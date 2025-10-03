लूटम लूट ऑफर! गैस स्टोव चिमनी पर आ गई 76% तक की बंपर सेल, होगी हजारों रुपये की बचत
Gas Stove Chimney: अगर आप अपने किचन के लिए एक नई चिमनी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।
Gas Stove Chimney: किचन के लिए चिमनी काफी जरूरी अप्लायंस होता है। ये किचन से खाना बनाते समय धुएं और गंध को बाहर करती है और किचन को फ्रेश बनाए रखने में मदद करता है। आप अपने गैस स्टोव के अनुसार ही चिमनी खरीद सकते हैं। इनमें ऑयल कलेक्टर ट्रे के साथ-साथ ऑटो क्लीन फीचर भी मौजूद होता है, जिससे इसे साफ करना आसान हो जाता है। वहीं, कई ऑप्शन्स में मोशन सेंसिंग और टच सेंसर मौजूद होता है। आप भी अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से आप अपने लिए एक बढ़िया चिमनी खरीद सकते हैं।
1. Glen 90 cm 1200 m³/hr Filterless Thermal Autoclean Kitchen Chimney, Curved Glass |(Hood Senza 90,Touch & Gesture Control,Black)
इस चिमनी की कीमत 28,995 रुपये है, लेकिन इस पर 61% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 11,299 रुपये रह गई है। यह न केवल आपके किचन का लुक बढ़ाती है, बल्कि धुआं, तेल और गंध को आसानी से बाहर निकालती है। इसका 90 सेमी साइज 2–5 बर्नर गैस स्टोव के लिए परफेक्ट है। इसमें फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे रोजाना साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑयल कलेक्टर ट्रे के साथ इसे साफ करना आसान है।
Specifications
क्यों खरीदें
रोजाना फिल्टर साफ करने की झंझट नहीं
हाथ के इशारे से कंट्रोल
कम शोर वाली मोटर
ऑटो-क्लीन फीचर से आसान मेंटेनेंस
क्यों खोजें विकल्प
कीमत ज्यादा
पावर कट पर मोशन कंट्रोल और ऑटो-क्लीन फीचर सीमित
2. Faber 60 cm 1000 m³/hr Kitchen Chimney (HOOD PLUTO PB BF BK 60, Baffle Filter, Push Button, Black)
इस पर 70% का धांसू डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 5,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 60 सेमी साइज में आती है और 2–4 बर्नर स्टोव के साथ आसानी से फिट हो जाती है। इसकी बैफल फिल्टर तकनीक धुआं और तेल को बाहर करती है। 1000 m³/hr सक्शन पावर से किचन जल्दी साफ और फ्रेश रहता है। इसमें पुश बटन कंट्रोल और 3 स्पीड ऑप्शन दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट साइज, छोटे किचन के लिए सही
बैफल फिल्टर से बेहतर ऑयल और धुआं कंट्रोल
49dB का लो नॉइज लेवल
ईजी ऑपरेशन के लिए पुश बटन
क्यों खोजें विकल्प
फिल्टर को समय-समय पर साफ करना
ऑटो-क्लीन जैसी एडवांस सुविधाएं नहीं
3. INALSA EKON 60cm 1100 m³/hr Pyramid Kitchen Chimney With Elegant Look|Push Button Control|Efficient Dual LED Lamps & Filterless|5 Year Warranty on Motor ( EKON 60BKFL, Black)
इस पर भी 70% का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद चिमनी की कीमत 15,9020 रुपये से कम होकर 4,799 रुपये रह गई है। इसका 60 सेमी साइज 2–4 बर्नर स्टोव के लिए बिल्कुल सही है। इसमें फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी है, जिससे आपको फिल्टर की सफाई की झंझट नहीं रहती। इसकी 1100 m³/hr सक्शन पावर धुआं, तेल और गंध को तेजी से खींच लेती है। इसके साथ 5 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी
1100 m³/hr सक्शन पावर से बेहतर परफॉर्मेंस
स्टाइलिश पिरामिड डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-क्लीन फंक्शन उपलब्ध नहीं
पुश बटन कंट्रोल टच कंट्रोल जितना एडवांस नहीं
4. Crompton Intelli Sense 1470m3/hr 60cm Box Kitchen Chimney| Filterless Autoclean| Built In Oil Collector| Touch+ Motion Sensor Control| 10 Yrs Motor & 1 Yr Overall Warranty
