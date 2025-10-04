₹25,000 से कम में लें 2 लाख का 55 inch TV, अमेजन सेल में सस्ते मिल रहे इतने सारे मॉडल

Amazon Great Indian Festival Sale अब बस समाप्त होने वाली है। सेल में 55 inch Smart TV बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। लिस्ट में एक ऐसा टीवी भी है, जिसकी एमआरपी 2 लाख रुपये से ज्यादा है और सेल में ऑफर के बाद 25,000 रुपये से कम में मिल रहा है। देखें लिस्ट...

Sat, 4 Oct 2025 06:54 PM

Amazon Great Indian Festival Sale अब बस समाप्त होने वाली है। सेल में Smart TV बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप इस फेस्टिव सीजन अपने घर के लिए बड़ा टीवी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो तुरंत अमेजन सेल में मिल रही डील्स का फायदा उठा लीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेल जल्द समाप्त होने वाली है। सेल में SBI बैंक कार्ड से खरीदी करने पर बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। यह हम आपको 55 इंच स्क्रीन वाले ऐसे टीवी बता रहे हैं, जो बड़े डिस्काउंट के साथ किफायती कीमत पर मिल रहे हैं। लिस्ट में एक ऐसा टीवी भी है, जिसकी एमआरपी 2 लाख रुपये से ज्यादा है और सेल में ऑफर के बाद 25,000 रुपये से कम में मिल रहा है। देखें लिस्ट...

VW

59,999 रुपये एमआरपी वाला यह मॉडल 58 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में केवल 24,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। एसबीआई बैंक कार्ड पर मिल रहे ऑफर का लाभ लेकर इसे 22,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल और 30W का साउंड आउटपुट मिलता है।

acer

2,17,590 रुपये एमआरपी वाला यह मॉडल 88 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में केवल 26,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। एसबीआई बैंक कार्ड पर मिल रहे ऑफर का लाभ लेकर इसे 24,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल और 36W का साउंड आउटपुट मिलता है।

Foxsky

98,990 रुपये एमआरपी वाला यह मॉडल 75 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में केवल 24,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। एसबीआई बैंक कार्ड पर मिल रहे ऑफर का लाभ लेकर इसे 21,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल और 30W का साउंड आउटपुट मिलता है।

Acerpure

79,990 रुपये एमआरपी वाला यह मॉडल 67 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में केवल 26,099 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। एसबीआई बैंक कार्ड पर मिल रहे ऑफर का लाभ लेकर इसे 24,099 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल और 20W का साउंड आउटपुट मिलता है।

BLACK+DECKER

74,999 रुपये एमआरपी वाला यह मॉडल 64 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में केवल 26,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। एसबीआई बैंक कार्ड पर मिल रहे ऑफर का लाभ लेकर इसे 21,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल और 36W का साउंड आउटपुट मिलता है।

55 इंच के इन स्मार्ट टीवी पर भी बड़ा डिस्काउंट

50 इंच के इन स्मार्ट टीवी पर भी बड़ा डिस्काउंट

65 इंच के इन स्मार्ट टीवी पर भी बड़ा डिस्काउंट

43 इंच के इन स्मार्ट टीवी पर भी बड़ा डिस्काउंट