कलर छोड़ रहा है Samsung का महंगा फोन, खरीदने से पहले आप भी हो जाना अलर्ट

सैमसंग के सबसे प्रीमियम फोन Galaxy Z Fold 7 के साथ कई यूजर्स नाखुश हैं। इस डिवाइस का कलर छूटने और पेंट निकलने के मामले सामने आए हैं और कंपनी ने इस बारे में कोई सटीक जवाब नहीं दिया है।

Wed, 3 Sep 2025 12:59 PM

साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung एक भरोसेमंद नाम है और इसके डिवाइसेज लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। कंपनी के पास फोल्डेबल डिवाइसेज का भी बड़ा पोर्टफोलियो है और इसका लेटेस्ट फोल्डेबल फोन Galaxy Z Fold 7 प्रीमियम फीचर्स के साथ आया है। हालांकि, इसके यूजर्स की मानें तो फोन उतना भी परफेक्ट नहीं है। आलम ये है कि इस फोन का कलर और पेंट छूटने की शिकायतें ढेरों यूजर्स कर रहे हैं।

एक यूजर ने अपने फोन की फोटोज शेयर कीं, जिसमें फोन का पेंट निकल रहा था। जबकि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने फोन का बहुत ध्यान रखा। ना कोई ड्रॉप हुआ, ना रफ हैंडलिंग, ना ही यह कीज या कॉइन्स के संपर्क में आया। इसके बाद अन्य यूजर्स ने भी इसी तरह की शिकायतें कीं और ये समस्या कई कलर ऑप्शंस में देखी गई है। ऐसे में यह संभावना लगभग खत्म हो जाती है कि यह किसी एक कलर फिनिश तक सीमित है।

पहले भी आ चुके हैं ऐसे कई मामले ऐसा पहली बार नहीं है जब Samsung को ऐसी शिकायतों का सामना करना पड़ा हो। पिछले साल Galaxy Z Fold 6 में भी ऐसी ही समस्या रही थी, जिसे कंपनी ने 'poorly grounded' थर्ड-पार्टी चार्जर्स की वजह से लीकेज करंट्स होने का हवाला देते हुए समझाया था, जिससे आइनोडाइज्ड कोटिंग को नुकसान पहुंचा। हालांकि, इस बार यह स्पष्टीकरण पूरी तरह से लागू नहीं होता।

एक Z Fold 7 ओनर ने बताया कि उन्होंने केवल Samsung का ऑफिशियल 25W चार्जर ही इस्तेमाल किया, फिर भी पेंट उतर गया। इससे सवाल उठता है कि क्या समस्या आइनोडाइजेशन प्रोसेस में है या सैमसंग के अपने एक्सेसरीज में परेशानी है।

सर्विस सेंटर से भी नहीं मिला जवाब

कुछ परेशान यूजर्स पहले ही सर्विस सेंटर्स से कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, लेकिन इस बारे में अब तक कोई सटीक जवाब नहीं मिला है। रिपोर्ट्स की मानें तो एक केस कंपनी की कॉर्पोरेट टीम तक भी पहुंचा, लेकिन कंपनी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया नहीं दी है।