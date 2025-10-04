₹25,000 से कम में लें 2 लाख का 55 inch TV, अमेजन सेल में सस्ते मिल रहे इतने सारे मॉडल
Amazon Great Indian Festival Sale अब बस समाप्त होने वाली है। सेल में 55 inch Smart TV बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। लिस्ट में एक ऐसा टीवी भी है, जिसकी एमआरपी 2 लाख रुपये से ज्यादा है और सेल में ऑफर के बाद 25,000 रुपये से कम में मिल रहा है। देखें लिस्ट...
VW
1. VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1
59,999 रुपये एमआरपी वाला यह मॉडल 58 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में केवल 24,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। एसबीआई बैंक कार्ड पर मिल रहे ऑफर का लाभ लेकर इसे 22,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल और 30W का साउंड आउटपुट मिलता है।
acer
2. acer 139 cm (55 inches) G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV AR55UDGGR2851AD
2,17,590 रुपये एमआरपी वाला यह मॉडल 88 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में केवल 26,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। एसबीआई बैंक कार्ड पर मिल रहे ऑफर का लाभ लेकर इसे 24,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल और 36W का साउंड आउटपुट मिलता है।
Foxsky
3. Foxsky 139 cm (55 inch) Frameless Series 4K Ultra HD LED Smart TV FS55GATV (Black)
98,990 रुपये एमआरपी वाला यह मॉडल 75 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में केवल 24,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। एसबीआई बैंक कार्ड पर मिल रहे ऑफर का लाभ लेकर इसे 21,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल और 30W का साउंड आउटपुट मिलता है।
Acerpure
4. Acerpure 139 cm (55 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP55UG51QEVTD
79,990 रुपये एमआरपी वाला यह मॉडल 67 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में केवल 26,099 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। एसबीआई बैंक कार्ड पर मिल रहे ऑफर का लाभ लेकर इसे 24,099 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल और 20W का साउंड आउटपुट मिलता है।
BLACK+DECKER
5. BLACK+DECKER 139 cm (55 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU55UD2875ATIN (Black)
74,999 रुपये एमआरपी वाला यह मॉडल 64 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में केवल 26,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। एसबीआई बैंक कार्ड पर मिल रहे ऑफर का लाभ लेकर इसे 21,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल और 36W का साउंड आउटपुट मिलता है।
55 इंच के इन स्मार्ट टीवी पर भी बड़ा डिस्काउंट