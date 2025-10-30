Hindustan Hindi News
₹4000 से कम में 200 इंच के Smart TV का मजा, स्मार्ट प्रोजेक्टर पर बंपर डिस्काउंट

संक्षेप: ग्राहकों को Amazon पर जबरदस्त Smart Projector डील मिल रही है, जिसके साथ 200 इंच के स्मार्ट टीवी जैसा एक्सपीरियंस 4000 रुपये से कम में मिल सकता है। आइए आपको इस बारे में बताते हैं। 

Thu, 30 Oct 2025 04:50 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
अगर आपका बजट कम है और आप नया स्मार्ट टीवी नहीं खरीद पा रहे, तो स्मार्ट प्रोजेक्टर अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। आपको 100 इंच या इससे ज्यादा बड़ा स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए लाखों रुपये खर्च करने होंगे लेकिन 4000 रुपये से भी कम में प्रोजेक्टर आपकी दीवार पर ही 200 इंच तक के स्मार्ट टीवी जैसा एक्सपीरियंस दे सकता है। जी हां! स्मार्ट फीचर्स वाला प्रोजेक्टर आप 4000 रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं।

खास छूट का फायदा Lifelong Electronics के प्रोजेक्टर मॉडल पर मिल रहा है, जिसें WiFi-Bluetooth, USB और HDMI कनेक्टिविटी जैसे ढेरों ऑप्शंस मिल जाते हैं। यह प्रोजेक्टर 1080p और 4K Ultra सपोर्ट ऑफर करता है। इसे रूम के अलावा आउटडोर भी सेटअप किया जा सकता है। इसका डिजाइन बेहद पोर्टेबल है और यह स्क्रीन मिररिंग का विकल्प भी देता है।

इन ऑफर्स के साथ सस्ते में प्रोजेक्टर

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Lightbeam Smart Projector को 4,499 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है, जबकि इसका ओरिजनल प्राइस 15 हजार रुपये के करीब दिखाया गया है। अगर ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करें तो 1000 रुपये तक की छूट मिल रही है और इसकी कीमत 4000 रुपये से भी कम रह जाएगी।

ऐसे हैं Lightbeam प्रोजेक्टर के फीचर्स

लाइफलॉन्ग कंपनी का प्रोजेक्टर 1080p नेटिव रेजॉल्यूशन और 4K Video के साथ कंपैटिबिलिटी ऑफर करता है। इसकी मदद से यूजर्स 200 इंच तक साइज वाला बड़ा डिस्प्ले अपनी सीलिंग या फिर दीवार पर बना सकते हैं। इसमें 180 डिग्री स्विवेल सपोर्ट दिया गया है और इंटीग्रेटेड साउंड सिस्टम के चलते अलग से स्पीकर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह 3000 लूमेन्स की ब्राइटनेस ऑफर करता है और बिल्ट-इन OTT ऐप्स के साथ आता है।

बाकी फीचर्स की बात करें तो RGB Tri-Color लेजर टेक्नोलॉजी के अलावा इसमें ऑटो-कीस्टोन और Bluetooth 5.0 कनेक्टिविटी दी गई है। यह Dual WiFi के साथ आता है और इसमें 8GB स्टोरेज मिल जाता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
