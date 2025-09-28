केवल 6300 रुपये में 4K कैमरा वाला 5G फोन, Amazon सेल की जबरदस्त डील get 4K camera 5G phone in just 6300 rupees during amazon great indian festival sale check Lava Bold N1 5G deal, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़get 4K camera 5G phone in just 6300 rupees during amazon great indian festival sale check Lava Bold N1 5G deal

लावा का पावरफुल परफॉर्मेंस और 5G कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन Bold N1 5G ग्राहकों को खास डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है। इस फोन की कीमत ऑफर्स के चलते 6500 रुपये से भी कम रह गई है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 08:20 PM
नया फोन खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर चल रही Great Indian Festival Sale के दौरान कम से कम कीमत पर 5G डिवाइसेज मिल रहे हैं। देसी ब्रैंड लावा का Bold N1 5G डिवाइस को अब 6500 रुपये से भी कम कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है। इस डिवाइस में सभी भारतीय टेलिकॉम कंपनियों के 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है और यह IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेसिस्टेंस के साथ आता है।

अगर आप नया डिवाइस चुन रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसमें 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट जरूर मिले। Jio और Airtel जैसे टेलिकॉम ऑपरेटर्स की ओर से अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा उन्हीं यूजर्स को दिया जा रहा है, जिनके पास 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन है। ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में कंपनियों की 5G सेवाएं उपलब्ध हैं लेकिन आपका फोन 5G सपोर्ट ऑफर नहीं करता तो आपको हाई-स्पीड डाटा नहीं मिलेगा।

खास डिस्काउंट पर खरीदें Bold N1 5G

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर Lava Bold N1 5G के बेस वेरियंट को 6,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। ग्राहकों को Great Indian Festival Sale के दौरान SBI क्रेडिट कार्ड्स से भुगतान करने पर 699.90 रुपये की छूट दी जा रही है, जिसके बाद इफेक्टिवप्राइस 6300 रुपये रह जाता है। इसके अलावा कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे विकल्प भी मिल रहे हैं।

पुराना फोन एक्सचेंज करने वालों को डिवाइस के मॉडल और कंडीशन के हिसाब से 6,600 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है। यह फोन गोल्ड और ब्लू कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ऐसे हैं Lava Bold N1 5G के स्पेसिफिकेशंस

डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 6.75 इंच का 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें Unisoc T765 प्रोसेसर दिया गया है और इसे 380,000+ का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर दिया गया है। IP54 रेटेड फोन में 5000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी दी गई है। यह डिवाइस 13MP AI कैमरा के साथ आता है और इसे 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट दिया गया है।

