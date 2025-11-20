Hindustan Hindi News
get 50 inch qled smart tv under rs 22000 via amazon check these five best deals
50 इंच के सबसे सस्ते QLED TV, कीमत ₹22000 से कम, जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे ये 5 मॉडल

50 इंच के सबसे सस्ते QLED TV, कीमत ₹22000 से कम, जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे ये 5 मॉडल

संक्षेप: आज हम आपको 50 inch के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो अपनी एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में 50 इंच के दो ऐसे टीवी हैं, जो 21,999 रुपये में मिल रहे हैं। देखें आपके लिए कौनसा मॉडल बेस्ट रहेगा...

Thu, 20 Nov 2025 03:41 PM
TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। आज हम आपको 50 inch के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो अपनी एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में 50 इंच के दो ऐसे टीवी हैं, जो 21,999 रुपये में मिल रहे हैं। देखें आपके लिए कौनसा मॉडल बेस्ट रहेगा...

Foxsky 127 cm (50 inches)4K UHD QLED Smart TV (WebOS) TV 50FSVS (Black)

82,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 73 फीसदी छूट के साथ मात्र 21,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1

54,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 60 फीसदी छूट के साथ मात्र 21,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में 48W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

ये भी पढ़ें:हर घर में होगा 65 inch TV, सबसे सस्ते हैं ये 5 मॉडल, मिल रही 1 लाख तक की छूट

BLACK+DECKER 126 cm (50 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU50UD2875ATIN (Black)

63,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 64 फीसदी छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में 36W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

acer 126 cm (50 inches) V PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR50QDQGR2851AD

67,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 63 फीसदी छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में 36W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

ये भी पढ़ें:₹24,499 में 1 लाख का 55 inch TV, घर में थिएटर का मजा देंगे यह 5 मॉडल, लिस्ट

Hisense 126cm (50 inches) E63N Series 4K Ultra HD Smart Google LED TV 50E63N

40,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 50 फीसदी छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।

Arpit Soni

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
