Amazon की शानदार डील, सस्ते में खरीदें गैस स्टोव

आज के समय में गैस स्टोव काफी स्मार्ट हो गए हैं। अब गैस स्टोव बिना लाइटर के आसानी से जल जाते हैं और दिखने में भी काफी स्टाइलिश नजर आते हैं। अगर आप अपने घर के लिए गैस स्टोव खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि आपके लिए कौन-सा गैस स्टोव बेहतर रहेगा। सही जानकारी के बिना खरीदारी करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी सुविधा के लिए हम अमेजन पर उपलब्ध गैस स्टोव के कुछ शानदार ऑफ़र्स लेकर आए हैं, जो आपको कम कीमत में बेहतरीन गैस स्टोव खरीदने में मदद करेंगे। इन गैस स्टोव पर अमेज़न की ओर से आकर्षक छूट दी जा रही है।

यह 2-बर्नर वाला गैस स्टोव है, जो टफन्ड ब्लैक ग्लास टॉप और ट्राइ-पिन ब्रास बर्नर्स के साथ आता है। इसका एर्गोनॉमिक डिजाइन रोज़ाना की कुकिंग को आसान बनाता है और स्पिल-प्रूफ स्ट्रक्चर किचन को साफ रखने में मदद करता है। टफन्ड ग्लास टॉप स्क्रैच-रेज़िस्टेंट है और लंबे समय तक टिकाऊ रहता है।यह गैस स्टोव 29 फीसद की छूट के साथ 2,995 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications बर्नर टाइप ट्राइ-पिन ब्रास टॉप मटीरियल टफन्ड ग्लास इग्निशन मैनुअल वारंटी 2 साल क्यों खरीदें 2 ट्राइ-पिन ब्रास बर्नर टफन्ड ब्लैक ग्लास टॉप, स्क्रैच रेज़िस्टेंट स्पिल-प्रूफ डिजाइन से आसान सफाई ISI सर्टिफाइड और 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़ी फैमिली के लिए ठीक नहीं ऑटो-इग्निशन फीचर नहीं

यह 2-बर्नर 3-स्टार ग्लास टॉप गैस स्टोव है, जो फैन शील्ड, यूरोपियन-स्टैंडर्ड लीकेज-प्रूफ वाल्व और रस्ट-रेज़िस्टेंट फ्रेम के साथ आता है। यह गैस की खपत को ऑप्टिमाइज करता है और साल में लगभग एक गैस सिलेंडर की बचत करता है। यह स्टोव 40 फीसदी की छूट के साथ 6,500 रुपये में उपलब्ध है और इसमें 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है।

Specifications टॉप मटीरियल 8mm टेम्पर्ड ग्लास बॉडी रस्ट-रेज़िस्टेंट MS स्पेस बर्नर के बीच 280mm सर्टिफिकेशन 3-स्टार रेटिंग वारंटी 2 साल क्यों खरीदें 3-स्टार एनर्जी रेटिंग, गैस की बचत फैन शील्ड, स्टेबल फ्लेम मजबूत 280mm बर्नर स्पेस 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा केवल 2 बर्नर ऑटो-इग्निशन फीचर नहीं

यह 4-बर्नर ऑटो इग्निशन गैस हौब है, जो मल्टी-फ्लेम बर्नर्स, कास्ट आयरन पैन सपोर्ट विद हीट गार्ड, और 8mm टफन्ड ग्लास टॉप के साथ आता है। यह हौब हाइब्रिड फ्लेक्सी डिजाइन वाला है जिसे बिल्ट-इन या फ्रीस्टैंडिंग दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हौब 26 फीसदी की छूट के साथ 19,290 में आता है।

Specifications बर्नर 4 टॉप मटीरियल 8mm टफन्ड ग्लास पैन सपोर्ट कास्ट आयरन विद हीट गार्ड इग्निशन ऑटोमैटिक क्यों खरीदें इंडियन कुकिंग स्टाइल के लिए डिजाइन रिंग बर्नर, तेज और समान हीटिंग ऑटोमैटिक इग्निशन 8mm टफन्ड ग्लास क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा छोटे किचन के लिए जगह की जरूरत

