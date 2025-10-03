लूटम लूट ऑफर! गैस स्टोव चिमनी पर आ गई 76% तक की बंपर सेल, होगी हजारों रुपये की बचत

Gas Stove Chimney: अगर आप अपने किचन के लिए एक नई चिमनी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Follow Us on

Fri, 3 Oct 2025 04:50 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Gas Stove Chimney: किचन के लिए चिमनी काफी जरूरी अप्लायंस होता है। ये किचन से खाना बनाते समय धुएं और गंध को बाहर करती है और किचन को फ्रेश बनाए रखने में मदद करता है। आप अपने गैस स्टोव के अनुसार ही चिमनी खरीद सकते हैं। इनमें ऑयल कलेक्टर ट्रे के साथ-साथ ऑटो क्लीन फीचर भी मौजूद होता है, जिससे इसे साफ करना आसान हो जाता है। वहीं, कई ऑप्शन्स में मोशन सेंसिंग और टच सेंसर मौजूद होता है। आप भी अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से आप अपने लिए एक बढ़िया चिमनी खरीद सकते हैं।

इस चिमनी की कीमत 28,995 रुपये है, लेकिन इस पर 61% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 11,299 रुपये रह गई है। यह न केवल आपके किचन का लुक बढ़ाती है, बल्कि धुआं, तेल और गंध को आसानी से बाहर निकालती है। इसका 90 सेमी साइज 2–5 बर्नर गैस स्टोव के लिए परफेक्ट है। इसमें फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे रोजाना साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑयल कलेक्टर ट्रे के साथ इसे साफ करना आसान है।

Specifications साइज 90 सेमी (2–5 बर्नर स्टोव के लिए सही) फिल्टर फिल्टरलेस + ऑयल कलेक्टर ट्रे कंट्रोल मोशन सेंसिंग + टच सेंसर मोटर पावरफुल DC मोटर, TOP प्रोटेक्टर के साथ क्यों खरीदें रोजाना फिल्टर साफ करने की झंझट नहीं हाथ के इशारे से कंट्रोल कम शोर वाली मोटर ऑटो-क्लीन फीचर से आसान मेंटेनेंस क्यों खोजें विकल्प कीमत ज्यादा पावर कट पर मोशन कंट्रोल और ऑटो-क्लीन फीचर सीमित

इस पर 70% का धांसू डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 5,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 60 सेमी साइज में आती है और 2–4 बर्नर स्टोव के साथ आसानी से फिट हो जाती है। इसकी बैफल फिल्टर तकनीक धुआं और तेल को बाहर करती है। 1000 m³/hr सक्शन पावर से किचन जल्दी साफ और फ्रेश रहता है। इसमें पुश बटन कंट्रोल और 3 स्पीड ऑप्शन दिए गए हैं।

Specifications साइज 60 सेमी (2–4 बर्नर स्टोव के लिए) फिल्टर टाइप बैफल फिल्टर सक्शन पावर 1000 m³/hr कंट्रोल पुश बटन, 3 स्पीड लेवल क्यों खरीदें कॉम्पैक्ट साइज, छोटे किचन के लिए सही बैफल फिल्टर से बेहतर ऑयल और धुआं कंट्रोल 49dB का लो नॉइज लेवल ईजी ऑपरेशन के लिए पुश बटन क्यों खोजें विकल्प फिल्टर को समय-समय पर साफ करना ऑटो-क्लीन जैसी एडवांस सुविधाएं नहीं

इस पर भी 70% का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद चिमनी की कीमत 15,9020 रुपये से कम होकर 4,799 रुपये रह गई है। इसका 60 सेमी साइज 2–4 बर्नर स्टोव के लिए बिल्कुल सही है। इसमें फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी है, जिससे आपको फिल्टर की सफाई की झंझट नहीं रहती। इसकी 1100 m³/hr सक्शन पावर धुआं, तेल और गंध को तेजी से खींच लेती है। इसके साथ 5 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications साइज 60 सेमी (2–4 बर्नर स्टोव के लिए) फिल्टर टाइप फिल्टरलेस सक्शन पावर 1100 m³/hr वारंटी 5 साल (मोटर पर) क्यों खरीदें फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी 1100 m³/hr सक्शन पावर से बेहतर परफॉर्मेंस स्टाइलिश पिरामिड डिजाइन क्यों खोजें विकल्प ऑटो-क्लीन फंक्शन उपलब्ध नहीं पुश बटन कंट्रोल टच कंट्रोल जितना एडवांस नहीं