इस चिमनी की एमआरपी 33,590 रुपये है। इस पर 67% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 10,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 1470 m³/hr सक्शन पावर धुआं और गंध को तुरंत खींचकर किचन को साफ और फ्रेश रखता है। इसमें फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी है, जिससे बार-बार फिल्टर साफ करने की झंझट खत्म हो जाती है। बिल्ट-इन ऑयल कलेक्टर से सफाई आसान हो जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी
1470 m³/hr की हाई सक्शन पावर
टच और मोशन सेंसर कंट्रोल से आसान ऑपरेशन
ऑयल कलेक्टर से आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
कीमत ज्यादा
पावर कट पर मोशन सेंसर और ऑटो-क्लीन फीचर सीमित
5. KAFF K-Series KET 60A T-Shape Filterless Auto Clean Kitchen Chimney, 60 CM, 1450 m3/hr Suction Capacity with Touch & Motion Sensor, 2 Years Comprehensive Warranty and Lifetime on Motor* (Black)
इसकी कीमत 29,090 रुपये है। इसे 62% डिस्काउंट के साथ 10,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 1450 m³/hr सक्शन पावर खाना बनाते समय धुआं, गंध और तेल की भाप को तुरंत खींच लेता है, जिससे किचन साफ और फ्रेश बना रहता है। यह 60cm साइज की चिमनी 2–4 बर्नर स्टोव के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें लाइफटाइम मोटर वारंटी और 2 साल की कम्प्रीहेंसिव वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
1450 m³/hr की पावरफुल सक्शन कैपेसिटी
फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन तकनीक
टच और मोशन सेंसर से आसान ऑपरेशन
लाइफटाइम मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत ज्यादा
ऑटो-क्लीन फीचर के लिए बिजली पर निर्भरता
6. Maplin Combo of Eco Touch 60cm Glass Kitchen Chimney in 60cm & 4 Burner Cooktop Black
इसकी कीमत 49,999 रुपये है। इस पर 76% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 11,949 रुपये हो गई है। इसमें हीट पैड ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी और हैंड सेंसर दिया गया है, जिससे बिना छुए सिर्फ हैंडवेव के जरिए आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ कुकटॉप भी फ्री दिया जा रहा है, जो चार हाई-एफिशिएंसी ब्रास बर्नर और ISI सर्टिफाइड टफेंड ग्लास टॉप के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किचन के लिए ऑल-इन-वन स्मार्ट कॉम्बो
ऑटो-क्लीन चिमनी, हाथ से साफ करने की जरूरत नहीं
हैंड सेंसर से टच-फ्री कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
हेवीवेट होने से मूव करना थोड़ा मुश्किल
इलेक्ट्रॉनिक ऑटो-इग्निशन और ऑटो-क्लीन फीचर के लिए बिजली पर निर्भरता
7. Faber 60 cm 1000 m³/HR Pyramid Kitchen Chimney || 12 year warranty on Motor|| Motor- 240 Watt (HOOD CLASS PRO PB BK LTW 60, Baffle Filters,Black)
इस पर 72% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी कीमत वैसे तो 24,990 रुपये है। डिस्काउंट के बाद इसे 6,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 1000 m³/hr सक्शन पावर 2–4 बर्नर स्टोव के लिए एकदम सही है। इसमें बैफल फिल्टर दिया गया है, जो खासतौर से भारतीय रसोई के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी 240W मोटर काफी पावरफुल है। इसमें 12 साल की मोटर वारंटी दी जा रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
बैफल फिल्टर भारतीय किचन के लिए परफेक्ट
1000 m³/hr सक्शन पावर से धुआं और गंध जल्दी खत्म
240W पावरफुल और एनर्जी-एफिशिएंट मोटर
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-क्लीन फीचर नहीं
मोशन सेंसर या टच कंट्रोल जैसी एडवांस सुविधाएं नहीं
