पारंपरिक गैस स्टोव बर्नर की तुलना में कहीं तेज़ और सुरक्षित कुकिंग के लिए 2 से 4 जोन वाले एडवांस इंडक्शन हॉब किचन का सबसे स्मार्ट विकल्प बन रहे हैं। टच कंट्रोल, डिजिटल टाइमर, चाइल्ड लॉक और बूस्टर हीटिंग जैसे फीचर्स के साथ इन इंडक्शन हॉब पर अभी शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं।

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मॉड्यूलर किचन को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए अब पारंपरिक गैस स्टोव बर्नर की जगह 2 से 4 कुकिंग जोन वाले एडवांस इंडक्शन हॉब तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। गैस बर्नर में खुली आंच के कारण आसपास गर्मी फैलती है और हीट लॉस ज्यादा होता है, जबकि इंडक्शन हॉब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक के ज़रिए सीधे बर्तन के तले को गर्म करता है। इससे खाना कम समय में पकता है और किचन का तापमान भी नहीं बढ़ता।

Induction hob

इन मल्टी-जोन इंडक्शन हॉब में फेदर-टच कंट्रोल पैनल, सटीक तापमान और पावर लेवल सेटिंग, डिजिटल टाइमर, बूस्टर हीटिंग मोड, पैन डिटेक्शन सेंसर, चाइल्ड लॉक और ऑटो-शटऑफ जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। साथ ही इनकी स्मूथ सिरेमिक ग्लास सतह को साफ करना भी गैस बर्नर के मुकाबले बेहद आसान रहता है। अगर आप अपने किचन में गैस चूल्हे का आधुनिक विकल्प तलाश रहे हैं, तो 2 से 4 जोन वाले इन स्मार्ट इंडक्शन हॉब पर मिल रहे बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं।

बड़े परिवार और मॉड्यूलर किचन के लिए iBELL EMINENCE04 एक हाई-पावर 4-जोन बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब है, जो कुल 7200W पावर आउटपुट देता है। इसमें टफन्ड ग्लास टॉप, टच कंट्रोल पैनल और 9 पावर लेवल के साथ तुरंत तेज़ हीटिंग के लिए बूस्ट मोड दिया गया है, जिससे एक साथ चार अलग-अलग डिश पकाना आसान हो जाता है।

Specifications कुकिंग जोन 4 हीटिंग एलिमेंट्स (4-Zone) कुल पावर आउटपुट 7200W (इलेक्ट्रिक) पावर सेटिंग्स 9 पावर लेवल + Boost Mode कंट्रोल व सतह टच कंट्रोल पैनल, टफन्ड ग्लास टॉप (ब्लैक) क्यों खरीदें 7200W हाई पावर और बूस्ट मोड 9-लेवल पावर कंट्रोल आसान सफाई और प्रीमियम लुक BIS सर्टिफिकेशन और 3 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प अलग से MCB और वायरिंग की जरूरत केवल इंडक्शन-कम्पैटिबल बर्तन

छोटे परिवारों और कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर किचन के लिए iBELL EMINENCE02 एक किफायती और एनर्जी-एफिशिएंट 2-जोन इंडक्शन हॉब है, जो 3500W पावर के साथ तेज़ कुकिंग अनुभव देता है। इसमें फुल टच कंट्रोल, टफन्ड ग्लास सतह, 8 पावर लेवल सेटिंग और टाइमर, चाइल्ड लॉक व ऑटो-ऑफ जैसे ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications कुकिंग जोन 2 हीटिंग जोन (2-Zone) कुल पावर आउटपुट 3500W (इलेक्ट्रिक) पावर सेटिंग्स 8-लेवल पावर सेटिंग कंट्रोल व सतह फुल टच कंट्रोल पैनल, टफन्ड ग्लास टॉप (ब्लैक) क्यों खरीदें बजट-फ्रेंडली 2-जोन विकल्प ऑटो-शटऑफ, डिजिटल टाइमर और चाइल्ड लॉक फीचर्स 8-लेवल पावर कंट्रोल और तेज़ हीटिंग 3 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवारों के लिए सीमित जोन केवल इंडक्शन-फ्रेंडली बर्तन

अगर आप अपने मॉड्यूलर किचन को एक आधुनिक और स्लीक लुक देना चाहते हैं, तो Bosch PIB375FB1E बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। 30 सेमी के कॉम्पैक्ट साइज और प्रीमियम ब्लैक सिरेमिक ग्लास फिनिश के साथ आने वाला यह 2-ज़ोन कुकटॉप तेज़, सुरक्षित और ऊर्जा-कुशल कुकिंग का अनुभव देता है। फिलहाल इस पर 24% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसे ₹64,490 की M.R.P. के बजाय ₹49,030 में खरीदा जा सकता है।

Specifications कुकिंग ज़ोन (Heating Elements): 2 इंडक्शन ज़ोन साइज (चौड़ाई) 30 सेमी (कॉम्पैक्ट डोमिनो डिज़ाइन) मटेरियल और डिज़ाइन सिरेमिक ग्लास (फ्रंट बेवेल्ड एज और स्टेनलेस स्टील साइड ट्रिम के साथ) पावर सोर्स कॉर्डेड इलेक्ट्रिक (Corded Electric) क्यों खरीदें प्रीमियम और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन मॉड्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी सुरक्षित और तेज़ कुकिंग आकर्षक ऑफर्स और रेटिंग क्यों खोजें विकल्प अधिक कीमत बर्तनों की सीमा

