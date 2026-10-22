Amazon और Flipkart से हर खरीदारी पर 5% तक कैशबैक, ये क्रेडिट कार्ड दिलाएंगे फायदा
Amazon Pay ICICI, Flipkart Axis Bank और Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग पर 5 प्रतिशत तक कैशबैक मिल सकता है। जानें किस कार्ड पर कितना कैशबैक मिलता है और किन शर्तों का ध्यान रखना जरूरी है।
ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले यूजर्स क्रेडिट कार्ड की मदद से हर खरीदारी पर अच्छी बचत कर सकते हैं। Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने साथ पार्टनरशिप में जारी किए गए को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर चुनिंदा खरीदारी के लिए 5 प्रतिशत तक कैशबैक देते हैं। इन कार्ड की मदद से स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन प्रोडक्ट और घर का सामान खरीदने पर रिवॉर्ड मिल सकता है। हालांकि, हर कार्ड के कैशबैक रेट, मैक्सिमम लिमिट और दूसरी शर्तें अलग-अलग हैं।
Amazon Pay ICICI Bank Credit Card
Amazon से रेग्युलर शॉपिंग करने वाले यूजर्स के लिए Amazon Pay ICICI Bank Credit Card एक ऑप्शन है। इस कार्ड से Amazon.in पर एलिजिबल शॉपिंग करने वाले Prime मेंबर्स को 5 प्रतिशत तक अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। वहीं, Prime मेंबरशिप ना होने पर ग्राहकों को आम तौर पर 3 प्रतिशत तक कैशबैक मिलता है। इस कार्ड की खास बात यह है कि इसमें जॉइनिंग फीस और एनुअल फीस नहीं लगती। मिलने वाला कैशबैक Amazon Pay बैलेंस में जमा होता है, जिसका इस्तेमाल Amazon और Amazon Pay की मदद से पेमेंट करने में किया जा सकता है। हालांकि, कुछ ट्रांजैक्शन पर कैशबैक नहीं मिलता।
Flipkart Axis Bank Credit Card
Flipkart से शॉपिंग करने वालों के लिए Flipkart Axis Bank Credit Card काम का हो सकता है। इस कार्ड से Flipkart पर एलिजिबल शॉपिंग करने पर 5 प्रतिशत कैशबैक मिलता है। हालांकि, इस कैशबैक पर मैक्सिमम लिमिट लागू है, इसलिए बड़ी खरीदारी करने से पहले बैंक की मौजूदा शर्तें देखना जरूरी है। कार्ड से Myntra और दूसरे चुनिंदा पार्टनर प्लेटफॉर्म पर भी कैशबैक मिल सकता है। इस कार्ड के लिए जॉइनिंग और एनुअल फीस लागू हो सकती है।
Flipkart SBI Credit Card
Flipkart SBI Credit Card भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक विकल्प है। इस कार्ड से Flipkart, Shopsy और Cleartrip पर एलिजिबल शॉपिंग करने पर 5 प्रतिशत कैशबैक मिल सकता है। Myntra पर बेहतर रेट से कैशबैक और चुनिंदा मर्चेंट पर एक्सट्रा रिवॉर्ड का फायदा भी मिल सकता है। बाकी एलिजिबल खर्च पर कैशबैक रेट अलग होता है। इस कार्ड को लेने से पहले इसकी जॉइनिंग फीस, एनुअल फीस, कैशबैक की लिमिट और मौजूदा नियमों की जानकारी जरूर चेक कर लें।
किस कार्ड से होगी ज्यादा बचत?
अगर आप Amazon से ज्यादा खरीदारी करते हैं और Prime मेंबर हैं, तो Amazon Pay ICICI Bank Credit Card फायदेमंद हो सकता है। वहीं, Flipkart से शॉपिंग करने वालों को Flipkart Axis Bank और Flipkart SBI Credit Card की तुलना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, 10,000 रुपये की खरीदारी पर 5 प्रतिशत कैशबैक मिलने से 500 रुपये की बचत होगी। पूरे साल हर महीने इतनी खरीदारी करने पर बचत 6,000 रुपये तक हो सकती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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