 21,999 रुपये में मिल रहे हैं। देखें आपके लिए कौनसा मॉडल बेस्ट रहेगा...

Thu, 20 Nov 2025 03:41 PM

TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। आज हम आपको 50 inch के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो अपनी एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में 50 इंच के दो ऐसे टीवी हैं, जो 21,999 रुपये में मिल रहे हैं। देखें आपके लिए कौनसा मॉडल बेस्ट रहेगा...

Foxsky 127 cm (50 inches)4K UHD QLED Smart TV (WebOS) TV 50FSVS (Black) 82,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 73 फीसदी छूट के साथ मात्र 21,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1 54,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 60 फीसदी छूट के साथ मात्र 21,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में 48W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

BLACK+DECKER 126 cm (50 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU50UD2875ATIN (Black) 63,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 64 फीसदी छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में 36W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

acer 126 cm (50 inches) V PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR50QDQGR2851AD 67,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 63 फीसदी छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में 36W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।