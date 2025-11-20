50 इंच के सबसे सस्ते QLED TV, कीमत ₹22000 से कम, जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे ये 5 मॉडल
संक्षेप: आज हम आपको 50 inch के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो अपनी एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में 50 इंच के दो ऐसे टीवी हैं, जो 21,999 रुपये में मिल रहे हैं। देखें आपके लिए कौनसा मॉडल बेस्ट रहेगा...
सम्बंधित सुझाव
39% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
₹38990₹63900
खरीदिये
48% OFF
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
- VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
₹12999₹24999
खरीदिये
28% OFF
Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
- Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
₹151990₹209900
खरीदिये
26% OFF
Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
- Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
₹13989₹18900
खरीदिये
TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। आज हम आपको 50 inch के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो अपनी एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में 50 इंच के दो ऐसे टीवी हैं, जो 21,999 रुपये में मिल रहे हैं। देखें आपके लिए कौनसा मॉडल बेस्ट रहेगा...
सम्बंधित सुझाव
39% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
₹38990₹63900
खरीदिये
48% OFF
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
- VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
₹12999₹24999
खरीदिये
28% OFF
Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
- Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
₹151990₹209900
खरीदिये
26% OFF
Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
- Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
₹13989₹18900
खरीदिये
Foxsky 127 cm (50 inches)4K UHD QLED Smart TV (WebOS) TV 50FSVS (Black)
82,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 73 फीसदी छूट के साथ मात्र 21,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।
VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1
54,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 60 फीसदी छूट के साथ मात्र 21,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में 48W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।
BLACK+DECKER 126 cm (50 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU50UD2875ATIN (Black)
63,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 64 फीसदी छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में 36W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।
सम्बंधित सुझाव
34% OFF
LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
- LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
₹13990₹21240
खरीदिये
42% OFF
Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
- Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
₹57990₹99900
खरीदिये
52% OFF
Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25B (Black)
- Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25B (Black)
₹66990₹139900
खरीदिये
48% OFF
VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)
- VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)
₹10999₹20999
खरीदिये
acer 126 cm (50 inches) V PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR50QDQGR2851AD
67,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 63 फीसदी छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में 36W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।
Hisense 126cm (50 inches) E63N Series 4K Ultra HD Smart Google LED TV 50E63N
40,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 50 फीसदी छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 50 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में 30W का साउंड आउटपुट मिलता है। टीवी में ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल मिलता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।