यदि आप एक बड़े परिवार के लिए तेज़, सुरक्षित और स्मार्ट कुकिंग विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो Bosch PIE651BB1E 4-ज़ोन बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब एक शानदार विकल्प है। 60 सेमी के स्टैंडर्ड साइज और प्रीमियम ब्लैक सिरेमिक ग्लास फिनिश के साथ आने वाला यह कुकटॉप एक साथ 4 व्यंजन पकाने की सुविधा देता है। फिलहाल इस पर 21% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे आप इसे ₹84,990 की M.R.P. के बजाय ₹66,810 में खरीद सकते हैं।

Specifications प्रकार बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब कुकिंग ज़ोन 4 इंडक्शन ज़ोन साइज और डाइमेंशन 60 सेमी चौड़ाई (52.2 x 59.2 x 5.1 सेमी) पावर और रेटिंग कॉर्डेड इलेक्ट्रिक (7400 W कुल कनेक्शन रेटिंग) क्यों खरीदें एक साथ 4 कुकिंग ज़ोन सुपर-फास्ट हीटिंग (PowerBoost) आसान सफाई और आधुनिक कंट्रोल बेहतरीन सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प उच्च कीमत हेवी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की जरूरत

यदि आप अपने मॉड्यूलर किचन को एक आधुनिक और स्मार्ट रूप देना चाहते हैं, तो Electrolux Series 300 (EIB60424CK) 4-बर्नर बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब एक बेहतरीन विकल्प है। 60 सेमी के स्टैंडर्ड साइज और स्लीक ब्लैक ग्लास-सिरेमिक फिनिश के साथ आने वाला यह कुकटॉप SliderTouch कंट्रोल के साथ आता है, जिससे तापमान को उंगली के एक स्पर्श से आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। फिलहाल इस पर 13% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसे ₹71,990 की M.R.P. के बजाय ₹62,280 में खरीदा जा सकता है।

Specifications प्रकार बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब (Built-In Induction Hob) कुकिंग ज़ोन 4 इंडक्शन बर्नर साइज और डाइमेंशन 60 सेमी चौड़ाई (590 x 520 मिमी) पावर और सोर्स कॉर्डेड इलेक्ट्रिक (3000 W कुल पावर) क्यों खरीदें एक साथ 4 बर्नर की सुविधा आसान टच कंट्रोल और सफाई सुरक्षित कुकिंग (KeyLock) तेज़ और ऊर्जा-कुशल क्यों खोजें विकल्प अधिक कीमत कम कुल पावर रेटिंग (3000 W)

अगर आप अपने मॉड्यूलर किचन के लिए एक हाई-पावर और फ्लेक्सिबल कुकटॉप की तलाश में हैं, तो Hafele Nero 60cm बिल्ट-इन इंडक्शन हॉब एक शानदार विकल्प है। 7200W की दमदार पावर और 4 कुकिंग ज़ोन के साथ आने वाले इस हॉब में 'Flex Zones' की सुविधा मिलती है, जिससे आप दो ज़ोन को मिलाकर बड़े आकार के बर्तन या ग्रिल पैन भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ब्लैक फ्राइडे डील में इस पर 18% की छूट मिल रही है, जिसके बाद इसे ₹63,490 की M.R.P. के बजाय ₹51,999 में खरीदा जा सकता है (साथ ही 2% कूपन और फ्री ब्रांड इंस्टॉलेशन भी उपलब्ध है)।

Specifications कुल पावर 7200 W (तीन ज़ोन 1800W और एक ज़ोन 2000W का) कुकिंग ज़ोन 4 इंडक्शन ज़ोन (Flex Zones / Bridge फंक्शन के साथ) साइज और डाइमेंशन 60 सेमी चौड़ाई (590 x 520 x 62.5 मिमी; कट-आउट साइज: 560 x 490 मिमी) कंट्रोल और पावर लेवल्स स्लाइडर टच कंट्रोल सेफ्टी फीचर्स ऑटोमैटिक पैन डिटेक्शन, चाइल्ड लॉक, रेसिडुअल हीट इंडिकेटर क्यों खरीदें बड़े बर्तनों के लिए Flex Zones 7200W की हाई पावर और PowerBoost आसान स्लाइडर कंट्रोल और सुरक्षा फ्री ब्रांड इंस्टॉलेशन और ऑफर्स क्यों खोजें विकल्प कम यूजर रेटिंग और सीमित रिव्यू हेवी इलेक्ट्रिकल लोड

इंडक्शन कुकटॉप कैसे काम करता है? इंडक्शन कुकटॉप में ग्लास के नीचे मैग्नेटिक कॉइल होती हैं जो सीधे बर्तन के तले को गर्म करती हैं। गर्मी कुकटॉप की सतह के बजाय बर्तन के आधार में पैदा होती है। इससे खाना जल्दी पकता है, पानी तेजी से उबलता है और गैस स्टोव या कॉइल बर्नर की तुलना में कांच की सतह अपेक्षाकृत ठंडी रहती है।

इंडक्शन पर कौन-से बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं? इंडक्शन पर केवल वे बर्तन काम करते हैं जिनका तला चुंबकीय (magnetic) हो। इसे जांचने के लिए बर्तन के तले पर एक चुंबक (magnet) रखें—अगर वह मजबूती से चिपक जाता है, तो बर्तन इंडक्शन पर चल सकता है।

आमतौर पर काम करते हैं: कास्ट आयरन, लोहे के तवे या कड़ाही, और इंडक्शन-बेस वाले स्टेनलेस स्टील या नॉन-स्टिक बर्तन।

आमतौर पर काम नहीं करते: साधारण एल्यूमीनियम, तांबा, पीतल, कांच, सिरेमिक या मिट्टी के बर्तन (जब तक उनमें मैग्नेटिक बेस लेयर न हो)।