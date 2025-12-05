Hindustan Hindi News
घर लाएं ये गैस गीजर, कम आएगा खर्च, तुरंत गर्म होगा पानी

संक्षेप:

Gas Geyser benefits: अगर आप गैस गीजर खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ शानदार ऑफर लेकर आए हैं...

Dec 05, 2025 10:50 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप गैस गीजर लेने की सोच रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक गीजर के मुकाबले में गैस गीजर के क्या फायदे हैं? दरअसल गैस गीजर के चलने पर इलेक्ट्रिक गीजर के मुकाबले कम खर्च आता है। साथ ही गैस गीजर इलेक्ट्रिक गीजर के मुकाबले में फास्ट हीटिंग करते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए अमेजन पर मौजूद कुछ शानदार गीजर के ऑप्शन्स लेकर आए हैं, जो आपके गैस गीजर खरीदने में मदद कर सकते हैं...

यह 15 लीटर वाला 5-स्टार रेटेड स्टोरेज गीजर है, जो तेज और एनर्जी एफिशिएंट हीटिंग के लिए जाना जाता है। इसमें 2000W का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट और ब्लू डायमंड ग्लास लाइन्ड टैंक दिया गया है। 8 बार प्रेशर रेटिंग की वजह से यह हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए भी बिल्कुल सही है। इसे 49 फीसदी छूट के साथ सिर्फ 6,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
15 लीटर
वाटेज
2000W
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
प्रेशर
8 बार
मटीरियल:
ABS बॉडी, ब्लू डायमंड ग्लासस्पेशल फीचर्स: ओवरहीट प्रोटेक्शन, रस्टप्रूफ, लो पावर कंजंप्शन
स्पेशल फीचर्स
ओवरहीट प्रोटेक्शन, रस्टप्रूफ, लो पावर कंजंप्शन
वारंटी
5 वर्ष

क्यों खरीदें

...

2000W का फास्ट हीटिंग एलिमेंट

...

5-स्टार एनर्जी रेटिंग

...

2X ज्यादा करॉजन रेजिस्टेंस

...

8 बार प्रेशर

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

...

10 किलोग्राम वजन

...

हीटिंग स्पीड एवरेज

यह 15 लीटर वाला 5-स्टार रेटेड स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो तेज हीटिंग और ज्यादा हॉट वॉटर आउटपुट के साथ आता है। इसमें अल्ट्रा डायमंड ग्लासलाइस टैंक दिया गया है। 8 बार प्रेशर रेटिंग के साथ आता है। इसे 55 फीसदी छूट के साथ सिर्फ 6,510 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
15 लीटर
वोल्टेज
2000W
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
प्रेशर
8 बार
वजन
10.5 किग्रा

क्यों खरीदें

...

20% ज्यादा हॉट वॉटर आउटपुट

...

40 फीसदी लंबी टैंक लाइफ

...

5-स्टार एनर्जी रेटिंग

...

टेम्परेचर कंट्रोल नॉब आसान उपयोग के लिए

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

...

वजन थोड़ा अधिक

...

LED डिस्प्ले केवल बेसिक

यह एक कॉम्पैक्ट और सेफ्टी-फोकस्ड गैस गीजर है, जिसमें 9-लेयर एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम दिया गया है। इसकी समर विंटर मोड सेटिंग और फ्लेम, वॉटर कंट्रोल नॉब के जरिए आप मौसम और जरूरत के अनुसार हीटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसे 6,249 में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
6 लीटर
हीटिंग पावर
12 kW
सेफ्टी
9-लेयर प्रोटेक्शन, प्रेशर रिलीज वाल्व
वारंटी
2 साल
स्पेशल फीचर
चाइल्ड सेफ्टी लॉक

क्यों खरीदें

...

9-लेयर एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम

...

फ्लेम और वाटर फ्लो कंट्रोल नॉब

...

फ्लेम और वाटर फ्लो कंट्रोल नॉब

...

कॉम्पैक्ट डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल LPG पर काम करता है

...

गैस सिलेंडर डिपेंडेंसी

...

