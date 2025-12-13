Amazon की शानदार डील, सस्ते में खरीदें गैस स्टोव
Gas Stove deal 2025: घर के लिए गैस स्टोव लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन एक शानदार डील हो सकती है, जहां से आप सस्ते में गैस स्टोव खरीद सकते हैं
आज के समय में गैस स्टोव काफी स्मार्ट हो गए हैं। अब गैस स्टोव बिना लाइटर के आसानी से जल जाते हैं और दिखने में भी काफी स्टाइलिश नजर आते हैं। अगर आप अपने घर के लिए गैस स्टोव खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि आपके लिए कौन-सा गैस स्टोव बेहतर रहेगा। सही जानकारी के बिना खरीदारी करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी सुविधा के लिए हम अमेजन पर उपलब्ध गैस स्टोव के कुछ शानदार ऑफ़र्स लेकर आए हैं, जो आपको कम कीमत में बेहतरीन गैस स्टोव खरीदने में मदद करेंगे। इन गैस स्टोव पर अमेज़न की ओर से आकर्षक छूट दी जा रही है।
1. Prestige Iris 2 Burner Gas Stove | Toughened Glass Top | Tri-Pin Brass Burners | Ergonomic Knob | Black | 2Y Warranty | ISI Certified
यह 2-बर्नर वाला गैस स्टोव है, जो टफन्ड ब्लैक ग्लास टॉप और ट्राइ-पिन ब्रास बर्नर्स के साथ आता है। इसका एर्गोनॉमिक डिजाइन रोज़ाना की कुकिंग को आसान बनाता है और स्पिल-प्रूफ स्ट्रक्चर किचन को साफ रखने में मदद करता है। टफन्ड ग्लास टॉप स्क्रैच-रेज़िस्टेंट है और लंबे समय तक टिकाऊ रहता है।यह गैस स्टोव 29 फीसद की छूट के साथ 2,995 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 ट्राइ-पिन ब्रास बर्नर
टफन्ड ब्लैक ग्लास टॉप, स्क्रैच रेज़िस्टेंट
स्पिल-प्रूफ डिजाइन से आसान सफाई
ISI सर्टिफाइड और 2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी फैमिली के लिए ठीक नहीं
ऑटो-इग्निशन फीचर नहीं
2. Butterfly Renz 2 Open Burner 3 Star Glass Top Gas Stove | Fan Shield | Leak Proof European Valve | Rust Resistant Frame | Patented Lift Lock | 8Mm Tempered Designer Glass | 2 Years Product Warranty
यह 2-बर्नर 3-स्टार ग्लास टॉप गैस स्टोव है, जो फैन शील्ड, यूरोपियन-स्टैंडर्ड लीकेज-प्रूफ वाल्व और रस्ट-रेज़िस्टेंट फ्रेम के साथ आता है। यह गैस की खपत को ऑप्टिमाइज करता है और साल में लगभग एक गैस सिलेंडर की बचत करता है। यह स्टोव 40 फीसदी की छूट के साथ 6,500 रुपये में उपलब्ध है और इसमें 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-स्टार एनर्जी रेटिंग, गैस की बचत
फैन शील्ड, स्टेबल फ्लेम मजबूत
280mm बर्नर स्पेस
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
केवल 2 बर्नर
ऑटो-इग्निशन फीचर नहीं
3. Elica 90cm 4 Burner Auto Ignition Hob | FLEXI 491 LOTUS IND HD BRASS | SABAF Burners | Cast Iron Pan Support with Heat Guard | 8mm Toughened Glass | 10-Year Burner Warranty | Black
यह 4-बर्नर ऑटो इग्निशन गैस हौब है, जो मल्टी-फ्लेम बर्नर्स, कास्ट आयरन पैन सपोर्ट विद हीट गार्ड, और 8mm टफन्ड ग्लास टॉप के साथ आता है। यह हौब हाइब्रिड फ्लेक्सी डिजाइन वाला है जिसे बिल्ट-इन या फ्रीस्टैंडिंग दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हौब 26 फीसदी की छूट के साथ 19,290 में आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इंडियन कुकिंग स्टाइल के लिए डिजाइन
रिंग बर्नर, तेज और समान हीटिंग