यह 3-बर्नर ऑटोमैटिक हॉटटॉप है, जो तेजी से खाना बनाने और मजबूत फ्लेम के लिए जाना जाता है। इसमें Xpress ब्रास बर्नर और 6mm का टफन्ड ग्लास टॉप है, जो टिकाऊ, हीट-प्रूफ और आसानी से साफ होने वाला है। इसमें ऑटो इग्निशन सिस्टम है, जिससे आप माचिस या लाइटर का इस्तेमाल किए बिना तुरंत फ्लेम जला सकते हैं। इसे 10,049 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications बर्नर 3 पावर स्रोत LP Gas ग्लास टॉप 6mm Toughened वारंटी 1 साल क्यों खरीदें Xpress ब्रास बर्नर के साथ तेज और स्थिर फ्लेम 6mm टफन्ड ग्लास टॉप, स्क्रैच और हीट-प्रूफ ऑटो इग्निशन मजबूत और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा बड़े बर्तन रखने में स्थान सीमित

यह 4-बर्नर मैनुअल इग्निशन गास स्टोव है, जिसमें ब्रास-प्लेटेड बर्नर और ग्लास टॉप है। यह LPG पर चलता है और ISI सर्टिफ़ाइड है। इसमें भारी पैन सपोर्ट है जो भारी बर्तन को स्थिर रखता है और समान रूप से हीट वितरित करता है। इसे 2,969 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications बर्नर 4 पावर स्रोत LPG सामग्री माइल्ड स्टील पाउडर कोटेड वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 4 ब्रास-प्लेटेड बर्नर भारी पैन सपोर्ट के साथ स्थिरता ISI सर्टिफ़ाइड ब्रास-प्लेटेड बर्नर क्यों खोजें विकल्प मैनुअल इग्निशन ऑटो इग्निशन नहीं

यह 3-बर्नर वाला मैनुअल इग्निशन गैस स्टोव है, जो टिकाऊ और सेफ कुकिंग के लिए जाना जाता है। इसमें 6mm टफेंड ब्लू ग्लास टॉप है, जो जंग-रोधी और साफ-सुथरा है। इसमें अलग-अलग आकार के ब्रास बर्नर दिए गए हैं, जो ईंधन कुशल हैं और भारी बर्तनों को आसानी से संभाल सकते हैं। इसे 50 फीसदी छूट के साथ 3,098 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कैपेसिटी 3 बर्नर मटेरियल ग्लास, बेकलाइट, ब्रास, स्टील पावर सोर्स LPG सुरक्षा फीचर टफेंड ग्लास, पैन सपोर्ट, ड्रिप ट्रे क्यों खरीदें 3 ब्रास बर्नर 6mm टफेंड ब्लू ग्लास टॉप, जंग-रोधी मजबूत पैन सपोर्ट और स्टेनलेस स्टील ड्रिप ट्रे ISI सर्टिफ़ाइड और एंटी-स्किड रबर पैरों के साथ क्यों खोजें विकल्प मैनुअल इग्निशन, ऑटो इग्निशन नहीं PNG कन्वर्ज़न में अतिरिक्त शुल्क

यह 3-बर्नर वाला ग्लास टॉप गैस स्टोव है, जो लंबे समय तक टिकाऊ और सेफ कुकिंग के लिए जाना जाता है। इसमें 8mm मोटा टफेंड ग्लास टॉप और SABAF इटालियन वॉल्व हैं, जो LPG और PNG दोनों के लिए कम्पैटिबल हैं। इसमें भारी-भरकम ब्रास बर्नर और 360° रोटेटिंग गैस नोज़ल दिए गए हैं। इसे 36 फीसदी छूट के साथ 6,390 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कैपेसिटी 3 बर्नर मटेरियल टफेंड ग्लास, ब्रास, स्टील पावर सोर्स LPG / PNG सुरक्षा फीचर ब्रास बर्नर, स्टेबल पैन सपोर्ट, ड्रिप ट्रे क्यों खरीदें 8mm टफेंड ग्लास टॉप, टिकाऊ और आसान सफाई भारी-भरकम ब्रास बर्नर, समान हीट डिस्ट्रीब्यूशन 360° रोटेटिंग गैस नोज़ल और एर्गोनॉमिक नॉब्स स्टेनलेस स्टील ड्रिप ट्रे से आसान मेंटेनेंस क्यों खोजें विकल्प ऑटो इग्निशन विकल्प नहीं प्राइस थोड़ा हाई

