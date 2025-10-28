Galaxy Z Fold 8: अब नहीं दिखेगी स्क्रीन की क्रीज, मिलेगा 5000mAh बैटरी और S-पेन की वापसी

संक्षेप: Samsung अपने अगले फोल्डेबल Galaxy Z Fold 8 में पहली बार क्रीज-फ्री लेजर ट्रीटेड डिस्प्ले, बड़ी 5000mAh बैटरी और S Pen सपोर्ट वापस लाने की तैयारी में है। यह फोन मिड-2026 में लॉन्च हो सकता है और फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकता है।

टेक ब्रैंड सैमसंग का अगला फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी लीप साबित हो सकता है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग इस बार उस सबसे बड़ी दिक्कत को खत्म करने की तैयारी में है जो पहले मॉडल से अब तक बनी हुई है और वह है स्क्रीन के बीच में दिखने वाली क्रीज। कंपनी इसे फिक्स करने जा रही है।

कोरियन वेबसाइट Deal Site की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ASP लेजर-ड्रिल्ड मेटल प्लेट का इस्तेमाल करने जा रहा है, जो डिस्प्ले के नीचे लगाई जाएगी। इस प्लेट में माइक्रोस्कोपिक छेद होंगे, जिससे स्क्रीन बिना किसी टेंशन या निशान के मुड़ सकेगी। इसका मतलब है कि अब फोल्ड करने पर भी स्क्रीन बिलकुल फ्लैट और स्मूद दिखेगी, यानी क्रीज पूरी तरह गायब हो सकती है।

नई टेक्नोलॉजी पहली बार मिड-2026 में पेश की जा सकती है और संभव है कि Galaxy Z Fold 8 इसका पहला मॉडल बने। दिलचस्प बात यह है कि Apple भी इसी तरह की तकनीक पर काम कर रहा है, जो 2027 में आने वाले उसके पहले फोल्डेबल iPhone में देखने को मिल सकती है।

5000mAh की बड़ी बैटरी से बेहतर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि Z Fold 8 में एक बड़ी 5000mAh (या उससे थोड़ी अधिक) बैटरी दी जा सकती है। यह पिछली जेनरेशन के 4400mAh बैटरी वाले Z Fold 7 से बड़ा अपग्रेड होगा। नई बैटरी के साथ Snapdragon 8 Elite Gen 2 चिपसेट मिलकर फोन को बेहतर पावर एफिशिएंसी और बैटरी बैकअप देगा, खासकर 8-इंच की बड़ी इनर स्क्रीन इस्तेमाल करते समय।

S Pen की वापसी से बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी Galaxy Fold सीरीज के फैन्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि S Pen सपोर्ट की वापसी हो सकती है। Z Fold 7 में S Pen को पतला डिजाइन बनाए रखने के लिए इसे हटा दिया गया था, लेकिन इस बार सैमसंग ने डिजिटाइजर को फिर से इंटीग्रेट करने का तरीका बिना डिवाइस को भारी बनाए खोज लिया है। इसका मतलब है कि Fold 8 फिर से प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिव वर्क के लिए बेहतरीन टूल बन सकता है।