6 लीटर क्षमता

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

यह बेसिक फीचर्स वाला गैस गीजर है, जो तेज हीटिंग के साथ आता है। इसमें ऑक्सीजन डिप्लेशन सेंसर (ODS) दिया गया है, जो कमरे में ऑक्सीजन का लेवल कम होने पर गैस सप्लाई ऑटोमेटिक बंद कर देता है। इसे 6,480 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

कैपेसिटी
6 लीटर
हीटिंग टाइप
LPG गैस
मैक्स टेम्परेचर
85°C
मैटेरियल
मेटल
वारंटी
2 वर्ष

क्यों खरीदें

...

गैस गीजर में बहुत महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर

...

6 लीटर की पर्याप्त क्षमता छोटे परिवारों के लिए

...

6 लीटर की पर्याप्त क्षमता छोटे परिवारों के लिए

क्यों खोजें विकल्प

...

वॉटर कंट्रोल नॉब की जानकारी नहीं

...

समर विंटर मोड नहीं दिया गया है

...

बड़े परिवार के लिए कम

...

वेंटिलेशन की आवश्यकता

यह एक प्रीमियम, स्मार्ट और हाई-सुरक्षा वाला वॉटर हीटर है। इसकी WiFi-स्मार्ट ऐप कंट्रोल, 11-लेवल एडवांस्ड सेफ्टी, और BPS जैसी हाई-एंड फीचर्स इसे इस प्राइस रेंज में एक एडवांस्ड ऑप्शन बनाती हैं। इसे 12,640 रुपये में खरीद सकते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
25 लीटर
वोल्टेज
2000W
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
प्रेशर
8 बार
वारंटी
7 साल

क्यों खरीदें

...

मोबाइल से तापमान, मोड और शेड्यूल कंट्रोल

...

पानी को 99 फीसद बैक्टीरिया-फ्री बनाता है

...

अधिकतम बिजली सुरक्षा

...

वरहीट, प्रेशर, इलेक्ट्रिक सेफ्टी सहित

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

25 लीटर टैंक का वजन भारी

...

WiFi फीचर बुजुर्गों के लिए थोड़ा जटिल

यह एक इंस्टेंट LPG गैस गीजर है, जो लगातार गर्म पानी की सप्लाई और बेहतर सुरक्षा फीचर्स के साथ आता है। 6 लीटर प्रति मिनट फ्लो रेट के साथ यह छोटे परिवार, किचन और एक बाथरूम के लिए काफी अच्छा विकल्प है। इसे 6,479 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
6 लीटर प्रति मिनट
वजन
4.5 किग्रा
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

बिना इंतजार के लगातार गर्म पानी

...

गैस फ्लो को नियंत्रित कर सुरक्षा बढ़ाता है

...

कम ऑक्सीजन होने पर ऑटो शट-ऑफ

...

तेज हीटिंग और लंबी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

पानी का प्रेशर कम हो तो परफॉर्मेंस कम हो सकती है

...

गीजर का आउटपुट थोड़ा कम महसूस हो सकता है

...

पानी का प्रेशर कम हो तो परफॉर्मेंस कम हो सकती है

यह 6 लीटर वाला इंस्टेंट गैस गीजर है, जिसे तेज पानी गर्म करने और बेहतर गैस-एफिशियंसी के लिए जाना जाता है। इसमें हेवी कॉपर हीट एक्सचेंजर और डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन सेंसर, ओवरहीट प्रोटेक्शन और फ्लेम फेल्यर सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसे 39 फीसद छूट के साथ 6,148 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

कैपेसिटी
6 लीटर/मिनट
टैंक मटेरियल
हेवी कॉपर
हीटिंग सिस्टम
3120mm कॉपर कॉइल
स्पेशल फीचर
डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले
पावर सोर्स
LPG

क्यों खरीदें

...

हेवी ड्यूटी कॉपर टैंक

...

इन-बिल्ट ऑक्सीजन डिप्लीशन सेंसर

...

डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले

...

6 लीटर प्रति मिनट रियल आउटपुट

...

फ्लेम फेल्यर और ओवरहीट प्रोटेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 1 साल की वारंटी

...

इंस्टॉलेशन ग्राहक को स्वयं करवाना होगा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
