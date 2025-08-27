इस गणेश चतुर्थी अपनी फोटो के साथ बनाएं Free AI Stickers-Images, WhatsApp पर मचाएं धमाल, देखें तरीका Ganesh Chaturthi 2025 here How to create AI image and stickers with bappa to share on whatsapp check easiest process, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Ganesh Chaturthi 2025 here How to create AI image and stickers with bappa to share on whatsapp check easiest process

इस गणेश चतुर्थी अपनी फोटो के साथ बनाएं Free AI Stickers-Images, WhatsApp पर मचाएं धमाल, देखें तरीका

Ganesh Chaturthi 2025 पर WhatsApp और सोशल मीडिया के लिए AI फोटो और Bappa के स्टीकर्स ऐसे बनाएं। जानें आसान तरीका अपने दोस्तों-परिवार को भेजें यूनिक शुभकामनाएं।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 12:24 PM
share Share
Follow Us on
इस गणेश चतुर्थी अपनी फोटो के साथ बनाएं Free AI Stickers-Images, WhatsApp पर मचाएं धमाल, देखें तरीका

Ganesh Chaturthi 2025 AI Wishes: गणेश चतुर्थी लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस खास मौके पर सोशल मीडिया और WhatsApp पर शुभकामनाएं भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में अगर आप भी अपने फ्रेंड और फैमिली को कुछ यूनिक तरह से विश भेजना चाहते हैं तो AI मदद से बनाएं स्पेशल फोटो और स्टीकर्स। ये न केवल यूनिक होंगे बल्कि आपके दोस्तों और परिवार को बहुत पसंद भी आएंगे। AI Tools की मदद से कुछ ही मिनटों में आप गणपति बप्पा के खूबसूरत इमेज, स्टिकर्स और पर्सनलाइज्ड शुभकामनाएं तैयार कर सकते हैं। इन्हें आप आसानी से WhatsApp, Instagram या Facebook पर शेयर कर सकते हैं।

जानिए कैसे आप बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के, सिर्फ फ्री AI Tools और Sticker Maker Apps का इस्तेमाल करके अपने Bappa के साथ AI Stickers और Images बना सकते हैं।

ये भी पढ़ें:आपका WhatsApp, UPI, बैंक अकाउंट खतरे में, बचने के लिए तुरंत अपनाएं 5 आसान टिप्स

Ganesh Chaturthi पर AI Images कैसे बनाएं?

AI Tools जैसे Canva, Bing Image Creator, Fotor या Leonardo AI की मदद से आप आसानी से बप्पा की यूनिक और कलात्मक तस्वीरें बना सकते हैं।

Step 1: सबसे पहले अपने पसंदीदा AI Image Generator को खोलें।

Step 2: Prompt में लिखें: “Ganesh Chaturthi celebration, Ganpati Bappa with decorations, festival theme, colorful background”।

Step 3: AI कुछ ही सेकंड में आपके लिए कई शानदार डिज़ाइन बना देगा।

Step 4: इनमें से अपनी पसंद का इमेज डाउनलोड करें और चाहे तो उसमें शुभकामना संदेश (जैसे Ganpati Bappa Morya, Happy Ganesh Chaturthi 2025) भी जोड़ें।

Step 5: ये AI Images देखने में न सिर्फ प्रोफेशनल लगते हैं बल्कि आपके शुभकामनाओं को और भी स्पेशल बना देते हैं।

WhatsApp के लिए Ganpati Stickers कैसे बनाएं?

अब बात करते हैं WhatsApp Stickers की। AI Generated इमेज को आप Sticker Maker Apps की मदद से स्टिकर्स में बदल सकते हैं।

Step 1: सबसे पहले Play Store से Sticker Maker App डाउनलोड करें।

Step 2: अब AI से बने Ganpati Images को App में Upload करें।

Step 3: Background को Transparent करके इन्हें स्टिकर्स में Convert करें।

Step 4: तैयार Stickers को WhatsApp में Add करें और सीधे अपने दोस्तों-परिवार को भेजें। इस तरह आप खुद के बनाए यूनिक स्टिकर्स से अपने शुभकामनाओं को और भी मजेदार और क्रिएटिव बना सकते हैं।

ये भी पढ़ें:सिर्फ ₹8074 में खरीदें Samsung का 50MP कैमरा, 4 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला 5G फोन
Whatsapp
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.