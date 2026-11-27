गैस बर्नर को कहें अलविदा, डिजिटल टाइमर, चाइल्ड लॉक और बूस्टर मोड से लैस 2 से 4 जोन इंडक्शन हॉब पर पाएं बेहतरीन ऑफर्स
पारंपरिक गैस स्टोव बर्नर की तुलना में कहीं तेज़ और सुरक्षित कुकिंग के लिए 2 से 4 जोन वाले एडवांस इंडक्शन हॉब किचन का सबसे स्मार्ट विकल्प बन रहे हैं। टच कंट्रोल, डिजिटल टाइमर, चाइल्ड लॉक और बूस्टर हीटिंग जैसे फीचर्स के साथ इन इंडक्शन हॉब पर अभी शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
मॉड्यूलर किचन को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए अब पारंपरिक गैस स्टोव बर्नर की जगह 2 से 4 कुकिंग जोन वाले एडवांस इंडक्शन हॉब तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। गैस बर्नर में खुली आंच के कारण आसपास गर्मी फैलती है और हीट लॉस ज्यादा होता है, जबकि इंडक्शन हॉब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक के ज़रिए सीधे बर्तन के तले को गर्म करता है। इससे खाना कम समय में पकता है और किचन का तापमान भी नहीं बढ़ता।
इन मल्टी-जोन इंडक्शन हॉब में फेदर-टच कंट्रोल पैनल, सटीक तापमान और पावर लेवल सेटिंग, डिजिटल टाइमर, बूस्टर हीटिंग मोड, पैन डिटेक्शन सेंसर, चाइल्ड लॉक और ऑटो-शटऑफ जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। साथ ही इनकी स्मूथ सिरेमिक ग्लास सतह को साफ करना भी गैस बर्नर के मुकाबले बेहद आसान रहता है। अगर आप अपने किचन में गैस चूल्हे का आधुनिक विकल्प तलाश रहे हैं, तो 2 से 4 जोन वाले इन स्मार्ट इंडक्शन हॉब पर मिल रहे बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं।
1. iBELL EMINENCE04 Induction Hob 7200W, 3-YEAR WARRANTY, Spacious cooktop with 9 Power Levels, Touch panel and Toughend Glass Top, [Black]
बड़े परिवार और मॉड्यूलर किचन के लिए iBELL EMINENCE04 एक हाई-पावर 4-जोन बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब है, जो कुल 7200W पावर आउटपुट देता है। इसमें टफन्ड ग्लास टॉप, टच कंट्रोल पैनल और 9 पावर लेवल के साथ तुरंत तेज़ हीटिंग के लिए बूस्ट मोड दिया गया है, जिससे एक साथ चार अलग-अलग डिश पकाना आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
7200W हाई पावर और बूस्ट मोड
9-लेवल पावर कंट्रोल
आसान सफाई और प्रीमियम लुक
BIS सर्टिफिकेशन और 3 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
अलग से MCB और वायरिंग की जरूरत
केवल इंडक्शन-कम्पैटिबल बर्तन
2. iBELL EMINENCE02, 3500W, 3-YEAR WARRANTY, 2-Zone Induction Hob with Touch Controls & Toughened Glass, High Speed Heating, Energy Efficient, Perfect for Modern Kitchens [Black]
छोटे परिवारों और कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर किचन के लिए iBELL EMINENCE02 एक किफायती और एनर्जी-एफिशिएंट 2-जोन इंडक्शन हॉब है, जो 3500W पावर के साथ तेज़ कुकिंग अनुभव देता है। इसमें फुल टच कंट्रोल, टफन्ड ग्लास सतह, 8 पावर लेवल सेटिंग और टाइमर, चाइल्ड लॉक व ऑटो-ऑफ जैसे ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली 2-जोन विकल्प
ऑटो-शटऑफ, डिजिटल टाइमर और चाइल्ड लॉक फीचर्स
8-लेवल पावर कंट्रोल और तेज़ हीटिंग
3 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों के लिए सीमित जोन
केवल इंडक्शन-फ्रेंडली बर्तन
3. Bosch Pib375Fb1E, 30 Cm, Built In Induction Hob Ceramic Glass 2 Cooking Zones - Black
अगर आप अपने मॉड्यूलर किचन को एक आधुनिक और स्लीक लुक देना चाहते हैं, तो Bosch PIB375FB1E बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। 30 सेमी के कॉम्पैक्ट साइज और प्रीमियम ब्लैक सिरेमिक ग्लास फिनिश के साथ आने वाला यह 2-ज़ोन कुकटॉप तेज़, सुरक्षित और ऊर्जा-कुशल कुकिंग का अनुभव देता है। फिलहाल इस पर 24% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसे ₹64,490 की M.R.P. के बजाय ₹49,030 में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
मॉड्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी
सुरक्षित और तेज़ कुकिंग
आकर्षक ऑफर्स और रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
अधिक कीमत
बर्तनों की सीमा
4. Bosch Pie651Bb1E,60Cm 4 Zone Ind Glass Ceramic Hob, Black
