GPS वाली धांसू वॉच लाया पॉपुलर ब्रांड, 11 दिनों की बैटरी लाइफ, होश उड़ा देगी कीमत

संक्षेप: Garmin Venu X1 Smartwatch launched in India: पॉपुलर ब्रांड गार्मिन ने भारत में अपनी नई स्मार्टवॉच Venu X1 को लॉन्च कर दिया है। इसमें 2 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। स्मार्टवॉच में 11 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसमें GPS का सपोर्ट भी मिलता है।

Garmin Venu X1 Smartwatch launched in India: नई स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान है, तो पॉपुलर ब्रांड गार्मिन की नई वॉच आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। गार्मिन ने भारत में अपनी नई स्मार्टवॉच के तौर पर Venu X1 लॉन्च कर दी है। इस वॉच की सबसे बड़ी खासियत इसका 8 एमएम मोटा वॉच केस है। इसमें 2 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। स्मार्टवॉच में 11 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसमें GPS का सपोर्ट भी मिलता है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं...

वॉच में दमदार बिल्ड और बैटरी लाइफ Venu X1 टाइटेनियम केसबैक और स्क्रैच-रेसिस्टेंट सैफायर लेंस से बना है। वॉच का केस रैक्टेंगुलर डिजाइन का है, जिसमें गोल कोने हैं। इसमें 24 एमएम क्विक-रिलीज कम्फर्टफिट नायलॉन बैंड शामिल है और यह दो कलर्स - ब्लैक और मॉस में उपलब्ध है। इसकी बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि स्मार्टवॉच मोड में यह 8 दिन तक, बैटरी सेविंग मोड में 11 दिनों तक चल सकती है।

एमोलेड डिस्प्ले और 32GB मेमोरी 2 इंच का डिस्प्ले डेटा और मैप्स को देखना आसान बनाता है। Venu X1 में कस्टमाइजेबल बिल्ट-इन वॉच फेस हैं, जो यूजर्स को अपनी पसंद का डेटा चुनने की सुविधा देते हैं, जैसे कि स्टेप काउंट, रियल-टाइम हार्ट रेट, ऊंचाई और ट्रेनिंग रेडीनेस। यह सिस्टम नोटिफिकेशन को आसानी से पढ़ने योग्य बनाने के लिए कई फॉन्ट साइज भी प्रदान करता है। वॉच में 32GB मेमोरी है।

सीधे कलाई से कॉल करने की सुविधा नए हार्डवेयर में एक बिल्ट-इन स्पीकर, माइक्रोफोन और एक एलईडी टॉर्च शामिल है। स्पीकर और माइक्रोफोन, यूजर्स को वॉच से कॉल लगाने और रिसीव करने की सुविधा देते हैं, जब इसे किसी कम्पैटिबल स्मार्टफोन के साथ जोड़ा जाता है। यह हार्डवेयर कनेक्टेड फोन के वॉयस असिस्टेंट को टेक्स्ट मैसेज का जवाब देने में भी सक्षम बनाता है।

इस पर पानी भी बेअसर कुछ वॉयस कमांड, जैसे दौड़ना शुरू करना या टाइमर सेट करना, बिना फोन कनेक्शन के सीधे घड़ी पर एक्टिवेट किए जा सकते हैं। अंधेरे में बेहतर विजिबिलिटी देने के लिए इसमें एक एलईडी टॉर्च भी शामिल है। इसमें GPS का सपोर्ट भी मिलता है। वॉच 5ATM वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आती है, जिससे इसे तैराकी के दौरान भी पहना जा सकता है।