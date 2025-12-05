घर लाएं ये गैस गीजर, कम आएगा खर्च, तुरंत गर्म होगा पानी
Gas Geyser benefits: अगर आप गैस गीजर खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ शानदार ऑफर लेकर आए हैं...
अगर आप गैस गीजर लेने की सोच रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक गीजर के मुकाबले में गैस गीजर के क्या फायदे हैं? दरअसल गैस गीजर के चलने पर इलेक्ट्रिक गीजर के मुकाबले कम खर्च आता है। साथ ही गैस गीजर इलेक्ट्रिक गीजर के मुकाबले में फास्ट हीटिंग करते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए अमेजन पर मौजूद कुछ शानदार गीजर के ऑप्शन्स लेकर आए हैं, जो आपके गैस गीजर खरीदने में मदद कर सकते हैं...
1. AO Smith Geyser 15 Litre 5 Star Rating (BEE) | Powerful 2KW Heating | Storage Water Heater With 2X Corrosion Resistant Blue Diamond Glass Tank | Warranty: 5 Yr Tank, 2 Yr Comprehensive | HSE-SHS-015
यह 15 लीटर वाला 5-स्टार रेटेड स्टोरेज गीजर है, जो तेज और एनर्जी एफिशिएंट हीटिंग के लिए जाना जाता है। इसमें 2000W का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट और ब्लू डायमंड ग्लास लाइन्ड टैंक दिया गया है। 8 बार प्रेशर रेटिंग की वजह से यह हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए भी बिल्कुल सही है। इसे 49 फीसदी छूट के साथ सिर्फ 6,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2000W का फास्ट हीटिंग एलिमेंट
5-स्टार एनर्जी रेटिंग
2X ज्यादा करॉजन रेजिस्टेंस
8 बार प्रेशर
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
10 किलोग्राम वजन
हीटिंग स्पीड एवरेज
2. Orient Electric Aquator Edge Geyser|15L Storage Water Heater| Faster Heating with Whirlflow Technology| Ultra Diamond Glassline Tank | BEE 5-star rated | High Rise Compatible |5 years tank warranty
यह 15 लीटर वाला 5-स्टार रेटेड स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो तेज हीटिंग और ज्यादा हॉट वॉटर आउटपुट के साथ आता है। इसमें अल्ट्रा डायमंड ग्लासलाइस टैंक दिया गया है। 8 बार प्रेशर रेटिंग के साथ आता है। इसे 55 फीसदी छूट के साथ सिर्फ 6,510 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
20% ज्यादा हॉट वॉटर आउटपुट
40 फीसदी लंबी टैंक लाइफ
5-स्टार एनर्जी रेटिंग
टेम्परेचर कंट्रोल नॉब आसान उपयोग के लिए
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
वजन थोड़ा अधिक
LED डिस्प्ले केवल बेसिक
3. V-Guard Brio 6 Litre LPG Gas Geyser for Bathroom | 9-Layer Advanced Safety | Summer-Winter Mode | Flame & Water Control Knob | Child Safety Lock | White
यह एक कॉम्पैक्ट और सेफ्टी-फोकस्ड गैस गीजर है, जिसमें 9-लेयर एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम दिया गया है। इसकी समर विंटर मोड सेटिंग और फ्लेम, वॉटर कंट्रोल नॉब के जरिए आप मौसम और जरूरत के अनुसार हीटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसे 6,249 में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
9-लेयर एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम
फ्लेम और वाटर फ्लो कंट्रोल नॉब
फ्लेम और वाटर फ्लो कंट्रोल नॉब
कॉम्पैक्ट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल LPG पर काम करता है
गैस सिलेंडर डिपेंडेंसी