ऑटोमैटिक इग्निशन
8mm टफन्ड ग्लास
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
छोटे किचन के लिए जगह की जरूरत
4. Khaitan RockStrong TITAN Automatic 3 Burner Premium HobTop | Xpress Brass Burner | Toughened Glass Cooktop | ISI Certified | 1+2 Years Extended Warranty
यह 3-बर्नर ऑटोमैटिक हॉटटॉप है, जो तेजी से खाना बनाने और मजबूत फ्लेम के लिए जाना जाता है। इसमें Xpress ब्रास बर्नर और 6mm का टफन्ड ग्लास टॉप है, जो टिकाऊ, हीट-प्रूफ और आसानी से साफ होने वाला है। इसमें ऑटो इग्निशन सिस्टम है, जिससे आप माचिस या लाइटर का इस्तेमाल किए बिना तुरंत फ्लेम जला सकते हैं। इसे 10,049 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Xpress ब्रास बर्नर के साथ तेज और स्थिर फ्लेम
6mm टफन्ड ग्लास टॉप, स्क्रैच और हीट-प्रूफ
ऑटो इग्निशन
मजबूत और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
बड़े बर्तन रखने में स्थान सीमित
5. Thermador EcoFlame 4 Burner Gas Stove Glass Top Manual Ignition | Brass Plated Burners | Four Burner Gas Stove | LPG | ISI Certified | 1 Yr Manufacturer Warranty
यह 4-बर्नर मैनुअल इग्निशन गास स्टोव है, जिसमें ब्रास-प्लेटेड बर्नर और ग्लास टॉप है। यह LPG पर चलता है और ISI सर्टिफ़ाइड है। इसमें भारी पैन सपोर्ट है जो भारी बर्तन को स्थिर रखता है और समान रूप से हीट वितरित करता है। इसे 2,969 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4 ब्रास-प्लेटेड बर्नर
भारी पैन सपोर्ट के साथ स्थिरता
ISI सर्टिफ़ाइड
ब्रास-प्लेटेड बर्नर
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन
ऑटो इग्निशन नहीं
6. MILTON Premium 3 Burner BLUE Manual Ignition Glass Top Gas Stove, (ISI Certified)
यह 3-बर्नर वाला मैनुअल इग्निशन गैस स्टोव है, जो टिकाऊ और सेफ कुकिंग के लिए जाना जाता है। इसमें 6mm टफेंड ब्लू ग्लास टॉप है, जो जंग-रोधी और साफ-सुथरा है। इसमें अलग-अलग आकार के ब्रास बर्नर दिए गए हैं, जो ईंधन कुशल हैं और भारी बर्तनों को आसानी से संभाल सकते हैं। इसे 50 फीसदी छूट के साथ 3,098 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
3 ब्रास बर्नर
6mm टफेंड ब्लू ग्लास टॉप, जंग-रोधी
मजबूत पैन सपोर्ट और स्टेनलेस स्टील ड्रिप ट्रे
ISI सर्टिफ़ाइड और एंटी-स्किड रबर पैरों के साथ
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन, ऑटो इग्निशन नहीं
PNG कन्वर्ज़न में अतिरिक्त शुल्क
7. Sujata Standard Gas Stove 3 Burners | 9 Years Warranty | 3 Burner Gas Stove Glass Top, Stove 3 Burner, ISI Certified, SABAF Valve with LPG & PNG Compatible, 360° Nozzle, 8mm Thick Glass (Black)
यह 3-बर्नर वाला ग्लास टॉप गैस स्टोव है, जो लंबे समय तक टिकाऊ और सेफ कुकिंग के लिए जाना जाता है। इसमें 8mm मोटा टफेंड ग्लास टॉप और SABAF इटालियन वॉल्व हैं, जो LPG और PNG दोनों के लिए कम्पैटिबल हैं। इसमें भारी-भरकम ब्रास बर्नर और 360° रोटेटिंग गैस नोज़ल दिए गए हैं। इसे 36 फीसदी छूट के साथ 6,390 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
8mm टफेंड ग्लास टॉप, टिकाऊ और आसान सफाई
भारी-भरकम ब्रास बर्नर, समान हीट डिस्ट्रीब्यूशन
360° रोटेटिंग गैस नोज़ल और एर्गोनॉमिक नॉब्स
स्टेनलेस स्टील ड्रिप ट्रे से आसान मेंटेनेंस
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो इग्निशन विकल्प नहीं
प्राइस थोड़ा हाई