यदि आप एक बड़े परिवार के लिए तेज़, सुरक्षित और स्मार्ट कुकिंग विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो Bosch PIE651BB1E 4-ज़ोन बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब एक शानदार विकल्प है। 60 सेमी के स्टैंडर्ड साइज और प्रीमियम ब्लैक सिरेमिक ग्लास फिनिश के साथ आने वाला यह कुकटॉप एक साथ 4 व्यंजन पकाने की सुविधा देता है। फिलहाल इस पर 21% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे आप इसे ₹84,990 की M.R.P. के बजाय ₹66,810 में खरीद सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
एक साथ 4 कुकिंग ज़ोन
सुपर-फास्ट हीटिंग (PowerBoost)
आसान सफाई और आधुनिक कंट्रोल
बेहतरीन सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
उच्च कीमत
हेवी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की जरूरत
5. Electrolux Series 300 Induction Hob 4 Burners Built-in, EIB60424CK, SliderTouch Controls, 60 cm, 590 x 520 mm, Black
यदि आप अपने मॉड्यूलर किचन को एक आधुनिक और स्मार्ट रूप देना चाहते हैं, तो Electrolux Series 300 (EIB60424CK) 4-बर्नर बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब एक बेहतरीन विकल्प है। 60 सेमी के स्टैंडर्ड साइज और स्लीक ब्लैक ग्लास-सिरेमिक फिनिश के साथ आने वाला यह कुकटॉप SliderTouch कंट्रोल के साथ आता है, जिससे तापमान को उंगली के एक स्पर्श से आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। फिलहाल इस पर 13% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसे ₹71,990 की M.R.P. के बजाय ₹62,280 में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एक साथ 4 बर्नर की सुविधा
आसान टच कंट्रोल और सफाई
सुरक्षित कुकिंग (KeyLock)
तेज़ और ऊर्जा-कुशल
क्यों खोजें विकल्प
अधिक कीमत
कम कुल पावर रेटिंग (3000 W)
6. Hafele Nero 60cm Built-in Induction Hob | 7200W | Flex Zones | Slider Touch Control | Power Boost | 4 Zones
अगर आप अपने मॉड्यूलर किचन के लिए एक हाई-पावर और फ्लेक्सिबल कुकटॉप की तलाश में हैं, तो Hafele Nero 60cm बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब एक शानदार विकल्प है। 7200W की दमदार पावर और 4 कुकिंग ज़ोन के साथ आने वाले इस हॉब में 'Flex Zones' की सुविधा मिलती है, जिससे आप दो ज़ोन को मिलाकर बड़े आकार के बर्तन या ग्रिल पैन भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ब्लैक फ्राइडे डील में इस पर 18% की छूट मिल रही है, जिसके बाद इसे ₹63,490 की M.R.P. के बजाय ₹51,999 में खरीदा जा सकता है (साथ ही 2% कूपन और फ्री ब्रांड इंस्टॉलेशन भी उपलब्ध है)।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े बर्तनों के लिए Flex Zones
7200W की हाई पावर और PowerBoost
आसान स्लाइडर कंट्रोल और सुरक्षा
फ्री ब्रांड इंस्टॉलेशन और ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
कम यूजर रेटिंग और सीमित रिव्यू
हेवी इलेक्ट्रिकल लोड
इंडक्शन कुकटॉप कैसे काम करता है?
इंडक्शन कुकटॉप में ग्लास के नीचे मैग्नेटिक कॉइल होती हैं जो सीधे बर्तन के तले को गर्म करती हैं। गर्मी कुकटॉप की सतह के बजाय बर्तन के आधार में पैदा होती है। इससे खाना जल्दी पकता है, पानी तेजी से उबलता है और गैस स्टोव या कॉइल बर्नर की तुलना में कांच की सतह अपेक्षाकृत ठंडी रहती है।
इंडक्शन पर कौन-से बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं?
इंडक्शन पर केवल वे बर्तन काम करते हैं जिनका तला चुंबकीय (magnetic) हो। इसे जांचने के लिए बर्तन के तले पर एक चुंबक (magnet) रखें—अगर वह मजबूती से चिपक जाता है, तो बर्तन इंडक्शन पर चल सकता है।
आमतौर पर काम करते हैं: कास्ट आयरन, लोहे के तवे या कड़ाही, और इंडक्शन-बेस वाले स्टेनलेस स्टील या नॉन-स्टिक बर्तन।
आमतौर पर काम नहीं करते: साधारण एल्यूमीनियम, तांबा, पीतल, कांच, सिरेमिक या मिट्टी के बर्तन (जब तक उनमें मैग्नेटिक बेस लेयर न हो)।
क्या इंडक्शन कुकटॉप परिवार और बच्चों के लिए सुरक्षित है?
हाँ, इसमें खुली आग या गैस लीक होने का खतरा नहीं होता। कई मॉडल्स में चाइल्ड लॉक (Child Lock), ऑटो शट-ऑफ (Auto Shut-Off) और पैन डिटेक्शन (Pan Detection) जैसे फीचर्स होते हैं, जो बर्तन हटाते ही हीटिंग रोक देते हैं। फिर भी, गर्म बर्तन से कांच की सतह गर्म हो सकती है, इसलिए खाना बनाते समय और सतह के ठंडा होने तक बच्चों को दूर रखें।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।