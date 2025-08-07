Google Pixel फोन पर 22 हजार रुपये की छूट, फिर नहीं मिलेगा इतना धांसू ऑफर get 22000 rupees discount on Google Pixel 9 with bank offer on flipkart, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़get 22000 rupees discount on Google Pixel 9 with bank offer on flipkart

Google Pixel फोन पर 22 हजार रुपये की छूट, फिर नहीं मिलेगा इतना धांसू ऑफर

गूगल पिक्सल सीरीज के Pixel 9 डिवाइस को अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इसे Pixel 10 सीरीज लॉन्च से पहले प्राइस-कट मिला है और यह 22 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 01:26 PM
बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स का जिक्र हो और Google Pixel लाइनअप का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। गूगल के पावरफुल इन-हाउस प्रोसेसर के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस का फायदा तो मिलता ही है, साथ ही खास इमेज प्रोसेसिंग के चलते कैमरा आउटपुट भी दमदार दिया जा रहा है। कंपनी Pixel 10 सीरीज इसी महीने लॉन्च करने वाली है, जिससे पहले Pixel 9 पर जबरस्त 22 हजार रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Pixel 9 पर बंपर डिस्काउंट नया Pixel 10 लाइनअप लॉन्च होने से पहले मिल रही है और यह एक 'स्टील डील' साबित हो सकता है। इस स्मार्टफोन पर बड़े प्राइस-कट के अलावा बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आइए आपको इसपर मिल रहे ऑफर्स और इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में विस्तार से बताते हैं।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में OnePlus, Samsung और iQOO के 5G फोन! Amazon सेल में ऑफर्स

ऐसे सबसे सस्ता मिलेगा Google Pixel 9

Pixel 9 को भारतीय मार्केट में 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था लेकिन इन दिनों डिवाइस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर 64,999 रुपये में लिस्टेड है। इस तरह डिवाइस लॉन्च प्राइस से 15 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है। इसके अलावा अगर ग्राहक HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो उन्हें 7000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है।

बैंक डिस्काउंट के बाद फोन की कीमत 57,999 रुपये रह जाएगी, जो ओरिजनल लॉन्च प्राइस से पूरे 22 हजार रुपये से कम है। इसके अलावा ग्राहक चाहें तो पुराना फोन एक्सचेंज करते हुए बड़े एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा भी ले सकते हैं।

ऐसे हैं Google Pixel 9 के स्पेसिफिकेशंस

गूगल फोन में 6.3 इंच का फुल HD+ OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 2700nits की पीक ब्राइटनेस के साथ दिया गया है। इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की सुरक्षा मिलती है। तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए Tensor G4 प्रोसेसर इसका हिस्सा है, जिसके साथ 12GB रैम और 256GB स्टोरेज दिया जा रहा है। यह फोन 4700mAh क्षमता वाली बैटरी ऑफर करता है। इसके बैक पैनल पर 50MP मेन और 48MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है।

ये भी पढ़ें:₹40 हजार से कम में खरीदना है बेस्ट फोन? OnePlus से Samsung तक, ये रहीं बेस्ट डील

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Pixel 9 में 10.5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फोन में Google Gemini AI फीचर्स मिलते हैं और कंपनी ने इसे 7 साल तक OS अपडेट्स देने का वादा किया है। इस फोन को ऑब्सिडियन, पिऑवी, पोर्सेलीन और विंटरग्रीन कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।