6 लीटर क्षमता
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
4. Bajaj Majesty Duetto Gas 6 Ltr Vertical Water Heater (LPG)|Gas Geyser For Home| Oxygen Depletion Sensor|White
यह बेसिक फीचर्स वाला गैस गीजर है, जो तेज हीटिंग के साथ आता है। इसमें ऑक्सीजन डिप्लेशन सेंसर (ODS) दिया गया है, जो कमरे में ऑक्सीजन का लेवल कम होने पर गैस सप्लाई ऑटोमेटिक बंद कर देता है। इसे 6,480 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
गैस गीजर में बहुत महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर
6 लीटर की पर्याप्त क्षमता छोटे परिवारों के लिए
6 लीटर की पर्याप्त क्षमता छोटे परिवारों के लिए
क्यों खोजें विकल्प
वॉटर कंट्रोल नॉब की जानकारी नहीं
समर विंटर मोड नहीं दिया गया है
बड़े परिवार के लिए कम
वेंटिलेशन की आवश्यकता
5. Haier SD WIFI Water Geyser 25 Litre 5 Star Rating Water Heater 25 Litre with Pipe| Free Installation| Shock Proof| BPS| Haier Smart APP| 7-Yr Tank Warranty| 11 Safety Levels
यह एक प्रीमियम, स्मार्ट और हाई-सुरक्षा वाला वॉटर हीटर है। इसकी WiFi-स्मार्ट ऐप कंट्रोल, 11-लेवल एडवांस्ड सेफ्टी, और BPS जैसी हाई-एंड फीचर्स इसे इस प्राइस रेंज में एक एडवांस्ड ऑप्शन बनाती हैं। इसे 12,640 रुपये में खरीद सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मोबाइल से तापमान, मोड और शेड्यूल कंट्रोल
पानी को 99 फीसद बैक्टीरिया-फ्री बनाता है
अधिकतम बिजली सुरक्षा
वरहीट, प्रेशर, इलेक्ट्रिक सेफ्टी सहित
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
25 लीटर टैंक का वजन भारी
WiFi फीचर बुजुर्गों के लिए थोड़ा जटिल
6. Crompton Insta Energia Gas Water Heater, 6L/min, White, Double Solenoid Valve, 2 Year Warranty,oxygen depletion sensor,over heat protection, copper heat exchanger
यह एक इंस्टेंट LPG गैस गीजर है, जो लगातार गर्म पानी की सप्लाई और बेहतर सुरक्षा फीचर्स के साथ आता है। 6 लीटर प्रति मिनट फ्लो रेट के साथ यह छोटे परिवार, किचन और एक बाथरूम के लिए काफी अच्छा विकल्प है। इसे 6,479 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिना इंतजार के लगातार गर्म पानी
गैस फ्लो को नियंत्रित कर सुरक्षा बढ़ाता है
कम ऑक्सीजन होने पर ऑटो शट-ऑफ
तेज हीटिंग और लंबी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
पानी का प्रेशर कम हो तो परफॉर्मेंस कम हो सकती है
गीजर का आउटपुट थोड़ा कम महसूस हो सकता है
गीजर का आउटपुट थोड़ा कम महसूस हो सकता है
7. Surya SS Digital Instant Gas Geyser with Heavy Copper Tank in 6 litres per min with Temperature Display (Mattee Silver)
यह 6 लीटर वाला इंस्टेंट गैस गीजर है, जिसे तेज पानी गर्म करने और बेहतर गैस-एफिशियंसी के लिए जाना जाता है। इसमें हेवी कॉपर हीट एक्सचेंजर और डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन सेंसर, ओवरहीट प्रोटेक्शन और फ्लेम फेल्यर सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसे 39 फीसद छूट के साथ 6,148 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
हेवी ड्यूटी कॉपर टैंक
इन-बिल्ट ऑक्सीजन डिप्लीशन सेंसर
डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले
6 लीटर प्रति मिनट रियल आउटपुट
फ्लेम फेल्यर और ओवरहीट प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 1 साल की वारंटी
इंस्टॉलेशन ग्राहक को स्वयं करवाना होगा