इस चिमनी की एमआरपी 33,590 रुपये है। इस पर 67% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 10,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 1470 m³/hr सक्शन पावर धुआं और गंध को तुरंत खींचकर किचन को साफ और फ्रेश रखता है। इसमें फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी है, जिससे बार-बार फिल्टर साफ करने की झंझट खत्म हो जाती है। बिल्ट-इन ऑयल कलेक्टर से सफाई आसान हो जाती है।

Specifications साइज 60 सेमी (2–4 बर्नर स्टोव के लिए सही) फिल्टर टाइप फिल्टरलेस + ऑटो-क्लीन सक्शन पावर 1470 m³/hr वारंटी मोटर पर 10 साल, प्रोडक्ट पर 1 साल क्यों खरीदें फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी 1470 m³/hr की हाई सक्शन पावर टच और मोशन सेंसर कंट्रोल से आसान ऑपरेशन ऑयल कलेक्टर से आसान सफाई क्यों खोजें विकल्प कीमत ज्यादा पावर कट पर मोशन सेंसर और ऑटो-क्लीन फीचर सीमित

इसकी कीमत 29,090 रुपये है। इसे 62% डिस्काउंट के साथ 10,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 1450 m³/hr सक्शन पावर खाना बनाते समय धुआं, गंध और तेल की भाप को तुरंत खींच लेता है, जिससे किचन साफ और फ्रेश बना रहता है। यह 60cm साइज की चिमनी 2–4 बर्नर स्टोव के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें लाइफटाइम मोटर वारंटी और 2 साल की कम्प्रीहेंसिव वारंटी दी गई है।

Specifications साइज 60 सेमी (2–4 बर्नर स्टोव के लिए सही) सक्शन पावर 1450 m³/hr फिल्टर टाइप फिल्टरलेस + ऑटो-क्लीन वारंटी 2 साल कम्प्रीहेंसिव, मोटर पर लाइफटाइम क्यों खरीदें 1450 m³/hr की पावरफुल सक्शन कैपेसिटी फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन तकनीक टच और मोशन सेंसर से आसान ऑपरेशन लाइफटाइम मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प कीमत ज्यादा ऑटो-क्लीन फीचर के लिए बिजली पर निर्भरता

इसकी कीमत 49,999 रुपये है। इस पर 76% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 11,949 रुपये हो गई है। इसमें हीट पैड ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी और हैंड सेंसर दिया गया है, जिससे बिना छुए सिर्फ हैंडवेव के जरिए आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ कुकटॉप भी फ्री दिया जा रहा है, जो चार हाई-एफिशिएंसी ब्रास बर्नर और ISI सर्टिफाइड टफेंड ग्लास टॉप के साथ आता है।

Specifications कंट्रोल टाइप हैंड सेंसर (टच-फ्री ऑपरेशन) गैस कुकटॉप 4 ब्रास बर्नर, ऑटो इग्निशन बॉडी टफेंड ग्लास टॉप, ISI सर्टिफाइड क्यों खरीदें किचन के लिए ऑल-इन-वन स्मार्ट कॉम्बो ऑटो-क्लीन चिमनी, हाथ से साफ करने की जरूरत नहीं हैंड सेंसर से टच-फ्री कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प हेवीवेट होने से मूव करना थोड़ा मुश्किल इलेक्ट्रॉनिक ऑटो-इग्निशन और ऑटो-क्लीन फीचर के लिए बिजली पर निर्भरता

इस पर 72% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी कीमत वैसे तो 24,990 रुपये है। डिस्काउंट के बाद इसे 6,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 1000 m³/hr सक्शन पावर 2–4 बर्नर स्टोव के लिए एकदम सही है। इसमें बैफल फिल्टर दिया गया है, जो खासतौर से भारतीय रसोई के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी 240W मोटर काफी पावरफुल है। इसमें 12 साल की मोटर वारंटी दी जा रही है।

Specifications साइज 60 सेमी (2–4 बर्नर स्टोव के लिए सही) सक्शन पावर 1000 m³/hr मोटर पावर 240 वॉट फिल्टर टाइप बैफल फिल्टर वारंटी मोटर पर 12 साल क्यों खरीदें बैफल फिल्टर भारतीय किचन के लिए परफेक्ट 1000 m³/hr सक्शन पावर से धुआं और गंध जल्दी खत्म 240W पावरफुल और एनर्जी-एफिशिएंट मोटर क्यों खोजें विकल्प ऑटो-क्लीन फीचर नहीं मोशन सेंसर या टच कंट्रोल जैसी एडवांस सुविधाएं नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।