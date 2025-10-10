लूट लो डील, 32 से 85 इंच के इन Smart TV पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, लिस्ट में Sony, Samsung, LG भी get 32 to 85 inch smart tv at massive off during amazon great indian festival diwali special sale, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़get 32 to 85 inch smart tv at massive off during amazon great indian festival diwali special sale

लूट लो डील, 32 से 85 इंच के इन Smart TV पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, लिस्ट में Sony, Samsung, LG भी

Amazon Great Indian Festival Diwali Special सेल में ऑफर्स की बारिश हो रही है। सेल में Sony, Samsung, LG, Xiaomi और TCL जैसे ब्रांड्स के टीवी बंपर छूट के साथ मिल रहे हैं। लिस्ट में 32 इंच से लेकर 85 इंच तक के मॉडल शामिल हैं। देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 04:52 PM
Amazon Great Indian Festival Diwali Special सेल में ऑफर्स की बारिश हो रही है। सेल में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो तुरंत सेल में मिल रही डील्स का फायदा उठा लीजिए। सेल में Sony, Samsung, LG, Xiaomi और TCL जैसे ब्रांड्स के टीवी बंपर छूट के साथ मिल रहे हैं। लिस्ट में 32 इंच से लेकर 85 इंच तक के मॉडल शामिल हैं। देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

लूट लो डील, 32 से 85 इंच के इन Smart TV पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, लिस्ट में Sony, Samsung, LG भी

Samsung के इन टीवी पर बड़ा डिस्काउंट

Sony के इन टीवी पर बड़ा डिस्काउंट

LG के इन टीवी पर बड़ा डिस्काउंट

Xiaomi के इन टीवी पर बड़ा डिस्काउंट

TCL के इन टीवी पर बड़ा डिस्काउंट

